Dohoda o emisních normách pro těžká vozidla a městské autobusy

Evropská komise vítá dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně předběžné politické dohody, která posiluje emisní normy pro nová těžká vozidla na evropském trhu od roku 2030. Nové nařízení stanovuje ambiciózní cíle pro snížení emisí CO2 v období do roku 2040, zajistí, aby se odvětví silniční dopravy podílelo na přechodu k nulovým emisím a splnilo klimatické cíle EU.

Dohoda specifikuje cíle snížení emisí CO2 pro těžká vozidla a přívěsy a rozšiřuje oblast působnosti na většinu nákladních vozidel a městské autobusy. Nové městské autobusy budou muset dosáhnout nulových emisí do roku 2035. Komise hodlá do roku 2027 provést revizi účinnosti tohoto nařízení a zvážit jeho rozšíření na malá nákladní vozidla a registrační metodiky pro těžká vozidla s nulovými emisemi. Dohoda je signálem pro výrobce a provozovatele, aby investovali do nulových emisních technologií a podpořili infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic.