Desatero elektrárny v bytovém domě aneb Úspěšné připojení a sdílení elektřiny

Ověřte u příslušného provozovatele distribuční soustavy (distributora), jestli je ve vaší lokalitě volná kapacita pro nové připojení (informaci o dostupné kapacitě by měl mít distributor na svém webu). Zároveň si ověřte, jestli je technicky možné na váš bytový dům elektrárnu (výrobnu) umístit (typicky solární panely, zdrojem ale může být i větrná elektrárna). Obrátit se můžete na kvalifikovanou firmu či konzultační společnost.

Ani výrobnu za účelem sdílení elektřiny pouze v rámci jednoho bytového domu není možné připojit tzv. zjednodušeným postupem s nulovým rezervovaným výkonem, vždy si u distributora musíte sjednat nenulový rezervovaný výkon. Jeho hodnota zpravidla odpovídá instalovanému výkonu výrobny nebo střídače, a i s volbou odpovídající hodnoty vám poradí kvalifikovaná firma či konzultační společnost.

Pokud si požádáte o příliš nízkou hodnotu, kterou následně „zasmluvníte“, budete vám v případě jejího překračování distributor měsíčně účtovat cenu za překročení rezervovaného výkonu, která se řídí cenovým rozhodnutím ERÚ. I proto by mělo být ověření připojitelnosti s ohledem na předpokládanou požadovanou hodnotu rezervovaného výkonu vaším prvním krokem.

Proveďte „sousedský průzkum“

Zjistěte, kdo všechno má o společný projekt instalace výrobny v rámci bytového domu a sdílení vyrobené elektřiny zájem. Zhodnoťte, zda se vám sdílení vyplatí.

Podrobnosti k principu sdílení elektřiny

Zkonzultujte výměnu elektroměrů

Ověřte si s distributorem připravenost vašeho elektroměrového rozvaděče pro osazení elektroměrů s průběhovým měřením u všech účastníků projektu. Ty jsou povinné, aby mohlo být sdílení elektřiny řádně vyhodnocováno. Možnost osazení je proto vhodné řešit předem a připravit se tak na bezproblémovou instalaci průběhových elektroměrů, aby vás komplikace následně nepřekvapily až ve fázi, kdy budete u Elektroenergetického datového centra (EDC) žádat o registraci přiřazení jednotlivých předávacích míst pro odběr (EANo) do skupiny sdílení, kdy až v této fázi je osazení průběhových elektroměrů ze strany distributora aktivně řešeno. Výměna elektroměrů je za účelem sdílení elektřiny prováděna distributorem zdarma.

Zvolte odpovídající výkon

Zvolte si vhodný výkon výrobny, zejména ve vztahu k umístění na dům a ke spotřebě jednotlivých účastníků, kteří mají o projekt zájem. Nezapomínejte při tom na případné kapacitní limity distributora (viz první bod).

Počítejte s nižší cenou za dodávku do sítě

Spočítal vám dodavatel výrobny, že náklady na pořízení výrobny se vám vrátí, než se nadějete? Ďábel se může skrývat v detailu, který se jmenuje „prodej přebytečné elektřiny“. Obchodníci totiž nemusejí mít o výkup elektrické energie v objemu zbytku, který nebyl sdílejícími využit, zájem, případně nabídnou velmi nízkou cenu. Tím se návratnost projektu prodlužuje.

Domluvte se závazně se sousedy

Závazně se domluvte (např. formou dohody účastníků sdílení elektřiny) zejména:

jak bude financovaná výstavba výrobny,

jaký bude podíl jednotlivých účastníků,

jak se bude elektřina rozdělovat mezi jednotlivé domácnosti (tzv. alokační klíč).

Podejte žádost o připojení a vyčkejte na odpověď

Podejte u místně příslušného distributora Žádost o připojení se všemi přílohami a technickými parametry budoucí výrobny (distributor vás na svém webu navede).

V praxi se stává, že zákazník, případně jeho dodavatelská firma některé údaje či dokumenty vyplní chybně (např. EAN), neúplně (to se často týká dokumentu výrobního modulu A1), nedodá je vůbec (typicky protokol o nastavení ochran a podepsanou přílohu č. 2 ke Smlouvě o připojení) nebo dokumentaci zapomene aktualizovat (např. v případě změny na odběrných místech).

Odpověď dostanete do 30 dní, taková je zákonná lhůta pro posouzení vaší žádosti. Pokud jí distributor vyhoví, pošle vám zároveň návrh Smlouvy o připojení, kde najdete veškeré praktické podrobnosti, včetně termínu připojení.

Až v této fázi doporučujeme zahájit fyzickou výstavbu zamýšlené výrobny.

Nastavte střídač správně

S prvním bodem úzce souvisí i problematika nastavení střídače, ten primárně mění stejnosměrný proud, který vyrobí fotovoltaické panely, na proud střídavý, jenž používáte v domácnosti. Kromě toho má řadu dalších praktických funkcí, a při nesprávném nastavení tak může způsobit problémy.

Registrujte se u EDC

V mezidobí po uzavření smlouvy o připojení a splnění podmínek sjednaných v této smlouvě můžete s EDC uzavřít smlouvu o přístupu do informačního systému EDC (IS EDC). Ušetříte si tak čas a budete připraveni na navazující proces samotné registrace výrobny (EANd), skupiny sdílení a přiřazení EANd a EANo do této skupiny.

Registrace u EDC

Informace k postupu a registrace na webu EDC

Podrobnosti k principu sdílení elektřiny

Doběhněte do cíle!

Po uvedení výrobny do provozu, dokončete registraci skupiny sdílení v IS EDC tak, že zaregistrujete EANd výrobny, založíte skupinu sdílení, do této skupiny přiřadíte EANd, EANo a nastavíte si alokační klíč.

Od 1. dne následujícího měsíce můžete začít sdílet a tím startují vaše potenciální úspory.