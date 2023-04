Další žadatelé v Brně získají finanční prostředky na zelené střechy a na využití srážkové vody

Město Brno podporuje vytváření zelených střech a využití srážkové vody už od roku 2019. Na dnešním jednání brněnští radní schválili částku 1 300 000 korun pro další žadatele o dotace. Poskytnutí dotací musí ještě schválit květnové zastupitelstvo.

V dotačním programu podporujícím výstavbu zelených střech bylo od roku 2019 do roku 2022 dokončeno 235 projektů, na něž město Brno přispělo částkou 38 046 000 korun. „V dotačním programu Zeleň střechám jsme letos již podpořili 3 dokončené projekty částkou 4 627 000 korun. Dnes jsme přislíbili podporu dalším čtyřem projektům, na které v případě realizace a dodržení pravidel dotačního programu bude poskytnutacelková částka 1 007 000 korun,“ uvedl náměstek Jaroslav Suchý.

Na využití srážkové vody pak bylo v období let 2019 až 2022 dokončeno 112 projektů, na které město poskytlo dotaci ve výši 1 627 000 korun. „Pokud jde o dotační program Nachytej dešťovku, zde jsme v letošním roce již podpořili 4 projekty částkou 63 000 korun. Nyní mají přislíbenou podporu další 2 projekty, které v případě splnění potřebných podmínek od města obdrží celkovou částku 23 000 korun,“ dodal Jaroslav Suchý.

Žádosti o dotace do obou programů je možné podávat až do 31. října, a to výhradně elektronicky prostřednictvím programu Grantys na stránkách brno.grantys.cz. Potřebné informace jsou uveřejněny na webu ekodotace.brno.cz.