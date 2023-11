CzechInvest podpoří v druhé výzvě projektu Technologická inkubace 55 startupů

Do druhé výzvy projektu Technologická inkubace se přihlásilo 196 startupů. Stejně jako v první výzvě se o podporu mohly hlásit inovativní projekty z oblasti kreativních průmyslů, umělé inteligence, mobility či ekologie a cirkulární ekonomiky. Celkem bude podpořeno až 55 startupů částkou přes 135 mil. Kč.

„Projekt Technologická inkubace je pro nás klíčovým krokem k rozvoji inovačního potenciálu Česka. Podporou inovativních projektů s velkým potenciálem v oblasti EcoTech, umělé inteligence, kreativních průmyslů a mobility myslíme nejenom na nadějné podnikatele, ale investujeme do budoucnosti a konkurenceschopnosti naší země. Projekt Technologická inkubace přinese dlouhodobé benefity pro naši ekonomiku a pomůže umístit Česko na mapu inovačních lídrů,“ uvádí Petr Očko, generální ředitel agentury CzechInvest.

V rámci druhé výzvy projektu se do tzv. preinkubace registrovalo celkem 521 startupů, žádost během otevřené výzvy od 18. května do 19. června 2022 nakonec podalo 196 z nich. Hodnotitelská komise doporučila podpořit celkem 55 startupů. Vzhledem k vysoké kvalitě přihlášených projektů bylo v průběhu hodnocení také rozhodnuto o navýšení plánované alokace o 30 milionů korun, a to ze 105 na aktuálních 135 milionů korun.

„Navýšení finanční podpory o 30 milionů korun je výrazem našeho přesvědčení o nezbytnosti podpory inovací pro udržitelný růst ekonomiky a také souvisí s velkým počtem velmi kvalitních projektů. Se startupy nyní budeme intenzivně pracovat, aby svůj produkt dokázaly dotáhnout do konce. Naše budoucnost leží v technologiích, které jsou použitelné napříč jednotlivými odvětvími a každá investovaná koruna do inovativního startupu s takovým potenciálem se nám několikanásobně vrátí,“ říká Tereza Kubicová, náměstkyně agentury CzechInvest pro technologický rozvoj.

Nejvyšší počet startupů navržených k podpoře v rámci druhé výzvy je z oblasti EcoTech (12) a umělé inteligence (20). Následují kreativní průmysly (15) a mobilita (8). Z celkových 55 startupů bude 37 z nich inkubováno ve standardním režimu, u kterého výše podpory dosahuje do 1 600 000 Kč, v režimu inkubace Plus obdrží vyšší podporu 18 startupů. Startupy doporučené k poskytnutí podpory musí ještě projít finální kontrolou formálních náležitostí. Ta na rozdíl od jiných podpůrných programů probíhá až na samotný závěr hodnocení. Pokud některá z firem formální kontrolou neprojde, nebude ji možné podpořit a konečný počet vybraných startupů bude nižší.

Další, v pořadí třetí výzva, bude vypsána do konce roku. Připravovaná výzva bude nově určena také startupům z oblastí biotechnologií, pokročilých materiálů, zdravotnictví nebo bezpečnostních řešení. Všichni zájemci z řad startupů se už nyní mohou hlásit do tzv. Preinkubace, kde jim bude přidělen konzultant, který firmě pomůže připravit žádost a v případě zájmu ji napojí na relevantní vědecké i komerční partnery. Oblast vesmírných technologií je na CzechInvestu stejným způsobem podporována v rámci inkubátoru ESA BIC Czech Republic Evropské vesmírné agentury již 7. rokem.

Projekt Technologická inkubace je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future a představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu. Během pěti let předpokládá podpořit více než 250 inovativních startupů částkou zhruba 680 milionů korun v sedmi klíčových oblastech.