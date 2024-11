Čína je světovou výrobní velmocí čistých technologií. V dohledné době se to zřejmě nezmění

Globálnímu trhu se „zelenými“ technologiemi dominuje Čína. Navzdory tomu, že se ostatní země snaží přijít s průmyslovými strategiemi, se zdá, že hodnota čínského vývozu v roce 2035 přesáhne 340 miliard dolarů.

Globální trh s čistými technologiemi by měl vzrůst ze 700 mld. dolarů v roce 2023 na více než 2 biliony dolarů v roce 2035. Znamenalo by to, že se přiblíží hodnotě světového trhu s ropou z posledních let. Vyplývá to z nové analýzy Mezinárodní energetická agentura (IEA), která popisuje vývoj na globálním trhu s čistými technologiemi.

Očekává se tedy prudký nárůst obchodu s čistými technologiemi. Za deset let se více než ztrojnásobí a dosáhne nárůstu na hodnotu o 50 % vyšší, než dnešní globální obchod se zemním plynem. „Ukázali jsme, že přechod na čistou energii představuje velkou ekonomickou příležitost a země se ji snaží využít,“ říká Fatih Birol, výkonný ředitel IEA.

Do výroby čistých technologií v posledních letech směřuje rekordní množství investic, jelikož země usilují o to, aby posílily svou energetickou bezpečnosti, snížily emise a udržely ekonomický náskok. V tomto ohledu se daří zejména Číně, která je v současnosti výrobní velmocí bezemisních technologií. EU je naproti největším dovozcem fotovoltaiky na světě a neočekává se, že by se to v blízké budoucnosti mělo výrazně proměnit.

Čínské prvenství