Chybějící ruské uhlí by Evropě mohl pomoci nahradit i Kazachstán

Poté, co země Evropské unie v letošním roce uvalily plošný zákaz na dovoz uhlí z Ruska, se evropští obchodníci stále poohlíží po alternativních dodavatelích, kteří by mohli výpadek ruských dodávek nahradit. Tím by se ve větší míře mohl stát i Kazachstán, který sice uhlí do Evropy vyvážel již dříve, ale celkový objem vývozu by mohl značně vzrůst.

Jen během září mělo být dle rozpisů železniční přepravy dopraveno na 1,43 milionů tun kazašského uhlí do exportních terminálů v Rusku, ze kterých je uhlí nadále exportováno pomocí lodí. Z tohoto objemu by poté zhruba 0,36 milionů tun mělo směřovat do západní Evropy.

Pro srovnání, během letošního července a srpna směřoval do ruských přístavů v průměru 1 milion tun uhlí měsíčně. Z toho bylo dle dat, které server Montel získal od obchodníka sídlícího v Moskvě, v těchto měsících vyvezeno do západní Evropy 0,58 milionu tun, resp. 0,51 milionu tuny.

„V posledních letech vyvážel Kazachstán do Evropy 1 až 3 miliony tun ročně, ale v tomto roce by to možná mohlo být 8 až 10 milionů tun,“ uvedl jeden ze švýcarských obchodníků s kontakty na trh s uhlím v zemích Společenství nezávislých států.

Jiný zdroj z řad evropských obchodníků s uhlím nicméně dle serveru Montel nesdílel takto optimistický názor, přičemž dle něj by Kazachstán mohl v letošním roce do Evropy dodat mezi 3 a 8 miliony tun uhlí. Dle osloveného zdroje byly totiž plány na železniční přepravu v minulosti často o polovinu vyšší než skutečný export uhlí.

Další z oslovených obchodníků s uhlím, pracující pro polskou společnost, serveru sdělil, že některé nabídky na dodávky uhlí z Kazachstánu nemusí mít přímé napojení na tamní těžaře. Podobně dle jeho slov o uhlí z Kazachstánu nejeví značný zájem polští obchodníci, a to vzhledem k využívání ruské logistické infrastruktury k jeho přepravě.

Kazašské uhlí dle Montelu běžně dosahuje vyšší kvality než ruské vzhledem k nižšímu podílu popelovin a síry. Má však srovnatelnou výhřevnost, která je jedním z důležitých parametrů pro případnou substituci dodávek.