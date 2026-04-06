Chcete se podílet na budování energetického propojení Kolumbie a Panamy?

1. 4. 2026| zdroj: SP ČR0

Evropská komise vyhlásila výzvu pro evropské firmy k zapojení do projektu propojení elektrických sítí mezi Kolumbií a Panamou. Projekt je součástí širší iniciativy EU zaměřené na posilování energetické infrastruktury v Latinské Americe a nabízí příležitosti i pro české podniky.

Strategický projekt v rámci iniciativy Global Gateway

Projekt propojení elektrických sítí Kolumbie a Panamy patří mezi prioritní infrastrukturní projekty, které byly podpořeny na summitu CELAC–EU v listopadu 2025. Jeho cílem je:

  • posílit přeshraniční přenos elektřiny,
  • zvýšit energetickou bezpečnost regionu,
  • podpořit integraci obnovitelných zdrojů energie.

Projekt je realizován v rámci iniciativy Global Gateway Investment Hub, která podporuje zapojení evropských firem do strategických investic mimo EU.

Výzva pro firmy: Expression of Interest

Evropská komise nyní vyzývá evropské společnosti nebo konsorcia vedená evropskými firmami, aby podaly tzv. Expression of Interest – nezávazné vyjádření zájmu o účast na projektu.

Firmy mají ve svém podání popsat zejména své zkušenosti a technické kapacity, možnou roli v projektu, potenciální zapojení do vývoje, financování nebo realizace projektu.

Tato výzva nepředstavuje klasické výběrové řízení. Podání:

  • nezakládá právní nárok na účast v projektu,
  • nezaručuje finanční podporu ze strany EU,
  • není závaznou nabídkou.

Cílem je identifikovat vhodné partnery a připravit koordinovanou evropskou nabídku pro realizaci projektu.

Příležitost i pro český průmysl

Výzva je relevantní zejména pro firmy působící v oblastech:

  • energetika a přenosové soustavy,
  • inženýring a výstavba infrastruktury,
  • technologie pro obnovitelné zdroje,
  • projektové financování.

Zapojení může firmám otevřít cestu k účasti na významném mezinárodním projektu a posílit jejich pozici na trzích Latinské Ameriky.

Praktické informace

Termín pro podání: 30. dubna 2026 (23:59, bruselský čas)
Způsob podání: e-mailem na intpa-investment-hub@ec.europa.eu

K výzvě proběhne online informační setkání:

Datum: 1. dubna 2026
Čas: 16:00–17:00 (CET)

Call for Expression of Interest for the Participation in the Colombia–Panama Electricity Interconnection Project

