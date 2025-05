ČEZ Prodej varuje majitele solárů: Bez žádosti do 6. června hrozí pokuty

I přes opakované upozorňování si tisíce majitelů domácích fotovoltaik stále nezajistily u dodavatele převzetí odpovědnosti za odchylku jejich výrobního EAN kódu. Od 1. 7. jim přitom za to hrozí finanční postihy za neoprávněné dodávky do sítě.

ČEZ Prodej varuje, že u žádostí přijatých od zákazníků po 6. červnu nezaručuje včasné vyřízení a také těmto žadatelům tak od července hrozí pokuty ve výši až stovek korun měsíčně. Nové legislativní opatření se týká zejména fotovoltaik instalovaných před začátkem letošního roku. Neoprávněná dodávka do sítě může nastat i u fotovoltaik, které nemají přetoky povoleny.

Majitelé domácích střešních fotovoltaik mají už jen posledních pár týdnů na to, aby si u dodavatele sjednali převzetí odpovědnosti za odchylku pro svůj výrobní EAN kód. Odchylka je rozdíl mezi plánovanou a skutečnou výrobou, který je ze strany státu zpoplatněn. U zákazníků, kteří elektřinu jen spotřebovávají, je odchylka zahrnutá do ceny elektřiny od dodavatele. Domácnosti a podnikatelé s mikrozdrojem, kteří elektřinu i vyrábějí prostřednictvím fotovoltaiky, ale budou od 1. 7. za odchylku odpovědní sami, pokud si u dodavatele včas nezajistí její převzetí. Když to nestihnou, nemohou vyrobenou elektřinu posílat do sítě ani sdílet a distributor jim přetoky bude účtovat jako neoprávněnou dodávku do sítě.

Pokuty se vztahují i na ty fotovoltaiky, které nemají přetoky povoleny. Zajistit si převzetí odpovědnosti za odchylku si tak musí i zákazníci s tak zvaným ostrovním režimem. Sankce se šplhají až do výše stovek korun měsíčně. ČEZ Prodej stále eviduje přes 11 000 zákazníků, kteří si o převzetí odpovědnosti za odchylku zatím nepožádali, i přes opakované výzvy. Pokud to neudělají do 6. června, nebude jim společnost moci zaručit, že administrativní proces se do zákonné lhůty 1. července 2025 stihne. Zajištění totiž může trvat i měsíc.

„Od loňského září na novou legislativní povinnost upozorňujeme všechny naše zákazníky, kterých se to týká. I když v posledních týdnech počet podaných žádostí o převzetí odpovědnosti za odchylku stoupnul, tisíce lidí nám stále nereagovaly. Podání žádosti je přitom extrémně jednoduché – zákazník může vše rychle vyřídit on-line, nebo nás kontaktovat telefonicky či na některém ze zákaznických center. Apelujeme na klienty, aby to nenechávali na poslední chvíli,“ upozorňuje generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Jak postupovat?

On-line: ČEZ Prodej všem zákazníkům, na které má e-mailový kontakt, poslal speciální webový odkaz (tzv. magic link) do MŮJ ČEZ. Po jeho rozkliknutí stačí, když zákazník udělí souhlas s převzetím odpovědnosti za odchylku kliknutím na příslušné tlačítko a o nic dalšího se nemusí starat.

Telefonicky: Speciální bezplatná telefonní linka 800 111 900 dedikovaná výhradně tomuto tématu je k dispozici v pracovní dny od 8 do 16h. Zákazník potřebuje znát číslo svého spotřebního EAN kódu (najde jej na faktuře nebo na smlouvě o připojení odběrného místa) a výrobního EAN kódu (najde jej ve smlouvě o připojení fotovoltaiky, nebo mu bylo zasláno v letošním roce e-mailem či dopisem od distributora, případně jej lze také dohledat v Distribučním portálu ČEZ Distribuce).

Osobně na zákaznickém centru/kontaktním místě: Po celé republice je k dispozici téměř 100 kontaktních míst ČEZ Prodej, kde zákazník může na počkání vyřídit převzetí odpovědnosti za odchylku. Potřebuje k tomu doklad totožnosti a znát číslo svého spotřebního EAN kódu (najde jej na faktuře nebo na smlouvě o připojení) a výrobního EAN kódu (najde jej ve smlouvě o připojení FVE, nebo mu bylo zasláno e-mailem od distributora).

Odběrným místům s fotovoltaikou připojenou do sítě do 31. 12. 2024, která doposud měla jeden EAN kód, distributoři již vygenerovali a zaslali nový výrobní EAN (starý EAN zůstává jako spotřební). Majitelé se musí pro tento výrobní EAN domluvit s vybraným dodavatelem na převzetí odpovědnosti za odchylku. Fotovoltaiky připojené po 1. lednu 2025 musí mít ke svému výrobnímu EANu též zajištěného obchodníka pro odchylku, termín jim sdělí příslušný distributor.