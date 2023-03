ČEZ loni navýšil výrobu z fotovoltaiky o 12 %

Rok 2022 výrobě ve fotovoltaických elektrárnách provozovaných společností ČEZ Obnovitelné zdroje přál, meziročně přidaly přes 14 tisíc MWh a dosáhly historicky druhého nejlepšího výsledku. Lepší už byl jen rok 2018. Loni vyrobených téměř 136 tisíc MWh bezemisní elektřiny znamená pokrytí roční spotřeby asi 40 tisíc českých domácností. Fotovoltaiky ČEZ jsou umístěné na území šesti krajů ČR.

„Fotovoltaické parky jsou už více než deset let důležitou součástí našeho portfolia zelených elektráren. Ročně díky jejich výrobě nemusíme spálit stovky tisíc tun uhlí, a přispíváme tak k postupné dekarbonizaci české energetiky. Tím ale náš úkol nekončí, naopak vstupujeme do další fáze. Získané zkušenosti s výstavbou, provozem i údržbou obnovitelných zdrojů chceme zúročit při stavbě moderních solárních a větrných elektráren. Do roku 2030 postavíme 6000 MW nových obnovitelných zdrojů, které připravujeme v průmyslových areálech nebo na rekultivacích. První bychom rádi zprovoznili už letos,“ říká Jan Kalina, člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ.

Nejlepší podmínky pro výrobu ekologické elektřiny ze slunce za poslední dekádu nastaly v letech 2018, 2019 a 2022. Kumulace roků s rekordní výrobou do posledních let je také odrazem rostoucích zkušeností obsluh elektráren a jejich stále lepšího servisu a údržby. Loni vyrobily fotovoltaiky nejvíce v červnu (13,4 % roční výroby), červenci (13,3 %), květnu (13,2 %) a březnu (11,9 %), nejméně naopak v prosinci (1,3 %) a lednu (2,5 %). I když výrobní maxima spadají do teplých a slunných měsíců, od listopadu do února zase fotovoltaické panely umí nejlépe využívat svůj potenciál díky minimálním tepelným ztrátám.

Ve výsledku je však výhodná kombinace fotovoltaických elektráren s větrnými zdroji. Zatímco fotovoltaika vyrábí převážně na jaře a v létě, větrné elektrárny využívají silnějšího proudění větru během podzimu a zimy. Obnovitelné zdroje tak jsou schopny v rámci energetické sítě částečně stabilizovat samy sebe.

„Díky dlouhodobě získávanému know-how se nám daří vymačkat z panelů maximum doslova v každém ročním období. Loni to znamenalo 12% meziroční nárůst výroby. Vyplácejí se nám nejen smysluplné investice do kvalitní údržby i technologií pro včasné odhalování závad, ale i plánování odstávek s ohledem na předpověď počasí. Díky tomu jsme schopni rychle reagovat na situaci a minimalizovat ztráty ve výrobě,“ říká Róbert Heczko, ředitel provozu elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje.