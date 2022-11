Česko se odstřihne od ruské ropy, zvýší kapacitu ropovodu TAL

Vláda minulý týden schválila návrh zabývající se investicemi do projektu TAL+, který připravuje zvýšení kapacity stávajícího ropovodu TAL. Tím by mělo dojít ke zdvojnásobení celkové kapacity ropovodu a zvýšení energetické bezpečnosti Česka.

Rozšíření ropovodu TAL (Transalpinského ropovodu), kterým se do Česka přivádí ropa z italského Terstu, je pravděpodobně nejrychlejší variantou, díky které bude možné snížit naši závislost na ruských dodávkách ropy. Roční spotřeba rafinérií na českém území představuje cca 8 mil. tun ropy. Ropovodem TAL k nám proudí zhruba polovina z ročního objemu, druhou polovinu potřebného objemu ropy dodává ropovod Družba a to z Ruské federace.

Předpokládá se, že ruská ropa přestane ropovodem Družba téct nejpozději na konci roku 2024. V roce 2025 by měl být dokončen projektu TAL+, který nahradí ukončené dodávky ruské ropy. Proto se Česko v Transalpinském ropovodu snaží na vlastní náklady prosadit nezbytné navýšení kapacity. V červenci vešlo v platnost provozní povolení od bavorské vlády pro německou část ropovodu TAL, které umožní maximální výkon ropovodního systému.

„Je to dobrá zpráva pro náš stát, protože v ročním úhrnu přinese zvýšení kapacity TAL zhruba o 4 mil. tun dodatečného přepravního objemu, který bychom mohli v případě výpadků dodávek ropovodu Družba využít,“ říká Zbyněk Stanjura, ministr financí. Nová kapacita v kombinaci s nouzovými státními rezervami ropy vytvoří podmínky pro bezpečné zásobování tuzemských rafinérií v případě, že by v oblasti dodávek ropy došlo ke krizové situaci.

„Nově vydané provozní povolení je již koncipované tak, aby po dokončení technických opatření bylo možné navýšit čerpání přes ropovod TAL a to až na požadovaných 7 - 8 mil. tun ročně do ČR,“ uvádí Jaroslav Pantůček, předseda představenstva společnosti MERO. Česká republika je stoprocentním vlastníkem společnosti MERO, která je je jediným přepravcem ropy do Česka, a je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL.