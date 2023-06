Česko a další země odmítají současnou podobu návrhu normy EURO 7

Česká republika společně s Francií, Itálií, Slovenskem, Rumunskem, Bulharskem, Maďarskem a Polskem odmítá současnou podobu návrhu emisní normy EURO 7 a prosazuje významné úpravy textu. Ministry dopravy členských států Evropské unie o tom dnes na jejich zasedání informoval ministr Martin Kupka, který představil dokument shrnující nejzásadnější námitky vůči návrhu Evropské komise. Skupina kritických států požaduje odložení účinnosti celé normy a významnou úpravu jejích klíčových parametrů. ČR rovněž usiluje o získání podpory pro společný poziční dokument u dalších států EU.

„Když Evropská komise loni v listopadu představila normu EURO 7, byli jsme to my, kdo první jasně popsal, v čem je norma neproveditelná a proč představuje hrozbu pro evropský automobilový průmysl i spotřebitele. Zároveň jsme začali organizovat další státy na podporu našeho postoje. Od té doby proběhla řada společných jednání, jako například setkání ministrů dopravy ve Štrasburku, díky kterým jsme vytvořili silné spojenectví pro rozumnější podobu EURO 7. Jsem rád, že se nám podařilo vytvořit silné spojenectví pro rozumnější podobu EURO 7. Jde zde jasná aliance států, které mají blokační menšinu a mohou tak zabránit přijetí současné podoby normy. Chceme na svou stranu ale získat další země a prosadit potřebné změny,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

V společném pozičním dokumentu se požadují především následující změny:

Jakákoli nová pravidla pro emise výfukových plynů (včetně nových požadavků na testování nebo nových emisních limitů) pro osobní automobily a dodávky by měla být odstraněna, protože by mohla ohrozit cíle evropského automobilového průmyslu směrem k zákazu prodeje nových spalovacích motorů po roce 2035.

Termín vstupu normy v účinnost musí být prodloužen. U osobních automobilů minimálně na 3 roky od přijetí posledního prováděcího předpisu, u těžkých nákladních vozidel by pak přípravná lhůta měla být minimálně 5 let.

Požadavky na těžká nákladní vozidla neodpovídají současným technologickým možnostem a měly by být zmírněny. Segment těžkých nákladních vozidel navíc zahrnuje různé typy vozidel a je nutné, aby emisní norma odrážela specifika jednotlivých kategorií vozidel.

Pravomoci Evropské komise v oblasti přijímání sekundární legislativy musí být jasně ohraničeny a definovány. Právě prováděcí předpisy jsou klíčové, budou totiž definovat faktickou podobu emisní normy.

Musí být zajištěn soulad mezi cíli nové emisní normy a závazku EU ke konci prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035. V současné podobě by emisní norma EURO 7 podkopala snahu o ekologicky šetrnější dopravu.

Signatářské země také usilují o jasnější specifikaci a diskuzi nad dalšími částmi návrhu. Jako problematické se jeví aktuální podoba On-Board-Monitoring systému na palubě vozidla nebo takzvané okrajové podmínky měření, které by měly stanovit, že vozidlo má splňovat stejné emisní limity bez ohledu na to, jestli jede po dálnici, ve městě nebo třeba s přívěsem v zimě v alpském průsmyku.

„Všechny tyto nápady by vedly k jedinému – že by se nové auto stalo nedosažitelným luxusem pro běžného občana. Skončil by prodej malých a cenově dostupných aut, automobilky by musely uzavírat továrny, tisíce lidí by skončili bez práce. Tomu všemu musíme zabránit a normu EURO 7 zásadně změnit,“ dodává ministr Kupka.

V současné době stále probíhá vyjednávání o konečné podobě návrhu emisní normy. Legislativní proces je tedy na samém začátku. „Nyní máme prostor, abychom získali podporu dalších států pro rozumnou variantu EURO 7. Naše intenzivní práce v posledních měsících ukazuje, že výhrady České republiky jsou konstruktivní a dobře podložené a získávají tak pozitivní odezvu u dalších partnerů," uzavírá Kupka.