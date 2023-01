České jádro dodalo nejvíc elektřiny v historii

České jaderné elektrárny vyrobily v roce 2022 rekordní množství energie. Do přenosové sítě dodaly 31 TWh elektřiny, o 300 000 megawatthodin více než v předchozím roce. Ušetřily tak přibližně 22,5 milionů tun oxidu uhličitého. Rekordní výroba je výsledkem řady modernizací a vylepšení, které zvýšily spolehlivost a výkon obou klíčových českých zdrojů. V roce 2023 očekává ČEZ, kvůli plánovaným rozsáhlým investicím do nejméně šedesátiletého provozu, mírně nižší produkci.

Obě české jaderné elektrárny těžily v uplynulém roce z bezpečného a spolehlivého provozu, zvládnutých termínů odstávek a mírně zvýšeného výkonu. I díky tomu překonaly už před Vánoci čtvrtým rok po sobě 30 TWh.

„Plníme to, co jsme si předsevzali – být klíčovým českým bezemisním zdrojem. Ročně investujeme do zvyšování bezpečnosti, spolehlivosti a efektivního provozu našich jaderných bloků kolem 4 miliard korun a podobné plány máme i v příštích letech,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Rozsáhlý investiční program souvisí i s plánovaným nejméně šedesátiletým provozem obou zdrojů. Od něj se odvíjí i delší plánovaná doba odstávek elektrárny Dukovany v letošním roce. „Bezpečnost provozu a tomu odpovídající stav zařízení jsou pro nás naprosto klíčové, proto v následujících letech počítáme s významnými investicemi. V Dukovanech například zahájíme postupné čištění parogenerátorů s cílem zajistit jejich dlouhodobou spolehlivost,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

V době energetické krize, vyvolané agresí Ruska vůči Ukrajině zvýšily výrobu jak Dukovany tak i Temelín. Prvně jmenovaná elektrárna vyrobila 14,73 TWh, ještě o něco vyšší produkce 16,29 TWh dosáhl Temelín.

„V roce 2022 jsme nejen mírně zvýšili výkon, ale především dosáhli vysoké spolehlivosti provozu přes 99,5 procent. V letošním roce kromě jiného připravujeme nasazení nového software, který bude online hlídat ekonomii provozu,“ doplňuje ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Díky úpravám v uplynulých letech bezpečně vzrostl výkon českých jaderných zdrojů o přibližně 500 megawatt, což je srovnatelné se stavbou menšího jaderného bloku.

V roce 2021 všechny elektrárny v České republice dodaly do přenosové sítě 84,9 TWh energie, podíl ČEZ na tomto objemu tvořil cca 75 procent. Dlouhodobě klesá podíl uhlí a roste podíl výroby bezemisních zdrojů jako jsou právě jaderné a také vodní, fotovoltaické a větrné elektrárny.