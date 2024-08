České firmy potřebují flexibilnější podmínky pro změnu dodavatele energií

Za vhodný nástroj pro zmírnění vlivu vysokých cen energií považuje významná část respondentů průzkumu Hospodářské komory ČR vedle finanční pomoci také snížení administrativní a regulatorní zátěže spojené se zajišťováním energií. Konkrétně by dle členských firem pomohlo, kdyby mohly snáze měnit dodavatele energií.

Za nejpřínosnější považují české firmy poskytnutí pružnějších podmínek pro změny dodavatele energií, tuto možnost zvolilo skoro 27 % respondentů. „Podnikatelům by to umožnilo flexibilněji reagovat na prudké výkyvy cen,“ vysvětluje Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory. V souvislosti s využíváním vlastních zdrojů energií by více než 17 % uvítalo také zkrácení a zjednodušení povolovacího řízení jejich realizace.

Značná část firem by také uvítala dotační podporu. Čtvrtina firem považuje za přínosné zejména dlouhodobé dotace na krytí provozních nákladů. Nicméně mnoho firem za vhodnou podporu označilo i investiční dotace, ať už na zvýšení energetických úspor (23,6 %) nebo pořízení vlastního zdroje (23 %).

Především velké firmy spatřují řešení v investičních dotacích na zvýšení energetických úspor (41,7 % z nich). Stejně tak jsou velké firmy oproti mikro a malým firmám více nakloněny dotacím na pořízení vlastního zdroje (27,1 % velkých firem). Střední firmy tuto možnost volily zhruba ve stejné míře jako velké firmy (27,9 % z nich).

Mezi mikro firmami je zájem o investiční dotace znatelně slabší. Investiční dotace na energetické úspory by uvítalo 12,7 % firem této velikosti a dotace na pořízení vlastního zdroje 17,7 %. V odvětvovém členění jsou investiční dotace atraktivní pro firmy působící ve zpracovatelském průmyslu. V tomto odvětví dotace na zvýšení energetických úspor považuje za vhodný nástroj 31,7 % firem a 25,9 % vidí jako přínosné investiční dotace na pořízení vlastního zdroje.

Podmínky pro nákup energií

Průzkum Hospodářské komory zjišťoval také podmínky, za kterých firmy energie nakupují – konkrétně ceny (zafixované ceny vs. spotové ceny) a délku trvání uzavřené smlouvy. Převažuje nákup s fixací cen (47,9 % respondentů), na spotovém trhu elektřiny nakupuje 31,2 % dotazovaných firem a kombinaci spotových a zafixovaných cen pro více provozoven využívá 18,5 % respondentů. Takřka polovina (49,7 %) firem je tak plně nebo alespoň částečně vystavena výkyvům cen na trhu.

K fixaci ceny přistupují zejména firmy menších velikostí. Mezi mikro firmami má zafixované ceny 60,6 % firem, a i v rámci malých firem se jedná o více než polovinu z nich. Mezi středními firmami a velkými firmami cenu elektřiny fixuje zhruba třetina firem.

Za spotové ceny elektřinu nakupuje polovina respondentů působících v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb. Ve zpracovatelském průmyslu elektřinu na spotovém trhu nakupuje 38,6 % firem bez ohledu na jejich velikost a dalších 27 % firem nakupuje částečně za spotové, částečně za fixované ceny.

Způsob nákupu elektřiny

Hospodářská komora ČR vedla v dubnu 2024 šetření, jehož cílem bylo získat od členů bližší informace o současných energetických potřebách firem, nákladech na energie a plánovaných budoucích investicích. Celkem na anketu odpovědělo 738 respondentů, mezi kterými jsou zástupci mikro, malých, středních, ale i velkých firem působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji České republiky.