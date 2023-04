Češi v rámci její sběrné sítě odevzdali přes 27 tisíc tun vysloužilých elektrozařízení

Společnost REMA Systém, jeden ze tří nejvýznamnějších kolektivních systémů sběru odpadních elektrozařízení v ČR, má za sebou výsledkově nejlepší rok své historie. Oproti roku 2021 hlásí nárůst sběru vysloužilých elektrospotřebičů zhruba o šestinu. Za rekordními výsledky stojí dlouhodobě budovaná a lidmi i firmami hojně využívaná sběrná síť.

Během loňského roku odevzdali obyvatelé České republiky v rámci sběrné sítě kolektivního systému REMA Systém přes 27 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. Toto množství mimochodem odpovídá hmotnosti 120 staveb legendární pražské Petřínské rozhledny.

„Výsledky roku 2022 jsou dalším milníkem historie naší společnosti. Rekordního množství vysbíraného elektrozařízení odeslaného k recyklaci se nám podařilo dosáhnout mimo jiné i díky většímu zapojení obcí, a zejména firem, které kladou čím dál větší důraz na ESG aktivity. Ve výsledku to znamenalo meziroční nárůst sběru o přibližně 17 procent. Letošní osmnácté výročí existence REMA tak nemůžeme oslavit lépe,“ hodnotí čísla za předchozí rok David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém.

Služby pro lidi i pro planetu

Společnost REMA Systém nabízí své komplexní služby v rámci projektů, jako je Zelená firma, Zelená obec, Zelená škola či Buď líný. „REMA si v tržní soutěži díky principům moderního a inovativního kolektivního systému stále drží čelní pozici na poli efektivity třídění, sběru i samotné recyklace. To vše v plné shodě s legislativními požadavky a interními standardy kolektivního systému,“ doplňuje další člen představenstva Ondřej Rybyšar s tím, že REMA je nejen schopna přizpůsobovat se aktuální situaci, ale i neustále vyhledávat nová a efektivnější řešení.

Například díky službě Buď líný, kterou REMA Systém nabízí, si lidé mohou nechat odvézt vysloužilé elektrospotřebiče přímo od svého domu. Podmínkou je množství alespoň 10 kilogramů, k čemuž si lidé mohou dopomoci třeba domluvou s širší rodinou nebo několika dalšími sousedy. Následně si lze přes online formulář nebo po telefonu objednat bezplatný svoz. Pro množství do celkové hmotnosti sto kilogramů si přijede kurýrní služba, větší množství odveze svozové vozidlo.

„Vysloužilé elektrospotřebiče jsou pro domácnost stejná zátěž jako každé jiné harampádí, které se doma zbytečně hromadí. V některých případech může být takové skladování přinejmenším nerozumné až rizikové. Vzhledem k mnoha využitelným i nebezpečným materiálům musejí být vysloužilé elektrospotřebiče řádně recyklovány, aby se maximum využitelných surovin dostalo znovu do oběhu, čímž se šetří přírodní zdroje,“ vysvětluje David Chytil.

Lidé kvůli krizi pozastavují obměnu spotřebičů

REMA v rámci své sběrné sítě disponuje více než 20 tisíci místy zpětného odběru. O kvalitě jejího nastavení pak svědčí i míra zpětného odběru, což je poměr mezi hmotností elektrozařízení uvedeného na trh a sebraného odpadního elektrozařízení. Za rok 2022 přesáhl celkový zpětný odběr elektrozařízení zákonem stanovenou hranici 65 %, a to navzdory komplikované ekonomické situaci, která se promítla do chování spotřebitelů.

„Zaznamenali jsme, že patrně vlivem ekonomické situace lidé odevzdávali do sběrných dvorů méně vysloužilých elektrospotřebičů, protože například s ohledem na růst cen odložili koupi nového zařízení. Lidé zkrátka odkládali zbytnou spotřebu do budoucnosti. Což samo o sobě není nijak negativní, naopak je tu šance, že lidé budou i do budoucna využívat spotřebiče déle a zeslábne trend morálního zastarávání. Vždyť například mobilní telefon zvládne dobře sloužit i šest let, lidé jej však běžně obměňují po dvou až třech letech – třeba jen kvůli tomu, že daný model vyšel z módy,“ komentuje Ondřej Rybyšar.

Unikátní sběrná síť i podpora malých a středních zpracovatelů

REMA Systém v průběhu svého osmnáctiletého působení na trhu vybudovala a nastavila unikátní systém sběrné sítě, který tvoří oběhovou soustavu celého kolektivního systému. Obsahuje veřejná i neveřejná sběrná místa pro všech šest skupin vysloužilých elektrozařízení, služby jsou zaměřené nejen na firmy, školy nebo obce, ale i na koncové spotřebitele.

„Problematika odpadů, recyklace a využitelnosti druhotných surovin je oblast, v níž se REMA umí úspěšně pohybovat. Velký dík patří zejména všem našim partnerům, bez kterých bychom nemohli uváděných výsledků dosahovat. A především si velmi vážíme každého člověka, který uvědoměle třídí vysloužilé elektrospotřebiče a pomáhá tak šetřit přírodu,“ dodal David Chytil s tím, že v oblasti třídění odpadních elektrozařízení je důležitá zejména osvěta, proto společnost REMA Systém inovovala vzdělávací program Odpad není k zahození, který je nově dostupný všem.

REMA po celou dobu svého působení na trhu klade důraz na podporu lokálních malých a středních zpracovatelů. Zároveň dlouhodobě, spolu se zpracovateli, usiluje o co největší možné materiálové využití vysloužilého elektrozařízení. Minimální legislativní hranice je pro jednotlivé skupiny elektrozařízení stanovena v rozmezí 75 až 85 %. Díky smluvním zpracovatelům dosahuje REMA napříč všemi skupinami elektrozařízení průměrné hranice materiálového využití 94 %. V rámci partnerských zpracovatelských závodů fungují i chráněné dílny, které zaměstnávají osoby se sníženou pracovní schopností, čímž REMA přispívá i na poli zaměstnávání znevýhodněných osob.