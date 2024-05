Monitoring průmyslové ekologie | 27. 4. - 3. 5. 2024

Služba pro předplatitele.

Věda a výzkum:



Svérázná říše umělé inteligence. Máme se jako lidstvo bát, nebo být nadšení?

| Vedavyzkum.cz |

Technologický pokrok by neměl být motivován primárně profitem, ale společností, která z něj bude mít prospěch. I to je jedna z vizí, kterou si přejí prosadit odborníci napříč výzkumnými organizacemi Evropské unie. Vydali stanovisko, ve kterém doporučují vybudování evropského centra pro umělou inteligenci ve vědě.



Jan Valenta: Práce rukodělné a experimentální věda

| Vedavyzkum.cz |

Před několika týdny jsem si při procházení kolem pamětní desky ve „Strouhalově“ Fyzikálním ústavu MFF Univerzity Kralovy uvědomil, že za pár dnů uběhne 150 let od narození Bohumila Kučery (22. 3. 1874 – 16. 4. 1921). Jde o neprávem zapomenutého žáka a nástupce Čeňka Strouhala (1850 – 1922), kterému bylo dopřáno pouhých 47 let života.



Světlo a organické látky jako motor pro chemické reakce

| Vedavyzkum.cz |

Chemik Radek Cibulka z Vysoké školy chemicko-technologické se snaží položit základy nových metod pro fotochemické redukce, díky kterým bychom v budoucnu mohli v některých chemických syntézách nahradit toxické nebo drahé kovy. V loňském roce za svůj projekt získal čestné uznání předsedy Grantové agentury České republiky.



Odpady a recyklace:



Toxická halda v Ostravě prohořívá ke skládce nebezpečného odpadu. Stát jenom přihlíží

| Novinky.cz |

V Ostravě hoří toxický odval Heřmanice a otravuje ovzduší i lidi. Navíc čím dál prohořívá, tím víc se blíží ke skládce nebezpečného odpadu. Pokud by byla hořením zasažena, hrozí ekologická katastrofa nedozírných následků.



Ovzduší a klima:



Z Moravskoslezského kraje putuje do soutěže Adapterra Awards 18 projektů

| Komunalniekologie.cz |

První tropický den tohoto roku přišel o dva měsíce dřív, než je obvyklé. Přesně to je ukázkou extrémů počasí, které nás v budoucnu čekají a které nás trápí již nyní. Sucho, přívalové deště, silný vítr, vlny veder, na takové projevy klimatické změny se snaží připravit 77 projektů přihlášených do šestého ročníku soutěže Adapterra Awards. Z toho 18 se nachází v Moravskoslezském kraji, který je již druhým rokem partnerem soutěže.



Přizpůsobit se i bojovat. Klimatickou situaci zvrátíme, čím dříve zavřeme emisní kohout, říká Jan Dusík

| irozhlas.cz |

S blížícími se evropskými volbami se v Česku i jiných zemích mluví o budoucnosti Green Dealu. Máme vzhledem k rychlejšímu tempu oteplování prostor k jeho zmírňování? „Debata o změně klimatu se v Česku vyvíjí směrem k racionální diskusi, k uvědomění si závažnosti problému a k hledání řešení,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál nově jmenovaný zástupce generálního ředitele pro klimatickou politiku v Evropské komisi Jan Dusík.



Energetika:



Na česko-francouzském jaderném summitu v Praze jednalo přes 50 firem o spolupráci

| Prumyslovaekologie.cz |

Český a francouzský průmysl patří mezi leadery jaderného průmyslu v Evropě. Také díky tendru na dostavbu nových jaderných zdrojů v České republice se obě země sbližují i v rámci vzájemné spolupráce firem s jaderným know-how. Pro navázání nových partnerství a prohloubení dodavatelsko-odběratelských vztahů se v dubnu v Praze uskutečnil česko-francouzský summit průmyslové spolupráce.



Komunitní energetika je o krok blíž. Do druhého kola energetických společenství postupuje 57 komunitních projektů

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí ukončilo první kolo hodnocení projektových záměrů na vznik energetických společenství s požadovanou státní podporou v celkové výši 137 milionů korun. Ty jsou základem komunitní energetiky, která je postavena na společné výrobě a sdílení elektrické energie, případně i tepla z obnovitelných zdrojů. Z celkem 76 přijatých záměrů jich do druhého kola postoupilo 57. Dalších sedm projektů, které prošly sítem výběrové komise, jde do tzv. zásobníku, na který MŽP plánuje alokovat další prostředky.



Partnerství pro větší energetickou soběstačnost obcí. SMS ČR uzavřelo spolupráci se společností S-Power Energies

| Komunalniekologie.cz |

Sdružení místních samospráv ČR uzavřelo partnerství se společností S-Power Energies, která se specializuje na instalace obnovitelných zdrojů energie, především střešních fotovoltaických elektráren.



ČEZ postaví v Dětmarovicích na Karvinsku nízkoemisní teplárnu za dvě miliardy Kč

| Oenergetice.cz |

ČEZ postaví v Dětmarovicích na Karvinsku nízkoemisní teplárnu za dvě miliardy korun. Jejími hlavními zdroji budou biomasová kotelna o výkonu osm megawattů a dvě kogenerační jednotky o celkovém výkonu 20 megawattů. Hotova má být v roce 2026. Novinářům to dnes v Dětmarovicích řekli zástupci skupiny ČEZ. Do roku 2040 chce ČEZ v Moravskoslezském kraji investovat desítky miliard korun, hodlá rozvíjet i malé modulární reaktory, obnovitelné zdroje a baterie.



Vodní elektrárny mohou Evropě pomoci s potřebným navýšením flexibility

| Oenergetice.cz |

Ve vodě se skrývá obrovský potenciál, který může napomoci Evropě k efektivnímu snížení emisí. I navzdory tomu, že megalomanské projekty těch nevětších přehrad vybudovaných v Evropě už zažily svůj zlatý věk, vodní energie pořád nabízí další možnosti využití. Tou nejzásadnější je možnost přečerpávat vodu na místech, kde už leží stávající infrastruktura. Tyto informace zazněly během debaty s názvem "Vodní energie - Zlepšení poskytování flexibility a ukládání energie pro zelenější budoucnost" organizované Euractivem ve spolupráci s rakouskou společností illwerke vkw.



EDF a KHNP do úterý dají nabídky v jaderném tendru, stát zjistí cenu více bloků

| Oenergetice.cz |

Stát už v příštích dnech zjistí, na kolik vyjde výstavba více jaderných bloků v Česku. V úterý vyprší termín na podání závazných nabídek na jejich vybudování, zájem mají francouzská EDF a korejská KHNP. Obě firmy už potvrdily, že nabídky podají. Polostátní společnost ČEZ, která má tendr na starosti, následně nabídky zanalyzuje a v červnu by je měla předat vládě. Ta by pak měla rozhodnout, kdo bude vítězem tendru a zároveň kolik bloků by se v budoucnu mělo v České republice celkově postavit. První z nich by měl podle současných plánů stát do roku 2036.



Výroba elektřiny z fosilních zdrojů v Británii klesla na rekordní minima

| Oenergetice.cz |

Podíl fosilních zdrojů na výrobě elektřiny ve Spojeném království znatelně klesá. V polovině dubna tvořily během jedné hodiny jen 2,4 % energetického mixu. Celkově významně roste počet půlhodin, ve kterých fosilní zdroje mají méně než 5% podíl na výrobě. Jen letos jich bylo již téměř pětkrát více než během celého loňského roku. Provozovatel přenosové soustavy předpokládá, že období, kdy se podíl fosilních zdrojů dostane na úplnou nulu, nastanou již příští rok.



Voda:



Vzhůru do hlubin (zajímavosti o potápění)

| Nase-voda.cz |

Ryby se mohou potopit do hloubek kolem osmi kilometrů. Možnosti savců včetně člověka jsou omezenější. Přesto představují ponory do hlubin jeden z nejúžasnějších výkonů, jakých se můžeme stát v živočišné říši svědky.



Pět tipů na snížení spotřeby vody

| Nase-voda.cz |

Letošní extrémní teplotní výkyvy přinášejí úvahy o nedostatku vody ještě před letní sezonou. Možnosti, jak vodou neplýtvat a přispívat tak k udržitelnějšímu chodu vlastní domácnosti, přináší výsledky průzkumu uživatelského chování v domácnostech zpracované společností Resideo.



Vranovskou přehradu čeká řada akcí, slaví 90 let od napuštění

| Ekolist.cz |

Vranovskou přehradu na řece Dyji letos čeká řada akcí, 11. dubna totiž oslavila 90 let od napuštění. Za tu dobu se stala jednou z největších turistických destinací jižní Moravy. Kromě toho plní vodohospodářské funkce. Akce k oslavám zastřešuje destinační společnost ZnojmoRegion, která připravila s místními podnikateli i samosprávami výstavy, přednášky či exkurze do míst, kam se běžně nechodí. Přednášky se budou týkat například historie výstavby vodního díla, zániku obce Bítov či stavby nové stejnojmenné obce. Výstavy pak připomenou podobu krajiny a vesnic před stavbou, staré fotografie budou doplněné současnými.



Příroda a ekologie:



Na ochranu přírody jdou miliardy. Smysl to má, opatření fungují, dokázala rozsáhlá studie

| ct24ceskatelevize.cz |

Když proběhne nějaký program na ochranu přírody, většinou se to vyplatí. A to dokonce i v případě, kdy jsou výsledky zklamáním. Mnohdy to má smysl i tak, ukázala obsáhlá metastudie, která se pokusila analyzovat všechna dostupná data o úspěších a neúspěších ochranářských opatření.



Díky pastvě se do ptačího parku Kosteliska navrací druhová pestrost

| Nase-voda.cz |

Rychlost, jakou se v ptačím parku Kosteliska obnovuje příroda, překvapila i ornitology, kteří park spravují. Desetihektarová část ptačího parku u Dubňan na Hodonínsku byla původně neprostupná a zarostlá invazním zlatobýlem, nyní je pestrá, různorodá a hostí mnoho druhů živočichů a rostlin včetně těch vzácných.



Dobrovolníci likvidují lupinu v milovické rezervaci velkých kopytníků

| Nase-voda.cz |

Na odstraňování invazní lupiny mnoholisté se dnes zaměřili dobrovolníci v milovické rezervaci velkých kopytníků. Tento nepůvodní druh by se bez lidského zásahu šířil a vytlačoval by ze stepní rezervace vzácné druhy květin.



Rezervace velkých kopytníků u Milovic se stala Hvězdou udržitelnosti roku 2024 pro Českou a Slovenskou republiku

| Enviweb.cz |

Další významné ocenění získala rezervace divokých koní a dalších velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Její zakladatel Dalibor Dostál dnes převzal ocenění Sustainability Star - Hvězda udržitelnosti 2024. Toto ocenění pro Českou a Slovenskou republiku udílí vědecká rada prestižní konference o udržitelnosti Czech & Slovak Sustainability Summit.



Chemie:



Spotřeba polystyrenu loni zaznamenala pokles, Česko kopíruje celoevropský trend

| Prumyslovaekologie.cz |

Spotřeba pěnového polystyrenu (EPS) v ČR zaznamenala v roce 2023 pokles o 5 procent. Po více než deseti letech, kdy se spotřeba stabilně pohybovala kolem 60 000 tun ročně, v roce 2022 poprvé klesla pod tuto hranici. Loni došlo k dalšímu poklesu, kdy tuzemská spotřeba dosáhla 50 400 tun, jedná se o nejnižší číslo od roku 2009. Co bylo příčinou tohoto poklesu a jaké jsou vyhlídky letošek?



Lesnictví a zemědělství:



Magazín Experiment ŽIVĚ z rodinné cirkulární farmy u Tábora

| Radiozurnal.rozhlas.cz |

Novákovi provozují od 90. let rodinnou farmu v Oboře u Malšic v jižních Čechách. Na 500 hektarech hospodařili jako většina drobných zemědělců. Pak se ale rozhodli zainvestovat a takřka po dvaceti letech vybudovali kromě farmy na mléko a běžnou rostlinnou výrobu moderní rodinnou farmu s vlastním pivovarem a chmelnicí.



Tažní koně předváděli lidem v brdských lesích šetrné vyvážení kmenů z lesa

| Ekolist.cz |

Čtrnáct tažných koní předvádělo dnes lidem v brdských lesích šetrné vyvážení pokácených stromů z těžko dostupného lesního terénu. Vojenské lesy a statky (VLS) tak ukazovaly přírodě blízké hospodaření, které zavádějí, řekl ČTK ředitel divize VLS Hořovice David Novotný. Soutěžní trať vedla posádkovým cvičištěm Jince, které se mimořádně otevřelo veřejnosti.



Napříč:



Nařízení o ekodesignu - obava či přínos pro firmy?

| Prumyslovaekologie.cz |

Udělat z udržitelnosti pomyslnou normu a napomoci k vytvoření evropského trhu s udržitelnými produkty. To je cílem Nařízení o ekodesignu (ESPR), jehož finální znění odhlasoval v úterý 23. dubna Evropský parlament a v nejbližších týdnech by ho měla schválit Evropská rada. Legislativa se svými požadavky přímo i nepřímo dotkne mnoha evropských i mimoevropských firem, které dodávají své zboží a vstupy na unijní trh. Patří sem například problematika digitálního pasu produktu, kritéria udržitelnosti, podíl recyklátů, uhlíková stopa, opravitelnost atd. Svaz průmyslu a dopravy se ale obává některých dopadů nařízení.



Kvalitě veřejné dopravy v Česku pomůže soutěž start-upu CITYA

| Komunalniekologie.cz |

Český start-up CITYA, průkopník v oblasti operativní hromadné dopravy, hledá obci či město, kterému zdarma zajistí detailní analýzu dopravní situace a pokročilou digitální platformu CITYA, kterou budou moci půl roku bezplatně využívat. Umožňuje nasazení operativní hromadné dopravy řízené daty, AI a chytrými algoritmy na zlepšení dopravní obslužnosti. Iniciativu podpořilo Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo pro místní rozvoj.



Sedmá generace 2/2024: E-budoucnost?

| Enviweb.cz |

Směřujeme do bezuhlíkové e-budoucnosti? Co přinese a vezme těžba lithia? Skončí e-koloběžky jako Autoped? Jak se žije na komunitní zahradě? Co trápí ekofarmy? Čím zaujme Kalpavalli? Proč se staví městské holubníky? Fungují ohradníky? Proč se některé šelmy nebojí lidí? Jak vzniklo první energetické družstvo? Proč je Praha zasekaná? Jaké je to být hajnou? Probíhá přechod k ekologické civilizaci? Co říct dětem o sexu? Jak odejít přírodní cestou? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v novém čísle časopisu Sedmá generace.

