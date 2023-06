Čechy zajímá udržitelnost e-shopů a opravitelnost výrobků, řeší i jejich uhlíkovou stopu

Udržitelnost produktů, e-shopů i dopravy zboží je pro Čechy důležitá, chtějí znát uhlíkovou stopu produktů, více než třetina hledá u e-shopů udržitelnou certifikaci a čím dál více řeší i opravitelnost. Ukázal to nejnovější celorepublikový výzkum, který zkoumal aktuální trendy chování spotřebitelů v době ekonomické nestability a po dvouleté pandemii.

Češi online nakupují nejčastěji elektroniku, knihy a dárky. „Průzkum mezi českou populací nám ukázal, že nákupy oblečení a obuvi v e-shopech jsou doménou mladých, a právě pro ně se i udržitelnost e-shopů postupem času stává důležitější a častokrát rozhodující při koupi jakéhokoli nového produktu. Zároveň udržitelnost produktů, tedy i dodavatelských řetězců, podmínky pro zaměstnance ve výrobě nebo dopad na životní prostředí, bere aspoň někdy při nákupu v potaz 65 % Čechů,” vysvětluje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Dodává, že k tomu doplňují další důležité faktory – recyklovaný nebo recyklovatelný materiál, prodej za férovou cenu a opravitelnost, udržitelnost e-commerce zajímá spíše ženy.

I do Česka se dostávají trendy ze zahraničí, rozhodující už není jen nízká cena a rychlá doprava. „Výsledky průzkumu Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti potvrzují, že i v oblasti online nakupování je udržitelnost nezpochybnitelná. Celkem 40 % Čechů uvádí, že je pro ně důležité, zda se e-shop chová udržitelně, a 33 % se aspoň někdy zajímá, zda daný e-shop získal nějaká ocenění v oblasti udržitelnosti,“ říká Tomáš Braverman, generální ředitel skupiny Heureka Group. Stále však zůstává mnoho prostoru k edukaci, protože více než pětina zákazníků se s informacemi o udržitelnosti e-shopů dosud nesetkala.

Ekologická doprava i znovu použité krabice mohou rozhodnout

Češi stále častěji nakupují od chráněných dílen nebo nemateriální dárky. „S nákupem nemateriálních dárků mají zkušenost téměř 4 z 10 Čechů a dvě třetiny obyvatel nakupují aspoň někdy produkty od sociálních podniků či chráněných dílen,” uzavírá Lucie Mádlová.

Pro doručení zboží z e-shopů volí zákazníci zdaleka nejčastěji vyzvednutí na odběrném místě, je to pohodlné, levné a rychlé. „Doručování v recyklovaných nebo dříve použitých obalech by uvítaly téměř dvě třetiny kupujících. Naopak jejich použití by vyloženě vadilo jen 6 % zákazníků. Pokud k tomuto kroku e-shop přistoupí, je důležité to správně odkomunikovat k zákazníkům – jako vědomý krok pro snížení množství odpadu. Ideálně dát zákazníkům možnost vybrat si, v jakém balení chtějí zboží dostat,“ vysvětluje Tereza Horáková, specialistka Ipsos pro výzkumy z ESG oblasti.

Velkým tématem se stává i uhlíková stopa výrobků a e-shopů jako celku. Více než třetina zákazníků by chtěla aspoň u některých kupovaných produktů znát jejich uhlíkovou stopu a 43 % zákazníků by uvítalo označování ekologické stopy produktů v obchodech. Proto se ji chystá měřit i e-shop Nakup na Dobro u vlastní produktové řady, a zároveň u nich udržovat co nejkratší dodavatelský řetězec.

O výzkumu:

Výzkum realizovala výzkumná společnost Ipsos v květnu 2023 na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku 18–65 let o velikosti 1 001 respondentů. Výzkum probíhal online.