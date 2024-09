Brněnské vodárny a kanalizace zahajují významný investiční projekt „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“

Cílem projektu je rekonstruovat kalovou linku ČOV Brno – Modřice, která slouží pro cca 435 tisíc obyvatel Brna a okolí. Výstupem mechanických, biologických a chemických procesů je vyčištěná voda, která se vrací zpět do přírody, odkud jsme si ji půjčili. Jedná se ročně cca o 35 mil. m3 vyčištěné vody, kterou vracíme do řeky Svratky. Dalším výstupem procesu čištění jsou pak různé druhy odpadů a tím zásadním je tzv. čistírenský kal. Plánovaná rekonstrukce linky kalového hospodářství vyřeší technické, provozní a kapacitní nedostatky tohoto zařízení, které je za hranicí své životnosti.

„Zároveň nám rekonstrukce umožní lepší využití energetického potenciálu tzv. kalového plynu pro výrobu tepelné a elektrické energie. Ekologickým přínosem ČOV je tedy nejen samotné čištění odpadní vody, ale i výroba energie a díky sušení kalu také snížení množství transportovaného kalu až o 60 % hmotnosti. Takto usušený kal bude materiálově a energeticky využit při výrobě cementu, a to zcela bezodpadově,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Jakub Kožnárek.

„V Modřicích běží významná strategická investice, která bude po dokončení sloužit nejen městu Brnu, ale i obyvatelům dalších měst a obcí. Zatímco rozsáhlá modernizace čistírny z počátku tisíciletí připravila hlavně technologie, které čistí odpadní vodu tak, aby se mohla v odpovídající kvalitě vrátit do řeky Svratky a bezpečně plnila předepsané limity, nyní se buduje kalové hospodářství. Po jeho dokončení tak bude možné spolehlivě a efektivně využívat celou projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod, která je kolem 435 tisíc obyvatel,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Těší mě, že dnes můžeme slavnostně zahájit stavbu čistírny odpadních vod pro brněnské obyvatele. Tento velký projekt pomáhá financovat také Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, a to v maximální výši bezmála osmdesáti osmi milionů korun. Finance jsou určeny na vybudování technologie potřebné pro odvodnění čistírenských kalů, čímž se navýší kapacita stávajícího zařízení o 8 000 tun neodvodněných kalů. Celý proces čištění by měl být postupně energeticky soběstačný, což z hlediska ochrany životního prostředí považuji za velmi důležité a potřebné,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Jsem rád, že našim partnerem při provozování vodohospodářské infrastruktury jsou právě Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., které si jako vlastník a provozovatel ČOV Brno – Modřice plně uvědomují odpovědnost při řádné péči o svůj majetek a zajištění jeho provozuschopnosti. Koncepce rozvoje ČOV Brno – Modřice potvrdila průběžně rostoucí zatížení kalové linky a současně doporučila i možná opatření včetně zvýšení efektivnosti energetického hospodářství. Dnešním symbolickým poklepáním základního kamene tak završujeme úspěšnou fázi přípravy a představujeme počínající realizaci této zásadní stavby,“ doplnil I. náměstek primátorky René Černý.

V areálu ČOV budou nově vybudovány stavby a technologie související s celým procesem zahuštění kalu, jeho anaerobní stabilizací, odvodněním a sušením. Projekt počítá také s využitím kalového plynu pro výrobu elektrické energie a tepla. Ke zlepšení celkové energetické bilance bude rovněž v maximální možné míře využito rekuperace. Celý návrh kalového hospodářství splňuje podmínky přísné české i evropské legislativy v oblasti životního prostředí.

Celkové náklady projektu jsou 3,5 mld. Kč. Financování projektu je zajištěno dlouhodobými bankovními úvěry, které poskytla Evropská investiční banka, Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) a Komerční banka, a.s. Tyto zdroje doplňuje dotace ze SFŽP a vlastní zdroje společnosti.

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele se stalo sdružení firem IMOS Brno, a.s., OHLA ŽS, a.s. ARKO TECHNOLOGY, a.s. a KUNST, spol. s r.o. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podepsala smlouvu se zhotovitelem dne 23. 5. 2024.

V současnosti se jedná o největší projekt v ČR, který je zaměřen na zpracování kalů z komunálních čistíren odpadních vod. Výstavba nových objektů kalového hospodářství začala koncem června 2024 a potrvá do února 2027, a to na volných plochách areálu čistírny. Realizace probíhá za plného provozu ČOV.

V návaznosti na novou legislativu EU jsou však před námi další zásadní investice. Blízká budoucnost čištění odpadních vod bude zaměřena na dokonalejší odstraňování dusíku a fosforu a nově i tzv. mikropolutantů (tj. léčiv, mikroplastů, chemických látek a další). Za tímto účelem je nutné realizovat 3. a 4. stupně čištění, tedy moderní technologie používané např. při úpravě pitné vody. Společným požadavkem pro celý proces čištění bude postupná energická soběstačnost. Jedná se o ambiciózní plán pro oblast čištění odpadních vod, který bude finančně náročný, ale s ohledem na ochranu životního prostředí se jedná o správnou cestu.