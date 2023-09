Blíží se Evropský týden recyklace baterií

Tento týden se v řadě evropských zemí, včetně Česka, slaví 8. ročník Evropského týdne recyklace baterií. Cílem je připomenout veřejnosti důležitost třídění a recyklace baterií. Vždyť každý den se v Evropě do oběhu dostane zhruba 13,3 milionů baterií, ročně pak 3,33 miliard, z nichž přibližně tři čtvrtiny jsou předány na recyklaci.

V roce 2015 se konal první Evropský den recyklace baterií, jehož vznik iniciovala společnost ECOBAT, která v České republice již přes 20 let zajišťuje sběr, třídění a následné zpracování všech odpadních baterií. V rámci své činnosti se ECOBAT také aktivně podílí na vzdělávání dětí a široké veřejnosti.

Jak nejlépe oslavit Evropský týden recyklace baterií?

Odneste vaše použité baterie na sběrná místa, příroda Vám poděkuje!

Proč? Protože…

vybité baterie, které skončí v popelnici na směsný odpad, putují na skládku nebo do spalovny. V obou případech se z nich uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vod., že baterie odnášíte na sběrná místa , předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují jak na přírodě, tak na zdraví lidí i zvířat,

předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují jak na přírodě, tak na zdraví lidí i zvířat, posbírané baterie jsou předány k dalšímu zpracování a k recyklaci. Baterie toitž obsahují cenné kovy, které prostřednictvím recyklace umíme separovat a následně je znovu využít na výrobu nových produktů. Šetříme tak zdroje nerostných surovin před zbytečnou těžbou a s tím i přírodu.

v neposlední řadě může nesprávně vyhozená baterie zkratovat, přehřát se a způsobit požár. Sběrem baterií, tak rovněž předcházíme a pomáháme snižovat riziko vzniku požáru nebo dokonce i výbuchu.

Jak se můžete připojit k oslavám Evropského týdne recyklace baterií ?

vybité baterky odneste na sběrné místo,

Na www.ecocheese.cz si zdarma objednejte krabičku ECOCHEESE. Využijete ji na skladování vybitých baterií u vás doma, než je odnesete na sběrná místa k recyklaci.

Dávejte přednost nabíjecím bateriím. Jejich pořizovací cena je sice vyšší, ale díky opakovanému použití se vám investice brzo vrátí.

Pokud jste na sociálních sítích, pak se na FB nebo IG profilu ECOCHEESE můžete pochlubit, jak třídíte baterie doma, nebo nám pošlete fotku sběrnémo místa, kam baterie odnášíte. Stačí přidat # EBRW

Evropský týden recyklace baterií letos probíhá od pondělí 4. září do neděle 10. září.

Baterie jsou všude kolem nás

Význam recyklace baterií v posledních letech nabývá na významu. Jde nejen o tradiční spotřebitelské přenosné baterie, které běžně používáme v každodenním životě, včetně tužkových nebo knoflíkových baterií, ale do centra pozornosti se dostávají baterie využívané v elektromobilech, e-kolech nebo e-koloběžkách. Zvyšuje se i množství baterií v moderních přístrojích, jako jsou smartphony, notebooky, e-čtečky nebo chytré sportovní hodinky. Všechny baterie z těchto zařízení dříve či později doslouží a bude třeba zajistit jejich ekologickou a zároveň i ekonomicky udržitelnou recyklaci.

„Každoročně lidé v České republice celkem odevzdají zhruba 1 700 tun použitých baterií. Na recyklaci tak končí necelá polovina baterií, které se dostanou do oběhu, přibližně jde o 45 procent,“ říká Kateřina Vránková, obchodní ředitelka společnosti ECOBAT, a dodává: „Stále platí, že máme co zlepšovat, protože ta druhá polovina končí neznámo kde. Podle nejrůznější analýz odpadu dnes jen málokdo vyhodí baterie do směsného odpadu. Pravděpodobné je tedy, že lidé vybité baterie shromažďují doma a dlouho jim trvá, než je odnesou na sběrná místa. Což je škoda, protože tím oddalují čas, kdy mohou být efektivně zpracovány a materiály z nich znovu sloužit.“

Najít sběrné místo je snadné

Odevzdávat baterie k recyklaci je velmi snadné – aktuálně je v České republice více než 28 tisíc sběrných míst. Vybité baterie můžete odevzdávat v obchodech všude tam, kde se baterie prodávají. Sběrná místa jsou i v některých školách, městských a obecních úřadech nebo ve firmách. Své nejbližší sběrné místo si můžete najít také na http://mapa.ecobat.cz/.

Něco málo o Evropském týdnu recyklace baterií

Tradice evropského svátku recyklace baterií vznikla už před osmi lety a může nás těšit, že to bylo díky iniciativě České republiky. Od roku 2015 jsme si vždy 9. září připomínali Evropský den recyklace baterií. Vyhlašovatel této události evropská asociace EUCOBAT, která reprezentuje 25 kolektivních systému pro zpětný odběr baterií z 19 evropských zemí, se od roku 2018 rozhodla svátek recyklace baterií rozšířit na celý týden. Cílem je ještě zvýšit osvětu a povědomí evropské veřejnosti o významu třídění a recyklace baterií.