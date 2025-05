Monitoring průmyslové ekologie | 26. 4. - 2. 5. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 26. - 28. 4. 2025



Legislativa:



Novely lesního zákona a zákona o uvádění dřeva na trh usnadní obnovu lesů

| Prumyslovaekologie.cz |

Poslanci ve třetím čtení projednali dvě důležité novely zákonů, které připravilo Ministerstvo zemědělství, a to novelu zákona o lesích a novelu zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Oba návrhy reflektují aktuální výzvy v oblasti lesního hospodářství i mezinárodní závazky České republiky v boji proti odlesňování.



Odpady:



Stanovují se historické cíle snižování potravinového odpadu. Zbylou produkci je třeba recyklovat

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská unie míří k udržitelnějšímu hospodaření s potravinami. Zástupci předsednictví Rady a Parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně cílené revize rámcové směrnice o odpadech, která vůbec poprvé stanovuje konkrétní cíle, jež mají vést ke snížení množství potravinového odpadu do roku 2030.



Aktuální změny v odpadové legislativě, nové povinnosti i praktické návody – konference Odpady v podnikové ekologii už 22. května!

| Prumyslovaekologie.cz |

Evidence, přeshraniční přeprava, nebo využití obalů – v roce 2025 se nová legislativa poprvé zavádí do praxe. Na konferenci Odpady v podnikové ekologii vystoupí špičkoví specialisté z oblasti podnikového odpadového hospodářství, zástupci MŽP, konzultanti i odborníci na vzorkování a přepravu.



Jindřichův Hradec zavádí nášlapné kontejnery

| Komunalniekologie.cz |

Jindřichův Hradec se jako první město v Jihočeském kraji rozhodl implementovat nášlapné kontejnery pro odpadky. Tento nový systém má za cíl zvýšit hygienu a zlepšit nakládání s odpadem v městských prostorách.



Obce se obávají pokut za netříděný odpad. Limity jsou podle nich nereálné

| ČeskýrozhlasVysočina.cz |

Obce po celém Česku zintenzivňují snahu o třídění komunálního odpadu. Důvodem jsou nové zákonem dané limity, které jim letos nařizují vytřídit alespoň 60 % odpadu.



Madrid zavalily haldy hnijících odpadků, popeláři vyhlásili stávku

| Aktualne.cz |

Obyvatele španělské metropole už sedmým dnem trápí hromady odpadků, jelikož od minulého pondělka tam stávkují popeláři. Podle agentury Europa Press jde o nejdelší stávku v Madridu od listopadu 2013, kdy trvala 13 dnů.



Ovzduší:



Teplárenské projekty roku pomáhají vyčistit ovzduší

| Prumyslovaekologie.cz |

Teplárenské sdružení České republiky na 31. Dnech teplárenství a energetiky, které letos opět hostí Olomouc, ocenilo na společenském večeru 23. dubna tři Projekty roku a jeden Počin roku 2024.



Denní zprávy o trhu EU ETS: 25. 4. 2025

| Prumyslovaekologie.cz |

Přinášíme dnešní stav ceny na trhu EU ETS. Indikativní cena emisní povolenky (EUA) Dec25 dosáhla €65,28 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).



V Česku uniká do ovzduší metan za miliardu korun ročně. ‚Ruční brzda‘ proti oteplování nefunguje

| iROZHLAS.cz |

Průmyslové úniky metanu jsou drahé a navíc výrazně přispívají k člověkem způsobenému oteplování, které zažíváme. Přesto k nim ve velkém dochází, a to ve světě i v Česku, kde to od loňska zakazuje evropské nařízení.



Energie:



Sněmovna schválila LEX PLYN. Je to správný směr, čekají nás ale další úkoly

| Prumyslovaekologie.cz |

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá schválení návrhu zákona, jelikož se domnívá, že může významně urychlit jak přípravu, tak i realizaci a uvádění nových plynových výroben elektrické energie do provozu, což bude s předpokládaným ukončením využívání uhlí zásadní pro energetickou bezpečnost.



Zajištění kyberbezpečnosti solárních elektráren, bateriových úložišť či tepelných čerpadel je úkolem nového týmu na UCEEB ČVUT

| Prumyslovaekologie.cz |

V Univerzitním centru energeticky efektivních budov byl založen nový výzkumný tým, který se bude věnovat kyberbezpečnosti decentralizovaných zdrojů moderní energetiky, jako jsou například solární elektrárny, bateriová uložiště nebo tepelná čerpadla.



Praha jedná o budoucnosti teplárenství. Cílem je stabilní, udržitelný a spravedlivý model zásobování teplem

| Komunalniekologie.cz |

Hlavní město v posledních měsících intenzivně řeší budoucnost pražského teplárenství. Cílem je vytvořit dlouhodobě udržitelný systém zásobování teplem, který bude bezpečný, spolehlivý, šetrný k životnímu prostředí a dostupný pro všechny Pražany.



Plzeňský kraj chce využít rozvoj jaderné energetiky

| Komunalniekologie.cz |

Plzeňský kraj reaguje na plánovaný rozvoj jaderné energetiky. Před podpisem je smlouva na dostavbu dvou jaderných bloků v elektrárně Dukovany, na které by se měli významně podílet subdodavatelé z Plzeňského kraje.



Instalovaný výkon větrných a solárních elektráren překonal v Číně kapacitu tepelných elektráren

| Ekolist.cz |

Instalovaný výkon větrných a solárních elektráren v Číně poprvé překonal instalovaný výkon tepelných, převážně uhelných elektráren. Oznámil to čínský energetický úřad.



ERÚ uložil společnosti Elgas Energy rekordní pokutu šest milionů korun

| Českénoviny.cz |

Energetický regulační úřad uložil společnosti Elgas Energy pokutu šest milionů korun za nekalé obchodní praktiky. Jde o dosud nejvyšší sankci uloženou za protispotřebitelské chování jednomu konkrétnímu dodavateli.



Voda:

Fotokatalýza pomůže vyčistit odpadní vody od antibiotik

| Prumyslovaekologie.cz |

Při odstraňování antibiotik a dalších nebezpečných látek z odpadních vod lze využít účinnou a ekologickou fotokatalýzu.



Moravskoslezský kraj zatím marně čeká na finance, které mu stát slíbil kvůli povodním

| Komunalniekologie.cz |

Necelé půl miliardy korun měl stát refundovat Moravskoslezskému kraji, a to za financování prvotních nákladů po loňských ničivých povodních. I když byly peníze kraji přislíbeny už prosinci minulého roku, až letos v dubnu ministr financí dopisem oznámil, že stát slíbené peníze do krajské kasy nepošle.



Pražští radní schválili plán pro vodohospodářství na letošní rok

| Komunalniekologie.cz |

Rada hl. m. Prahy schválila roční plán obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku. pro letošní rok. Městská společnost bude hospodařit s částkou 4 320 420 000 Kč.



Vyčištění nádob a kontrola technologií. Do plzeňských kašen se vrací voda

| iDNES.cz |

Plzeňské kašny, fontány, pítka a pumpičky se po několikaměsíční pauze vrátí do plného provozu už ve čtvrtek 1. května. Technici nyní jednotlivé vodní prvky postupně zprovozňují, provádějí jejich údržbu a čištění.



Životní prostředí a ekologie:



Krizový štáb MŽP: Larsenová stěna zafungovala, benzen je pod kontrolou. Obnova železnice i sanační práce pokračují

| Prumyslovaekologie.cz |

Vývoj havárie benzenu v Hustopečích nad Bečvou je příznivý. Díky larsenové stěně se daří omezit šíření benzenu a kontaminace je nyní pod kontrolou. Z důvodu pokračování intenzivních prací ministr životního prostředí navrhne vládě prodloužit stav nebezpečí.



Průmysl:



Firmy zvládly druhé pololetí 2024 lépe, než se čekalo. Malé podniky táhly nahoru, velké brzdil export

| Prumyslovaekologie.cz |

České firmy zvládly druhé pololetí loňského roku lépe, než se očekávalo. Třetina podniků zaznamenala zlepšení své situace, téměř polovina stagnaci a pouze 23 % hlásí zhoršení. Přes turbulentní podmínky se naprostá většina firem vyhnula propouštění.



Ruský ropný průmysl odolává sankcím, vrtné práce jsou na pětiletém maximu

| oEnergetice.cz |

Ruští těžaři ropy nyní provádějí vrtné práce nejvyšším tempem nejméně za posledních pět let. Připravují se tak na možné uvolnění těžebních kvót ve skupině OPEC+, jejíž je Rusko členem, a také na případné zmírnění mezinárodních sankcí souvisejících s válkou na Ukrajině.



Česko lobbuje v EU za záchranu chemiček. Dotace by pomohly i Agrofertu

| E15.cz |

Strukturální krize evropského průmyslu k sobě přitahuje hráče znesvářených týmů. Kabinet Petra Fialy se připojil k evropské iniciativě vedené Francií, mající za úkol chránit kontinentální chemický průmysl.

