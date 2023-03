BAT projekty v Elektrárně Mělník

Best available techniques (BAT), neboli nejlepší dostupné techniky jsou nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních metod dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení mezních hodnot emisí a dalších podmínek povolení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není proveditelné, tyto emise omezit, a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek.

Účelem BAT je definovat nejlepší používané technologie a techniky pro výrobní zařízení tak, aby v případě schvalování a projektování zařízení nových, případně úprav u zařízení existujících, byly tyto technologie a techniky implementovány do projektů a výstavby, resp. úpravy existující technologie.

Historie a současnost BAT

Nejlepší dostupné techniky, které nevyžadují nadměrné náklady, byly zavedeny v roce 1984 směrnicí 84/360/EHS a použity na emise znečišťujících ovzduší z velkých průmyslových zařízení. V roce 1996 byla směrnice 84/360/EHS nahrazena směrnicí 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), která uplatňovala rámcovou koncepci nejlepších dostupných technik (BAT) mimo jiné na integrovanou kontrolu znečišťování ovzduší, vody a půdy.

Tento pojem je rovněž součástí přepracovaného znění směrnice z roku 2008 (směrnice 2008/1/ES[7]) a její následné směrnice, směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, která byla zveřejněna v roce 2010.

Seznam průmyslových odvětví, na něž se vztahuje směrnice IPPC, spolu s "přijatými dokumenty" obsahuje více než 30 položek, včetně všeho od keramického průmyslu až po průmysl výroby dřevěných desek. Nejlepší dostupné techniky pro dané průmyslové odvětví jsou popsány v referenčních dokumentech nazývaných BREF (referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách). BREF pro velká spalovací zařízení, např. Elektrárny, je z roku 2017 a aktuálně platí pro zařízení s výkonem nad 50 MW.

Energetika

V energetice se tento přístup začal praktikovat a před více jak 20 lety a to zejména ve vazbě na technologie čištění spalin a snižování produkce emisí znečišťujících látek. Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách je třeba chápat jako seznam v daném období nejlepších dostupných technologií, které by měl investor zohledňovat ve svých investičních plánech. Je to jakési doporučení až regulativ, jehož plnění nebo soulad zajímá legislativní a správní úřady, či fondy. Použití BAT technologií je zásadní pro proces EIA a v případě poskytování veřejné podpory je soulad s BAT základní podmínkou přidělení dotace.

Elektrárna Mělník (EMĚ) a BAT

V mělnické lokalitě byly principy BAT uplatněny již v devadesátých letech minulého století v rámci první vlny ekologizace, přičemž pak v posledních cca 8 letech bylo realizováno několik dalších BAT projektů... Jednalo se zejména o realizaci primárních a sekundárních opatření pro snížení emisí NOx a realizaci zcela nového odsíření na principu mokré vápencové vypírky s instalací systému TRAY.

Nutno poznamenat, že některé technologie instalované v elektrárně Mělník jsou špičkou v oboru. Konkrétně se jedná o realizovaný pilotní projekt technologie na snižování emisí rtuti využitím technologie GORE. Tato technika, která v EMĚ prochází zkušebním provozem se zřejmě do BAT dostane až v další revizi, kolem roku 2026-28. Vlivem realizace technologií v úrovni BAT došlo k významnému snížení emisí znečišťujících látek TZL, NOx, SOx. Např. emise SOx dosahují 10 - 15% přípustné hodnoty dle legislativy.

Realizace investičních akcí na snižování emisí DENOx, DESOx a DEHg v letech 2016 – 2022 prezentuje pro mělnickou lokalitu společnosti ENERGOTRANS, a.s. finanční náklady téměř 3,5 mld. Kč.

Budoucnost BAT technologií v energetice

Pokud věříme v technický pokrok, nalézání a uplatňování stále lepších technologií, bude docházet i k aktualizaci BAT, což lze již vidět i v případě BAT pro velké spalovací zdroje (porovnáním dokumentů BREF z let 2006 a 2017). Přístup BAT je pro dlouhodobou udržitelnost technologií v energetice, významný a velmi důležitý.