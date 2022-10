Analytik: Cenový strop na plyn by mohl srazit cenu elektřiny až o 72 %

Jakinformujezahraniční portál Montel s odkazem na prohlášení analytika Ryana Alexandera z konzultantské společnosti Aurora Energy Research, německé velkoobchodní ceny elektřiny by mohly podstatně poklesnout. A to až o 72 % ze současných astronomických hodnot. Nutnou podmínkou je nicméně zavedení cenového stropu na plyn sloužící pro výrobu elektrické energie.

Cenový strop pro plyn ve výši 30 EUR/MWh

Jak udává Alexander, ceny elektřiny na německé burze by mohly pro letošní zimu poklesnout ze 430 EUR/MWh až na 120 EUR/MWh při zavedení cenového stropu na plyn. Cenový strop pro plyn by však musel být na úrovni 30 EUR/MWh. Tedy velmi hluboko pod současnou úrovní – cca 150 EUR/MWh.

Není ovšem zcela jasné, s jakým mechanismem cenového stropu Alaxender počítá. Zda by členské státy, případně samotná EU, kompenzovaly obchodníky nebo zda je myšleno, že by to byla obdoba zvažovaného stropu na ruskou ropu. K druhé variantě se ostatní dodavatelé plynu do EU staví skepticky. „Vzhledem k velkému tlaku dojde k nějakému rozhodnutí o intervenci na trhu s plynem. Otázkou je: K jakému?“ domnívá se Alexander.

Společnost ČEZ se například v ohledu ceny zemního plynu s odvoláním na světové analytiky domnívá, že jeho cena by mohla v EU okolo roku 2026 poklesnout na úroveň, na které uvažuje Alexander zavedení cenového stropu, a to i bez regulatorního zásahu. Analytici uvádí rozpětí 30-40 EUR/MWh. Cena plynu mezi 30 až 40 EUR/MWh by proto mohla být novým budoucím standardem.

Z pohledu fyzických dodávek zemního plynu bude pro EU kritický příští rok, pokud se aktuální situace potrubních dodávek nezmění. Po zimě 2023/2024 se předpokládá výrazné zlepšení situace, resp. znatelné navýšení importní kapacity nových LNG terminálů.

Další předpoklady odhadu ceny elektřiny

Při výpočtu Alexandra hrají roli také další faktory – cena uhlí, cena emisní povolenky nebo disponibilita francouzské jaderné flotily. Tyto a další faktory mají zásadní vliv na cenu elektřiny na trhu.

Cena černouhelného kontraktu se aktuálně pohybuje na úrovni 247 USD/t a je ovlivněna zákazem dovozu uhlí do EU z Ruska.

Cena emisní povolenky je vysoce volatilní. Nyní se pohybuje na 68 EUR/t poté, co poklesla o více než 30 % ze svého srpnového maxima. Důvody jsou pravděpodobně především dva: obava z regulatorního zásahu na trhu EUA a vliv cen energií na hospodářství EU.

Co se týče disponibility jaderné flotily Francie, situace by se měla brzy razantně zlepšit. Do ledna by měl dostupný výkon vzrůst až na 50 GW ze současných cca 29 GW.