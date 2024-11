800 milionů na rozmanitější krajinu. Obohatí ji tůně, vodní nádrže, stromořadí či větrolamy

Mít pestřejší a odolnější krajinu. To je účelem dvou dotačních výzev, které čerstvě vypsalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Celkem 800 milionů korun z evropských i národních zdrojů nabízí vlastníkům a správcům pozemků na obnovu a tvorbu remízů, mezí, stromořadí, mokřadů a dalších krajinných a vodních prvků. Příjem žádostí se otevře 20. listopadu.

Smyslem finanční podpory je napomoci k tomu, aby krajina a její obyvatelé byli odolnější vůči suchu, povodním a dalším projevům změny klimatu. „Podnikáme mnoho kroků, jak naší půdě do budoucna zaručit ochranu. Je nutné půdu chránit a udržovat v dobrém stavu i pro další generace. Chceme proto zlepšit její kondici a celkově druhovou pestrost krajiny. V tom určitě pomohou nové prvky, které do naší krajiny patří,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Proto jsme připravili dvě výzvy s celkovou částkou 800 milionů korun. Jsou určené na projekty, které mají posílit ekologickou stabilitu krajiny – jde třeba o tůně, mokřady, vodní nádrže, stromořadí, větrolamy, remízky a podobně. Tyto prvky zvyšují biodiverzitu, snižují erozi a navracejí do zemědělské krajiny ptáky, opylovače a další živočichy. Zároveň podporují lepší vsakování vody do půdy a pomáhají zachycovat znečištění, což vede k lepší kvalitě a úrodnosti půdy. Zmírňují tak negativní dopad klimatických změn na přírodu,“ doplňuje ministr Petr Hladík a zároveň připomíná nedávno přijatou novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. „Právě ta odstranila hlavní bariéry pro návrat těchto prvků do krajiny a umožnila vytvořit nový krajinný prvek jako součást zemědělské půdy bez odnímání a odvodů,“ uzavírá ministr.

Obě nově vypsané dotační výzvy podporují tvorbu a obnovu vodních a vegetačních krajinných prvků a odstranění negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině. Výzva č. 73 z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) je relevantní pro území méně rozvinutých regionů, mezi něž patří Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Ve výzvě je připraveno 400 milionů korun. Stejná částka je připravena i ve výzvě č. 13/2024 financované z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), která míří do takzvaných přechodových regionů, kam se řadí Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

„Výzvy se vzájemně doplňují. Pro obě jsou stanoveny stejné termíny. Příjem žádostí začíná 20. listopadu a skončí 30. června příštího roku. Míra výše podpory se liší podle jednotlivých aktivit a může dosáhnout až 100 procent nákladů,“ upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Právě fond žádosti přijímá a vyřizuje.

O finance na své projekty se mohou ucházet vlastníci a správci pozemků ze širokého okruhu subjektů. Může jít o samosprávy krajů, měst a obcí a další veřejné subjekty, obchodní společnosti, zemědělce a jiné fyzické osoby podnikající i nepodnikající. Prostředky z dotačního titulu jsou určeny na větší projekty s náklady přesahujícími pět milionů korun.

Krajinné prvky jsou významným prvkem v adaptaci na změnu klimatu. Pomáhají proti suchu, protože udržují vodu v krajině a zabraňují jejímu rychlému odtékání. Rovněž se díky nim méně vyplavuje půda a brání větrné i vodní erozi. V neposlední řadě jsou nepostradatelné pro mnoho druhů rostlin a živočichů, poskytují cenná útočiště opylovačům a přirozeným nepřátelům škůdců a zvyšují také odolnost krajiny vůči extrémním výkyvům počasí.

Podrobnosti a dokumenty k výzvám

73. výzva OPŽP Vodní a vegetační krajinné prvky

13/2024 NPŽP Krajinné prvky