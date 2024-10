65. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně představí inovace, které mění průmysl

Jubilejní 65. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu ukáže na jednom místě inovace, které posouvají průmyslovou výrobu do nové éry. Nejvýznamnější středoevropská událost zaměřená na technologické novinky se uskuteční na brněnském výstavišti od 8. do 11. října 2024. V průběhu čtyř dnů budou k vidění nejnovější trendy a pokročilá řešení, která určují směr budoucího vývoje v průmyslu.

„Mezinárodní strojírenský veletrh je klíčovou akcí, kde mohou čeští podnikatelé navázat důležité kontakty s mezinárodními společnostmi a prezentovat své úspěchy. V rámci naší tradiční České národní expozice jsme letos připravili řadu seminářů a odborných přednášek k tématům 5G sítí, rozvoji vodíkových technologií, získávání pracovníků ze zahraničí či možností podpory státu v oblasti úspor energií,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že nově se návštěvníci expozice mohou těšit také na ukázku vesmírných technologií nebo na kamion technického vzdělávání s interaktivním programem.

„MSV je nejen nejvýznamnější událostí svého druhu v České republice, ale i jednou z klíčových platforem pro průmyslové inovace v celé Evropě. Letošní 65. ročník není jen připomínkou bohaté historie, kterou veletrh za dobu své existence vytvořil, ale především ukázkou směru, kterým se moderní průmysl ubírá,“ sdělil Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Letos se návštěvníci seznámí s prezentacemi 1 386 firem ze 42 zemí světa, které představí své nejnovější technologie a inovace ze všech oblastí průmyslu. „Vysoký zájem firem potvrzuje význam veletrhu jako důležité platformy pro navazování obchodních vztahů, sdílení odborných zkušeností a posilování pozice na mezinárodním trhu. Jsme rádi, že se veletrhu opět účastní přední světoví lídři v jednotlivých oborech, což podtrhuje jeho roli v rozvoji celého odvětví,“ uvedl Michalis Busios, ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Veletrh jako globální platforma

Mezinárodní strojírenský veletrh i letos přilákal významnou pozornost zahraničních firem, které tvoří polovinu všech vystavovatelů. Silná zahraniční účast dokazuje, že veletrh je klíčovou platformou pro mezinárodní obchod, výměnu znalostí a navazování strategických partnerství v oblasti průmyslu. Oficiální expozice zaštítěné vládou nebo proexportní institucí otevřou Čína, Francie, Indie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Tchaj-wan nebo Ukrajina.

Po třech letech se vrací oficiální účast Japonska pod hlavičkou agentury JETRO, a to v rozšířené podobě s prezentací 18 firem. Pokračuje také zájem o spolupráci ze strany amerických společností, což dokládají potvrzené obchodní delegace ze států Louisiana, Georgia a organizace American-Czech Business Council. Pokračovat bude i projekt Contact Ukraine zaměřený na propojení českých firem s ukrajinskými partnery.

Česká národní expozice – podpora podnikání od vývoje po export

Tradiční součástí veletrhu bude Česká národní expozice, která na jednom místě sdruží 13 státních institucí pod vedením MPO. Zájemcům nabídne nejen nové kontakty, informace a ukázky technologií, ale i možnost odborných konzultací pro rozvoj podnikání. Chybět nebude ani zajímavý program, kde se návštěvníci dozví více o budoucích trendech v podpoře podnikání, 5G sítích v průmyslu a inteligentních městech, úsporách energií v podnicích či vodíkových technologiích. Ve čtvrtek 10. října se bude konat Meeting Point CzechTrade, tedy individuální termínované konzultace k rozvoji podnikání s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade.

„Cílem expozice je propagovat český průmysl a strojírenské inovace, a zároveň podpořit české firmy v expanzi na zahraniční trhy. Při této příležitosti jsme pro české firmy spustili nový webwww.ceskanarodniexpozice.cz, který poskytuje podrobné informace o expozici,“ říká vrchní ředitel sekce EU a zahraničního obchodu David Müller s tím, že semináře z expozice bude ministerstvo vysílat živě na svém YouTube kanálu.

Nová Hospodářská strategie ČR 2024

Kromě vodíkových technologií, digitalizace výroby nebo cirkulární ekonomiky, bude jedním z hlavních témat České národní expozice nová Hospodářská strategie ČR 2040 – vize pro Česko s vysokou přidanou hodnotou, jejímž cílem je být do roku 2040 v desítce zemí s nejvyšším HDP na obyvatele v Evropské unii.

„Vysoká přidaná hodnota je klíčem k prosperitě. Inovativní produkty umožňují firmám zvyšovat jejich konkurenceschopnost, zisky a lépe odměňovat zaměstnance. Naše Hospodářská strategie proto má pomoci s podporou průmyslu s vyšší přidanou hodnotou, což je cesta k dlouhodobému růstu a posílení české ekonomiky,“ říká ministr Síkela.

Strategie představuje vizi dlouhodobého rozvoje a modernizace české ekonomiky. Zaměřuje se na čtyři klíčové oblasti: rozvoj lidského kapitálu, strategické infrastruktury, podporu průmyslu s vyšší přidanou hodnotou a zajištění financování strategických investic. V rámci České národní expozice pořádá MPO ke strategii seminář, který se uskuteční 9. října 2024 v 14:45 hod. (pavilon P, stánek 09).

V den zahájení se uskuteční Sněm Svazu průmyslu a dopravy

Ani letos nebude na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně chybět Sněm Svazu průmyslu a dopravy. Event vysoké společenské úrovně propojí českou průmyslovou a podnikatelskou komunitu s premiérem a ministry. Společně budou diskutovat o strategických otázkách týkajících se budoucího směřování ekonomiky. Program počítá s tématy jako jsou energetická soběstačnost, vize Česko 2029, digitální transformace a její dopady na trh práce, dekarbonizace či podpora exportu, výzkumu a vývoje. Akce se uskuteční 8. října v Rotundě pavilonu A.

Brána do budoucnosti průmyslu

Digitalizace a automatizace se stávají rozhodujícími faktory úspěchu moderních průmyslových podniků, přičemž stále větší důraz je kladen také na udržitelnost a energetickou efektivitu. Proto jedním z hlavních lákadel veletrhu bude i pátý ročník Digitální továrny 2.0 s účastí více než 40 firem. Zlatým partnerem projektu je Národní centrum Průmyslu 4.0, které společně s RICAIP Testbed Praha a společnostmi KUKA, Siemens, Česká spořitelna, Smart Informatics, T-Mobile, Deprag, DEL a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing na ploše více než tři sta metrů čtverečních představí řešení pro efektivní, udržitelnou a inovativní průmyslovou výrobu. Návštěvníci tak budou moci na jednom místě konzultovat nejen inovace a technologie, ale také jejich financování, včetně dotačních příležitostí. Centrem pozornosti bude i oblíbená digitální stage s bohatým programem přednášek, diskuzí a prezentací zaměřených na inovativní technologie. Výrazný prostor dostane také téma využití umělé inteligence v průmyslu.

Inovace v praxi

Hlavní výstavní část bude obohacena o pestrý doprovodný program složený z odborných konferencí i seminářů. Novinkou bude program v Technologické expozici, která na konkrétních praktických příkladech ukáže, jak se ve strojírenských podnicích daří nasazovat produktivní technologie. Na veletrhu bude zastoupeno i téma kyberbezpečnosti. CyberSecurityHub připravil ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a Industry Cluster 4.0 interaktivní expozici s ukázkami, které názorně demonstrují nebezpečí kybernetických útoků a důležitost zabezpečení moderních technologií v průmyslu i zdravotnictví.

Návštěvníci se mohou zapojit také do platformy Kontakt-Kontrakt, která propojuje výhody veletržní účasti a matchmakingu a dopředu si tak domluvit jednání s přesným časovým harmonogramem. Návštěvníci uvidí i balicí linku přímo v akci díky projektu Kaletech Packaging Live. K tradičním partnerům linky se přidaly zcela nové firmy a objeví se i značky, které byly její součástí před několika lety. Součástí MSV bude také soutěž Zlatá medaile pro nejlepší exponáty.

Zvýrazněným tématem budou 3D technologie

Během letošního MSV se odehraje i jubilejní 10. ročník Fóra aditivní výroby, jenž představí nejvyspělejší metody profesionálního 3D tisku kovů, plastů a kompozitů, dostupné pro firmy všech velikostí i jednotlivce. Mezi přednášejícími vystoupí přední odborníci z řad výrobců, dodavatelů a uživatelů profesionálních 3D tiskáren. Konference se bude konat ve středu 9. října 2024 v Rotundě brněnského výstaviště. V přilehlém pavilonu A1 se poprvé uskuteční rozšířená výstava profesionálních 3D tiskáren, 3D skenerů a souvisejících služeb 3DEXPO.

První ročník Ceny za průmyslový design MSV

Design Centrum CzechTrade, národní platforma státní podpory designu a garant pro oblast designu, vyhlašuje první ročník Ceny za průmyslový design Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Porota, složená z odborníků v oblasti průmyslového designu, bude hodnotit exponáty českých vystavovatelů MSV přímo na veletrhu. Posuzovat bude funkčnost exponátů, jejich estetiku, ergonomii, udržitelnost a ekologický dopad, originalitu, bezpečnost a ekonomickou efektivitu. Oceněné firmy získají certifikát a právo užívat označení vítěze Ceny za průmyslový design ve svých vlastních komunikačních a marketingových materiálech.

Šest technologických veletrhů v jednom

Společně s 65. ročníkem MSV se uskuteční dalších pět specializovaných veletrhů, které se na brněnské výstaviště vracejí vždy v sudých letech. IMT bude přehlídkou obráběcích a tvářecích strojů, FOND-EX se zaměří na slévárenství, WELDING na svařovací techniku, PROFINTECH představí technologie pro povrchové úpravy a PLASTEX je veletrhem plastů, pryže a kompozitů. Podle počtu přihlášených vystavovatelů budou k největším oborům letošního ročníku patřit právě ty, které spadají pod veletrhy IMT, PLASTEX a WELDING, a spolu s nimi elektronika, automatizace, měřicí technika, doprava a logistika, materiály a komponenty pro strojírenství.

Praktické informace

Mezinárodní strojírenský veletrh a souběžně konané akce začínají na brněnském výstavišti v úterý 8. října 2024 a potrvají do pátku 11. října 2024. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Nejvýhodnější vstupenky jsou k zakoupení online na webových stránkách www.msvbrno.cz. Zájemci si mohou stáhnout aplikaci Eventee, která kromě přehledu vystavovatelů a doprovodných akcí nabídne i rozšířené možnosti networkingu. S ohledem na dopravní situaci v okolí areálu výstaviště připravili pořadatelé webovou aplikaci mapujme.cz/bvv, kde mohou návštěvníci v reálném čase sledovat obsazenost kapacit jednotlivých parkovacích ploch.