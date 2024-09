25 let provozu společnosti TERMIZO a.s.

Společnost TERMIZO a.s. je významným hráčem v oblasti energetického využívání odpadu v České republice a vznikla v reakci na rostoucí potřebu efektivního a ekologicky šetrného nakládání s komunálním odpadem v České republice. Hlavní činností je provozování moderní spalovny komunálních odpadů v Liberci. Cílem společnosti je přeměnit odpady na energii, což významně přispívá ke snižování objemu odpadu ukládaného na skládky a současně k výrobě a dodávce tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Počátky společnosti a její vývoj

Společnost TERMIZO a.s. byla založena v roce 1996 s cílem vybudovat a provozovat zařízení pro energetické využití odpadů v Liberci. Její vznik byl motivován snahou o řešení problémů s nakládáním s odpady v regionu a potřebou snížit množství odpadu ukládaného na skládky. Projekt výstavby spalovny byl podpořen Evropskou unií a dalšími finančními institucemi, což umožnilo realizaci technologicky pokročilého zařízení. Výstavba začala v roce 1997 a v roce 1999 bylo zařízení uvedeno do testovací provozu.

Na konci roku 1999 bylo zařízení uvedeno do trvalého provozu a představovalo jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu ve střední Evropě. Energetické využití odpadu bylo navrženo s důrazem na nejnovější technologie a ekologické standardy, aby splňovalo přísné emisní limity a minimalizovalo dopady na životní prostředí. Zařízení bylo postaveno dle švýcarského modelu s mokrou vypírkou spalin. Důkazem velmi kvalitního provedení je plnění nejnovějších požadavků EU legislativy i v současné době.

Původně obcemi vlastněná spalovna byla nejdříve v roce 2002 zakoupena investiční skupinou PFF, která jej v roce 2011 prodala německému koncernu MVV. Poslední změnou majitele si společnost prošla v roce 2022, při níž připadl 100 % podíl spalovny skupině ENETIQA vlastněné Lucemburskými investičními fondy.

Od svého vzniku TERMIZO a.s. neustále investuje do modernizace a optimalizace svých technologií. Společnost pravidelně provádí modernizace svých zařízení, aby zajistila co nejvyšší účinnost spalování a zároveň minimalizovala produkci škodlivých látek.

Významné milníky

1999 : Zahájení provozu spalovny v Liberci, první spalovny komunálního odpadu v České republice postavené po roce 1989. Certifikace podle mezinárodních standardů ISO 14001.

: Zahájení provozu spalovny v Liberci, první spalovny komunálního odpadu v České republice postavené po roce 1989. Certifikace podle mezinárodních standardů ISO 14001. 2005 : První významná modernizace spalovny zaměřená na zlepšení technologie spalování a redukci emisí PCDD/F.

: První významná modernizace spalovny zaměřená na zlepšení technologie spalování a redukci emisí PCDD/F. 2012 : Další modernizace a zvýšení kapacity zařízení, což umožnilo zpracovat až 117 600 tun odpadu ročně .

: Další modernizace a zvýšení kapacity zařízení, což umožnilo zpracovat až . 2019 : Společnost slaví výročí 20 let provozu, kdy se zaměřuje na další snižování emisí a zvýšení energetické účinnosti zařízení.

: Společnost slaví výročí 20 let provozu, kdy se zaměřuje na další snižování emisí a zvýšení energetické účinnosti zařízení. 2024: Termizo a.s. dokončuje další technologická vylepšení s cílem zvýšit energetickou efektivitu a snížit ekologickou stopu spalovny.

Ekologický přístup a udržitelnost

Termizo a.s. se zaměřuje na principy udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Během procesu spalování jsou redukovány odpady na jednu desetinu svého původního objemu a asi na jednu třetinu své původní váhy. Za dobu provozu bylo přijato bez mála 2,2 mil. tun odpadu. Pro lepší představu, kdyby bylo takové množství odpadu sesypáno na jednu hromadu, tak by za ni bylo možné skrýt hned několik výškových budov včetně Sochy Svobody (viz. obrázek 1). Z toho vyplývá, že dlouhodobé skládkování odpadu nemůže být pro společnost udržitelné a spalovny, jako je ta naše, jsou nedílnou součástí cesty k udržitelnosti.

Obrázek 1: Porovnání výškových budov s množstvím přijatého odpadu za dobu provozu. ZDROJ: Chat GPT

Spalovna je vybavena sofistikovaným systémem filtrace spalin a zpracováním popelovin. To minimalizuje dopady na životní prostředí. Využití odpadu k výrobě energie představuje klíčový prvek cirkulární ekonomiky, kterou společnost aktivně podporuje. Dalším příkladem příspěvku cirkulární ekonomice je například vyseparované železo z odpadu.

Separační linka již v roce 2005 vyseparovala skoro 5 tis. tun železa. Hmotnost, která odpovídá hmotnosti rakety Saturn V i s platformou, ze které startovala na své cestě na Měsíc. V roce 2014 bylo vyseparováno železo v hmotnosti rovné malé letadlové lodi. Za celou dobu provozu bylo vyseparováno 25 tis. tun železa, což je ekvivalent hmotnosti 20 patrové kancelářské budovy (viz. obrázek 2).

Díky svému přístupu se TERMIZO a.s. stala jedním z lídrů na poli energetického využívání odpadu v České republice a inspirací pro další subjekty v oblasti nakládání s odpady.

Obrázek 2: Ekvivalence hmotnosti vyseparovaného železa za dobu provozu s některými objekty

Současnost a budoucnost

Dnes je TERMIZO a.s. klíčovým partnerem pro město Liberec, Jablonec nad Nisou a okolní města a obce, kterým poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady a dodávky tepla a elektřiny. Společnost se nadále zaměřuje na modernizaci technologií, výzkum a vývoj nových postupů, které by ještě více zvýšily efektivitu a udržitelnost jejího provozu.

Do budoucna se TERMIZO a.s. plánuje nadále rozvíjet v oblasti energetického využívání odpadu a přispívat k plnění cílů České republiky v oblasti ochrany životního prostředí a snižování emisí.

TERMIZO a.s. se tak stala příkladem, jak lze efektivně a ekologicky nakládat s komunálním odpadem, přispívat k energetické soběstačnosti a zároveň chránit přírodu.