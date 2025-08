Zprávy o trhu EU ETS: 4. 8. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €70,65 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).

DMA přehled (klouzavý průměr):

20denní průměr (DMA20): €70.89

30denní průměr (DMA30): €71.08

50denní průměr (DMA50): €71.92

100denní průměr (DMA100): €70.25

200denní průměr (DMA200): €71.50

Týdenní aukční nabídka:

Nabídka na primárním trhu vzroste o 18 % oproti předcházejícímu týdnu s návratem polské aukce, což představuje nárůst o 2.07 milionu EUA. Celková nabídka EU se zvyšuje na 13.4 milionu oproti 11.3 milionu minulý týden.

Počasí:

V tomto týdnu se v Evropě očekává nezvykle chladné počasí, zatímco z jihu – ze Španělska a Portugalska – se bude na východ šířit intenzivní horko. Průměrná teplota v Madridu má v úterý dosáhnout 31 °C, což je o 4 °C více než 30letý průměr. Ve Vídni klesne průměrná teplota ve středu na 17 °C, tedy o 5 °C pod normál. V Berlíně se očekává průměrná teplota 16 °C dne 7. srpna, což je o 4 °C pod dlouhodobým průměrem. Rychlost větru v Německu zůstane po většinu následujících dvou týdnů nízká. Oblačnost bude tento týden nadprůměrná, ale příští týden by měla výrazně klesnout, což pozitivně ovlivní zejména solární výrobu v oblasti Středomoří od 5. srpna.

Ekonomický výhled:

V úterý 5. srpna bude zveřejněn index ISM PMI služeb v USA, který se očekává mírně vyšší na úrovni 51.5 oproti předchozím 51.4, což naznačuje mírný růst sektoru služeb. Rizika však zůstávají, zejména pokud by se vyostřilo napětí v oblasti mezinárodního obchodu.

Ve čtvrtek 7. srpna bude klíčové rozhodnutí Bank of England o úrokových sazbách. Trhy odhadují 60% pravděpodobnost snížení sazby o 25 bazických bodů z 4.25 % na 4 %, v reakci na červencovou inflaci ve výši 1.7 %. Zásadní však budou i komentáře guvernéra Baileyho, které mohou naznačit další vývoj měnové politiky v kontexte inflačních tlaků způsobených cly.

Ve stejný den budou zveřejněna i týdenní čísla o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA, kde se očekává mírný nárůst na 245 000 oproti předchozím 240 000. To odráží opatrnost firem v nejistém prostředí probíhajících jednání mezi USA a EU, včetně 15% cel na evropské zboží.

Obavy z globálního zpomalení – MMF předpovídá růst pouze 3 % v roce 2025 – a zvýšená obchodní rizika mohou držet trhy volatilní, s důrazem na reakce centrálních bank při hledání rovnováhy mezi inflací a růstem.

Ziskovost fosilní výroby:

Mezi 23. červencem a 1. srpnem 2025 došlo ke změnám v čistých clean dark a clean spark spreadech. Měsíční clean dark spread vzrostl z -17.97 na -14.19 (zlepšení o 3.78 bodu), roční spread se zhoršil z -15.99 na -16.56 (pokles o 0.57 bodu) a dvouletý spread klesl z -23.84 na -24.72 (pokles o 0.88 bodu).

U clean spark spreadu došlo u měsíčního kontraktu ke zlepšení z -18.14 na -13.46 (nárůst o 4.68 bodu), roční spread mírně klesl z -13.47 na -13.56 (pokles o 0.09 bodu) a dvouletý klesl z -12.68 na -12.88 (pokles o 0.20 bodu).

K 1. srpnu činí měsíční clean dark spread -14.19, roční -16.56 a dvouletý -24.72. Měsíční clean spark spread je na úrovni -13.46, roční na -13.56 a dvouletý na -12.88. To ukazuje na přetrvávající zápornou ziskovost výroby elektřiny, i když s mírným krátkodobým zlepšením.

Prognóza:

Po minulém týdnu, kdy EUA klesly o -0.4 %, a vzhledem k tomu, že trh vstupuje do prvního srpnového týdne, očekáváme tento týden spíše boční obchodování. Je možné, že EUA budou částečně následovat akcie nebo plyn TTF, pokud dojde k výraznějším pohybům. Akciové trhy by mohly zůstat nestabilní i tento týden po zveřejnění dat z amerického trhu práce minulý pátek.

Blíží se také termín 8. srpna, který Trump stanovil pro Putina, a je pravděpodobné, že se rétorika přiostří. To by mohlo ovlivnit jak TTF (spíše býčí signál), tak akcie (spíše medvědí signál). V závislosti na závažnosti situace by CO₂ mohli reagovat jedním nebo druhým směrem.