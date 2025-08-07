2/2025

Proběhl webinář k novému systému energetického poradenství

7. 8. 2025| zdroj: SFŽP0

Představení hlavních pilířů a cílů připravovaného systému energetického poradenství i jeho financování proběhlo formou webináře ve dnech 4. a 5. srpna 2025.

Odborný seminář byl určen pro projektanty, energetické specialisty, architekty, členy energetických EKIS/M-EKIS a místních akčních skupin a další zástupce odborné veřejnosti, kteří mají zájem o zapojení do systému energetického poradenství.

Představil podobu budoucího energetického poradenství i možnosti financování dostupných důvěryhodných a kvalitních poradenských služeb pro obce i domácnosti.

Prezentace

Záznam webináře ze dne 4. srpna 2025

Záznam webináře ze dne 5. srpna 2025

Další webináře k danému tématu jsou naplánovány na druhou polovinu měsíce srpna.

