Proběhl webinář k novému systému energetického poradenství

Představení hlavních pilířů a cílů připravovaného systému energetického poradenství i jeho financování proběhlo formou webináře ve dnech 4. a 5. srpna 2025.
Odborný seminář byl určen pro projektanty, energetické specialisty, architekty, členy energetických EKIS/M-EKIS a místních akčních skupin a další zástupce odborné veřejnosti, kteří mají zájem o zapojení do systému energetického poradenství.
Představil podobu budoucího energetického poradenství i možnosti financování dostupných důvěryhodných a kvalitních poradenských služeb pro obce i domácnosti.
Záznam webináře ze dne 4. srpna 2025
Záznam webináře ze dne 5. srpna 2025
Další webináře k danému tématu jsou naplánovány na druhou polovinu měsíce srpna.
Komentáře