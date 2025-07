Zprávy o trhu EU ETS: 30. 6. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €70,80 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).

DMA přehled (klouzavý průměr):

20denní průměr (DMA20): 73,20 €

30denní průměr (DMA30): €72.74

50denní průměr (DMA50): €71.13

100denní průměr (DMA100): €70.94

200denní průměr (DMA200): €70.84

Týdenní aukční nabídka:

Tento týden bude na burze EEX vydraženo 11,3 milionu povolenek EUA, což je o 15,4 % méně než minulý týden kvůli vynechání dvoutýdenní polské aukce.

Předpověď počasí:

Jižní a západní Evropa zažije extrémní horko, přičemž se očekává, že teploty v částech Francie, Španělska, Itálie a jihovýchodní Evropy dosáhnou nebo překročí 40 °C. Lesní požáry v Řecku již vedly k evakuaci vesnic v okolí Athén, protože silný vítr rozdmýchává plameny. V kombinaci s podprůměrnou rychlostí větru by tyto faktory mohly podpořit ceny povolenek EUA.

Ekonomický výhled:

Inflace v eurozóně pravděpodobně v červnu dále klesla pod 2 %, a to v důsledku utlumeného růstu mezd a zpomalující se ekonomické aktivity, což posílilo očekávání snížení sazeb ECB o 25 bazických bodů v září. Trhy také pozorně sledují zápisy z červnových zasedání, aby zjistily signály o tempu uvolňování měnové politiky.

Výroba z fosilních paliv:

Analýza čistého temného spreadu a čistého jiskrového spreadu pro uhelné a plynové elektrárny s průměrnou účinností ukazuje, že ačkoliv temný spread zůstal negativní, minulý týden se ve všech splatnostech zhoršil, zatímco jiskrový spread se zlepšil. Měsíční a roční CDS skončily týden na -21,68 €/MWh a -16,61 €/MWh. Měsíční a roční CSS skončily na -20,74 €/MWh a -15,29 €/MWh.

Výhled:

Minulý týden pravděpodobně negativní sentiment na trhu s plynem a expirace opcí přispěly k poklesu EUA z prosince 2025 směrem k dolní hranici jejich nedávného obchodního rozpětí. V blízké budoucnosti očekáváme, že technické faktory a počasí poskytnou určitou podporu růstu cen.

Poptávka po chlazení by měla zůstat zvýšená, protože nadprůměrné teploty v Evropě přetrvávají až do začátku července. Zároveň se očekávají podprůměrné rychlosti větru, což naznačuje slabší obnovitelné zdroje. Pokud bude dostupnost jaderné energie i nadále omezena výpadky, mohl by existovat prostor pro vyšší výrobu fosilních paliv. V této souvislosti mohou být dodavatelé energií motivováni ke zvýšení svých zajišťovacích aktivit, zejména pokud se ceny přiblíží k nižší úrovni technické podpory 70–75 EUR.

Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že některé země již začínají přidělovat bezplatné povolenky, může být růst cen omezený, protože účastníci trhu mohou úrovně nad 73–75 EUR vnímat jako atraktivní prodejní příležitost.

V důsledku toho očekáváme boční až mírně býčí trend, podpořený technickými úrovněmi a možným zvýšením zajišťovacích aktivit v souvislosti s ochlazující poptávkou.