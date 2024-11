ZEVO Písek získalo kladné stanovisko EIA

Společnost ZEVO Písek obdržela kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA) na stavbu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) nedaleko písecké teplárny. V těchto dnech ho vydalo Ministerstvo životního prostředí. Stavba zařízení tak dostala zelenou. O tom, zda se nakonec společný projekt měst Písek a Strakonice zrealizuje, budou ještě rozhodovat jejich zastupitelstva.

Všechny podstatné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví ministerstvo vyhodnotilo jako přijatelně nízké a akceptovatelné. „Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí bude působení stavby po realizaci záměru akceptovatelné a vlivy výstavby i provozu záměru budou při splnění deklarovaných podmínek a technického řešení pod úrovní stanovenou platnými předpisy. Týká se to jak ochrany veřejného zdraví, tak i ochrany složek životního prostředí,“ uvádí se v závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

„Ve stanovisku jsou uvedeny podmínky pro fázi provozu zařízení, jako je například dopravní napojení ZEVO po vybudování obchvatu od obchodní zóny u Alberta, což bylo podmínkou města Písku nebo podmínka, že odpady ze ZEVO, tedy škvára a popílek, nebudou ukládány na skládce Vydlaby. Tato podmínka vzešla z námitek veřejnosti v průběhu řízení a také z podnětu společnosti ODPADY PÍSEK, s. r. o., která neměla od začátku zájem řešit likvidaci tohoto odpadu,“ řekl jednatel společnosti ZEVO Písek, s. r. o., Jakub Šimoník.

„Jsme rádi, že projekt dostal kladné stanovisko EIA. Jeho přípravě jsme se intenzivně věnovali a veškeré připomínky jsme se snažili s maximální zodpovědností vypořádat. ZEVO je navrženo tak, aby co nejméně zatěžovalo životní prostředí, zamýšlená technologie vychází z nejmodernějších zařízení tohoto typu v Evropě. Navíc bude stabilním zdrojem energie pro výrobu tepla pro písecké domácnosti,“ dodal Jakub Šimoník.

Další podmínek provozu ZEVA se týkala například zdrojů odpadů. Určuje, že do zařízení nebudou dováženy a energeticky využívány odpady ze zahraničí s výjimkou případů, kdy jejich dovoz bude v souladu s platnou právní úpravou. Stanovuje také, že nejpozději se zahájením provozu ZEVA bude odstaven uhelný kotel v Teplárně Písek a také to, že budou pravidelně ověřovány vlastnosti odpadů vznikajících při provozu zařízení, a to z hlediska jejich následné využitelnosti, resp. způsobu odstranění.

Písek chce spolu s městem Strakonice vybudovat ZEVO s kapacitou maximálně 50 000 t energeticky využitelného odpadu ročně. Zařízení by mělo stát v blízkosti Teplárny Písek, která by využívala odpadní teplo, které vznikne při spalování odpadu, jako jeden ze svých zdrojů pro centrální zásobování teplem. Zájem o využití ZEVO mají i okolní města, která již s Pískem podepsala memorandum o spolupráci. Od roku 2030 již totiž nebude možné odpad ukládat na skládku a obce musí zajistit jiný způsob jeho likvidace.

Náklady na vybudování zařízení na energetické využití odpadu by se měly pohybovat kolem dvou miliard korun. Loni v květnu získal projekt píseckého ZEVO dotaci ve výši 1,3 miliardy korun z programu HEAT Modernizačního fondu. Dotace může pokrýt až 61 % z celkových investičních nákladů. Zbylá částka bude čerpána z investičního úvěru pro společnosti ZEVO Písek.

Zařízení pro energetické využití odpadu je navrženo s ohledem na specifika daného místa provozu a propojení zařízení s odpadovou i energetickou infrastrukturou. Společnost ZEVO Písek dlouhodobě spolupracuje s Plzeňskou teplárenskou, a. s., která provozuje nejmodernější ZEVO v Česku – ZEVO v Chotíkově, a čerpá od ní zkušenosti spojené s chodem a ekonomikou podobného zařízení.