Zero waste Vánoce aneb Vraťme Vánocům ten pravý smysl

Koncept zero waste, kdy nevtvoříme vůbec žádné odpady, zní utopicky a poměrně nereálně. Obzvlášť v dnešní době, kdy musíme vše nakupovat, někdy i věci, které vlastně ani moc nepotřebujeme. Navíc se při tom neobejdeme bez zbytečného množství obalů. Jenomže smyslem zero waste nejsou striktní pravidla, ale rozumné a uvědomělé chování.

Z Vánoc se staly svátky konzumu, obžerství a nadměrného plytvání. Utrácíme, nakupujeme a předháníme se v tom, kdo toho nakoupí víc, za víc peněz a oslní tak ostatní. Poslední dny před Štědrým den se stávají doslova noční můrou, když zběsile pobíháme po nákupních centrech a sháníme poslední dárky ve snaze potěšit své blízké. K vánoční tabuli tvoříme zásoby jídla, které nemáme šanci sníst.

Po svátcích jsme ze všeho toho stresu unavení a po Novém roce začneme zběsile vyhazovat: vánoční stromeček, balící papíry, nesnědené jídlo a někdy i to, co jsme dostali a moc jsme o to nestáli. Není divu, že se vytrácí to pravé kouzlo Vánoc. Co na to jít letos trochu jinak a zaměřit se na to, co je důležitější? Třeba, že toho zase tolik nepotřebujeme a užijeme si ten kouzelný, předvánoční čas.

Bezobalové nakupování

O bez obalových obchodech už slyšel patrně každý z nás. Ne vždy ale žijeme v místě, kde je takový obchod dostupný. Bezobalovým obchodům se navíc v poslední době moc nedaří a tak mnohé z nich krachují. S dobou jdou už ale supermarkety a hypermarkety a začínají spouštět vlastní bezobalový prodej. I když není nic takového u nás dostupné, můžeme si poradit sami a trochu zredukovat vlastní spotřebu jednorázových obalů.

Ovoce a zeleninu můžete nakupovat do přinesených, látkových pytlíčků a vyhnout se těm igelitovým. Nákup vložit do vlastní tašky, kterou budete znovu používat. Sklenice od marmelád nebo od okurek nemusíte hned vyhazovat, když je umyjete, můžete je znovu použít. Například jako nádobu pro jedlé dárky, které jste vyrobili.

PETku ne, raději kohoutkovou

Čím dál častěji se ve veřejném prostoru přetřásá téma zálohovaných PET lahví. Odpůrci poukazují na dobré výsledky stávajícího systému, zastánci argumentují prospěšností záloh pro životní prostředí. Ve skutečnosti ale životnímu prostředí nejvíce prospějeme, když nákupy tekutin v PET lahvích omezíme na nezbytné minimum. Cola vám z vodovodního kohoutku skutečně nepoteče, pokud po ní zatoužíte, bez plastové lahve se neobejdete.

Ale v případě obyčejné vody je holý nesmysl kupovat ji v PET lahvích. Kvalita vody, tekoucí z kohoutku, podléhá velmi přísné kontrole. Máme ji navíc neustále k dispozici, není nutné tahat se s těžkými balíky. Někteří výrobci krom toho stáčí do PET lahví kohoutkovou vodu, tak proč ji kupovat a vytvářet zbytečné odpady? Další variantou, pokud jsme někde, kde není pitná voda dostupná, může být přefiltrovaná kohoutková voda.

Ne víc, než skutečně potřebujete

Předvánoční výprodej! Sleva až 40%! Tři za cenu dvou! Zní to lákavě, že? Obchodníci disponují různými triky, aby nás donutili nakoupit toho víc, než ve skutečnosti potřebujeme. Nakupovat bez rozmyslu se ale nevyplácí. Neodnášíme to sice přímo my, ale životní prostředí, které nám to vlastně vrátí. Chce to sice trochu plánování, ale omezit plýtvání je výhodné i z dalšího hlediska, protože tím zredukujemei zbytečné výdaje.

Letos ten v květináči

Živý nebo umělý? A věděli jste, že na výběr je toho mnohem víc? Můžete si stromeček pronajmout. Půjčovna stromů vám stromeček přiveze až domů a po svátích si jej zase odveze. Prodávají se i speciální vánoční stromečky v květináčích, ty si koneckonců můžete i sami vypěstovat. Více se tomuto tématu věnoval portál Komunální ekologie. Šetrnější variantou, než živý stromeček je ten umělý, který sice nevoní, ale také vám z něj nepadá jehličí a vydrží vám mnoho Vánoc.

Rozbaluj to opatrně

Dárky se neobejdou bez toho, abychom je zabalili do pěkného papíru. Má to své kouzlo. V tomto ohledu není nutné se balení dárků úplně vyhnout, spíše si vybrat vhodnější variantu. Balící papíry mají krátkou životnost, protože obvykle skončí ihned po Štědrém dni v koši. Lesklé, barevné luxusní role a mašličky se velmi obtížně recyklují a kvůli použití metalických barev a laku mohou uvolňovat nebezpečné látky. Dobře poslouží i obyčejný recyklovaný papír, který můžete svátečně ozdobit. Anebo můžete dárky rozbalovat opatrně, balící papír složit a použít znovu, jak to známe z dob minulých a filmů.