Zelená pro agrivoltaiku, stopka pro již fungující elektrárny

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, s níž přišlo Ministerstvo životního prostředí, zavádí do české legislativy agrivoltaiku. Zároveň však navrhuje do budoucna zásadním způsobem omezit solární projekty již vybudované na zemědělské půdě.

Elektrárnám, které mají povolení na dočasné vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, by se podle novely neměly výjimky prodloužit. Jenže praxe ukazuje, že panely stárnou mnohem pomaleji, než se původně předpokládalo, a tak by musely být demontovány třeba v polovině své předpokládané životnosti. Solární asociace s tímto postupem nesouhlasí. Návrh by znamenal konec pro stovky megawatt výkonu, které by chyběly v energetickém mixu.

„Mrzí nás, že ministr o možném odstranění velkého množství výroben čisté energie nejednal s největším sdružením výrobců, Solární asociací. Nápad nechat odstranit z energetického mixu hotové, již zaplacené solární elektrárny, které budou vyrábět pro stát zadarmo energii, je pro mě nepochopitelný,“ uvedl k tomu pro tisk Jan Krčmář, výkonný ředitel asociace a dále upozornil: „Problematická je i skutečnost, že tyto elektrárny často přispívají nemalou částí do rozpočtů obcí. U stávajících elektráren by stát naopak měl dělat, co může, aby je udržel v provozu. Dnes víme, že mohou vyrábět energii klidně dalších 20 až 30 let.“

Novinka týkající se neprodlužování výjimek se do návrhu novely dostala poměrně nečekaně – neobjevila se ani v meziresortním připomínkovém řízení.