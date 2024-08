Zástupci organizací moderní energetiky vyzývají vládu, aby schválila strategie pro dekarbonizaci

Oborové organizace v oblasti moderní energetiky apelují na vládu, aby „neotálela“ při schvalování energetické koncepce a politiky pro ochrany klimatu. Argumentují tím, že pokud se v dekarbonizaci opozdíme, v budoucnu se nám to vymstí.

Vláda před měsícem odložila schvalování dokumentů, které se v mediálním prostoru začaly označovat jako „český Green Deal", i když nemají s evropskou Zelenou dohodu nic společného. Konkrétně se jedná o Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu s cíli do roku 2030, novou Státní energetickou koncepci a Politiku ochrany klimatu.

Organizace z oblasti moderní energetiky společně premiéra vyzvaly, aby vláda trojici dokumentů schválila, jelikož „pomohou nastavit jasný směr a předvídatelné podmínky.“

Ve výzvě, do které se zapojila Aliance pro bezemisní budoucnost, Asociace pro akumulaci energie, Asociace výrobců minerální izolace nebo Solární asociace a Svaz moderní energetiky či Unie zaměstnavatelských svazů, se uvádí, že pokud se Česko v dekarbonizaci opozdí, mohlo by to pro nás v budoucnu znamenat drahé energie i ohrožení pracovních míst. „V sázce jsou stovky tisíc pracovních příležitostí i dostupné ceny pro české podniky a domácností,” upozorňuje Martin Sedlák, ředitel Svazu moderní energetiky.

Podle oborových organizací potřebuje republika dohnat zpoždění v rozvoji obnovitelných zdrojů energie nebo v obnově fondu budov. „Poptávka po obnovitelných zdrojích roste a mnoho podniků plánuje přechod na čisté technologie, aby splnily své dekarbonizační cíle a zároveň posílily vlastní konkurenceschopnost. Navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie je tedy klíčové i pro český byznys. Čím dříve padne rozhodnutí o představě cíle do roku 2030, tím se lépe mohou přizpůsobit plány investic firem a stát může připravit podpůrné mechanismy na jejich podporu,” říká Jana Morávková, ředitelka Aliance pro bezemisní budoucnost.

Včasné schválení uvedených strategií je podle nich důležité také pro to, aby se konkrétní průmyslové obory mohly připravit na nastupující dekarbonizaci a tím udržet krok se zahraniční konkurencí. „Strategické dokumenty jsou klíčovým vodítkem, podle kterého mohou firmy odhadovat další vývoj energetického mixu v ČR a plánovat své investice. Předvídatelnost budoucího politického vývoje je pro celou společnost, a zejména pro byznys, klíčová,” říká Jenda Perla, ředitel platformy Změna k lepšímu.

„Významné zdržení nebo nejasné politické signály mohou přijít český byznys velmi draho. Odhadované náklady na dekarbonizaci a adaptační opatření se pohybují mezi 1-1,5 bilionem korun jen do roku 2030 – byznys je připraven se na těchto nákladech podílet, jen potřebuje jasně narýsovanou cestu vpřed,” dodává Perla.

Organizace se také obávají, že pokud nedokážeme zachytit trendy bezemisní ekonomiky mohlo by to negativně ovlivnit tuzemskou bilanci zahraničního obchodu a způsobit odliv kapitálu do zemí, které vytvoří vhodnější podmínky.