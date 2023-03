Žadatelé o dotaci z Nové zelené úsporám Light budou lépe chráněni před nekalými praktikami

Identifikační průkazy energetických poradců poskytujících asistenci v Nové zelené úsporám Light (NZÚ Light) a informační příručky s praktickými radami k zateplení jednotlivých konstrukcí domu. To jsou novinky v dotačním programu Nová zelená úsporám Light. Informační příručky pomohou ochránit žadatele z nejzranitelnějších skupin obyvatel před zneužitím podvodných firem. Příručky jsou dostupné na webu programu. O dotaci si k dnešnímu dni požádalo 20 631 lidí.

Žadatelé v programu Nová zelený úsporám Light přibývají v řádu stovek každým dnem. Profil oprávněných žadatelů, jednoduché vyřízení dotace a možnost využít asistenci proškolených odborníků z robustní celorepublikové poradenské sítě ale přitahují pozornost i různých spekulantů. Ti se snaží vydělat na neinformovanosti zájemců o dotace. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) proto podniklo několik zásadních kroků, které ochrání peněženky žadatelů před zbytečnými platbami navíc.

„Bohužel zaznamenáváme některé případy zneužití ze strany osob vydávajících se za poradce NZÚ Light, kteří vyžadují poplatek za podání žádosti, případně se snaží prodat žadatelům další služby, které vůbec nesouvisí s dotacemi na rychlé renovace,“ informuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že ve svém okolí například zaznamenal případ, kdy si dotyčná firma za zprostředkování dotace nárokovala po žadateli odměnu 5 % z dotace, navíc část této odměny požadovali zaplatit předem. „Abychom ochránili naše seniory a další oprávněné žadatele před těmito tzv. šmejdy, nově se budou naši poradci prokazovat průkazkami, které umožní zájemcům o dotace jednoduše ověřit, že mají oprávnění poskytovat poradenství k Nové zelené úsporám Light. Tato asistence je hrazená státem, konkrétně z prostředků Národního plánu obnovy, a pro žadatele tedy zcela zdarma. Pokud kdokoliv požaduje od žadatelů v NZÚ Light jakýkoliv poplatek, není to náš proškolený poradce,“ zdůrazňuje Petr Hladík.

Identifikační průkaz poradce bude obsahovat fotografii a identifikační údaje, podle kterých bude možné na webových stránkách www.novazelenausporam.cz programu ověřit, zda je jeho držitel skutečně oprávněný k poskytování poradenství v NZÚ Light. „Průkaz budeme vydávat každému poradci z řad MAS a EKIS/M-EKIS, který splní všechny povinné kroky registrace do naší databáze. Spolu s registrací bude každému poradci přidělen i unikátní identifikační kód. Podle něho si každý může jednoduše na webu ověřit, zda daný člověk skutečně patří do naší poradenské sítě. Pro okamžité ověření bude na kartě rovněž uvedena speciální telefonní linka,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že dohromady je do sítě zapojeno 307 poradců MAS a 52 konzultantů EKIS.

Poradci programu NZÚ Light poskytují komplexní pomoc s vyřízením dotace. Žadatelům potvrdí odborný posudek a závěrečnou zprávu o realizovaných opatřeních, což jsou doklady potřebné k podání žádosti a doložení realizace. Zájemce, kteří si sami neporadí, provedou celým procesem od výběru vhodných opatření, přes podání žádosti až po doložení realizace. Poskytnou jim rovněž telefonické konzultace k podmínkám programu. Kontakty na ně jsou k dispozici na webových stránkách programu, kde si každý může vybrat poradce podle svého bydliště a rovnou si domluvit osobní schůzku.

Další novinkou v programu jsou informační příručky s praktickými radami k zateplení jednotlivých konstrukcí domu. Žadatel díky nim získá lepší orientaci, jaké přínosy zateplení dané konstrukce domu přinese a jak je správně realizovat. Na svém webu je zveřejňuje SFŽP ČR. Dotace z Nové zelené úsporám Light podporují rychle a snadno realizovatelná opatření na rodinných domech nízkopříjmových domácností jako je zateplení, výměna oken a vchodových dveří. Jde o jednoduché úpravy s významným přínosem pro úspornější provoz domácnosti, které je možné realizovat i svépomocí.

„Víme, že se naši žadatelé aktivně zajímají o úpravy svých domovů, někteří dokonce zateplení realizují vlastními silami. Pro snadnější orientaci v nabídce materiálů, firem i pro kontrolu, zda realizovaná opatření vyhovují podmínkám dotace, jsme připravili informační příručky, ve kterých žadatelé, ale i poradci z řad MAS a EKIS najdou celou řadu praktických informací a doporučení k podporovaným opatřením,“ informuje Petr Valdman. Příručky podrobněji popisují, jak mají být podporovaná opatření realizována, aby splnila podmínky dotace. Mohou být vodítkem pro všechny, kteří renovují svépomocí, ale i pro poradce, kteří pomáhají zájemcům o dotace navrhnout potřebné úpravy domů. „Žadatelé si také díky příručce mohou ohlídat, zda stavební firma realizuje opatření správně. Například, zda používá správnou tloušťku izolace,“ doplnil ministr Hladík.

Nejžádanější jsou aktuálně dotace na výměnu starých netěsnících oken, o které si žádá přes 70 % domácností, měnit se tak bude přes 100 tisíc oken. Velký zájem je i o zateplení fasády, které je předmětem zhruba 20 % žádostí. „Z důvodu velikého zájmu jsme už museli alokaci dokonce jednou navyšovat na tři miliardy korun a chtěl bych opět zdůraznit, že jsme připraveni do programu další peníze přidat, aby mohl běžet dlouhodobě. Nikdo se tak nemusí bát, že by peníze došly. K dnešnímu dni registrujeme 20 631 žádostí za 2,3 miliardy korun,“ řekl Petr Hladík.

„Nová zelená úsporám Light je jednoznačný úspěch. Program si našel své adresáty, kteří přivítali příležitost snížit náklady na vytápění nejen v letošní sezoně. V drtivé většině případů si žádosti podávají zájemci pobírající starobní důchod. Jsme rádi, že díky rozsáhlému poradenství pro ně není podání žádosti složité, a do budoucna díky identifikačním průkazům nebude ani rizikové,“ konstatuje Petr Valdman.

První etapa Nové zelené úsporám Light potvrdila správné zaměření programu a Ministerstvo životního prostředí počítá s jeho dalším rozšířením. „V současné době vyhodnocujeme pilotní fázi programu a do budoucna počítáme i s rozšířením nabídky možných opatření. Není důvod, aby domácnosti s nízkými příjmy neměly přístup například k vlastní fotovoltaice určené třeba na ohřev vody,“ uzavírá ministr Petr Hladík s tím, že novinky představí na jaře tohoto roku.

Dotační program Nová zelená úsporám Light byl spuštěn 9. ledna 2023. Díky němu mohou senioři, lidé pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé s hendikepem rychle a bez finančních bariér provést jednoduchá opatření s velkým efektem trvalých úspor energií. Na realizaci mají domácnosti jeden rok a žádat lze i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022. Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám nemusí mít žadatelé peníze dopředu našetřené, protože dotaci až 150 tisíc korun dostanou zálohově ještě před tím, než se do stavebních prací pustí. Výše dotace může být až 100 %. Program je financován z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030.