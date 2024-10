Výzkum prokázal přítomnost extrémně vysokých hladin zakázaných PBDE v dětských hračkách z evropských trhů

S vysokým přílivem levných plastových hraček na trh rostou takéobavyohledně jejich chemického složení a bezpečnosti. Některé z těchto plastových hraček obsahují nebezpečné chemikálie, jako jsoupolybromovanédifenylétery(PBDE),do nichž sedostávají skrzepoužití recyklovaných plastů přijejich výrobě.Výzkumníci centraRECETOX spartnery Mezinárodního konsorcia investigativních novinářůPremièresLignesTelevisionzkoumali, zda hračky prodávané v Evropě splňují směrnice EU, aby posoudilibezpečnost aktuálně používaných dětských hraček a identifikovalidůsledky v nichobsažených koncentrací PBDE.

„Zjistili jsme, že některé dětské hračky mají velmi vysoké hladiny zpomalovačů hoření, které by neměly být přítomny ve výrobcích určených pro děti. Z 84 předem prověřených hraček jsme zjistili, že 8 hraček mělo velmi vysoké hladiny polybromovaných difenyléterů (PBDE) – zpomalovačů hoření, které jsou nyní zakázány Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech. Hladiny byly v některých hračkách extrémně vysoké, výrazně nad úrovněmi, které by mohly být výsledkem sekundární kontaminace při výrobě nebo zpracování vzorků,“ říká Lisa Melymuk, jedna ze spoluautorek studie.

PBDE jsou nebezpečné sloučeniny. Jsou to perzistentní látky, které v životním prostředí setrvávají dlouhou dobu – jsou velmi odolné vůči degradaci, mají schopnost se akumulovat v organismech a jsou toxické. Proto by neměly být přítomny v žádných výrobcích určených pro děti. I když se PBDE už nevyrábějí, mnoho desetiletí byly používány jako zpomalovače hoření a přidávaly se také do plastů ke snížení hořlavosti. U dětí je expozice PBDE spojována s poškozeními neurologického vývoje.

Aktuální výzkum prokázal, že PBDE byly v plastových hračkách obsaženy až na úrovni procent, což naznačuje, že se do výrobků dostaly skrze přímou recyklaci plastů obsahujících právě zpomalovače hoření, například plastů z elektronického odpadu.

„Laboratoře stopové analýzy centra RECETOX analyzovaly hračky poskytnuté francouzským investigativním novinářským týmem, který předem prověřil osmdesát čtyři hraček pomocí rentgenové fluorescence. K analýze nám jich do centra RECETOX poslali jedenáct, které měly vysoké hladiny bromu. Provedli jsme detailní chemickou analýzu a z těchto jedenácti hraček mělo devět velmi vysoké hladiny polybromovaných difenyléterů,“ popisuje průběh výzkumu Melymuk.

Evropa dlouhodobě usiluje o přechod k oběhovému hospodářství, výzkumný tým však upozorňuje, že tato snaha musí být spojena s lepší informovaností ohledně složení recyklovaných plastů. Prodej hraček v EU, které nesplňují bezpečnostní předpisy, přisuzuje výzkumný tým nedostatečnému sledování recyklovaných plastů, nárůstu online prodeje, ale také nepřehlednosti globálních a národních dodavatelských řetězců. Pokud nebudou tyto problémy vyřešeny, budou představovat zásadní překážku v úsilí plastového průmyslu přejít na oběhové hospodářství.

Tato práce byla spolufinancována programem HorizonEuropev rámci grantové dohody č. 101057014 (PARC). Názory a stanoviska vyjádřená jsou však pouze názory autora(ů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální technologie (HADEA). Evropská unie ani HADEA nemohou nést odpovědnost za jakékoli použití informací, které obsahuje. Autoři děkují výzkumné infrastruktuře RECETOX (č. LM2023069) financované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za podporu.

Tato práce byla podpořena programem výzkumu a inovací Evropské unie Horizon 2020 v rámci grantových dohod č. 857560 (CetocoenExcellence) a č. 964827 (AURORA). Tato publikace odráží pouze názory autorů a Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které obsahuje.

Publikováno v Environmental Sciences Europe dne 14. října 2024.

https://doi.org/10.1186/s12302-024-00999-2