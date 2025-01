Výdaje na domácnost máme jedny z nejvyšších v EU. K úsporám vede renovace starších budov, tempo je zatím nedostatečné

Snižování energetické náročnosti budov může ušetřit až polovinu nákladů domácností na energie, tedy úsporu až 90 miliard korun ročně. Výdaje na domácnost, v nichž právě energie hrají výrazný podíl, jsou u nás jedny z nejvyšších v EU – Česká republika se v unii řadí až na 22. místo. Pro energeticky efektivní rekonstrukce je třeba vytvořit prostředí, které bude motivovat a zrychlí tempo renovací. S tím může pomoci mapování budov, reforma poradenského systému a kontinuita státní finanční podpory.

S ohledem na cíle Evropské unie vedoucí ke klimatické neutralitě do roku 2050, ke kterým patří i zvyšování energetické účinnosti budov, jsou v České republice míra i tempo renovací nedostatečné.

Renovace vedoucí k nižší energetické náročnosti budov mají jak ekologický, tak ekonomický efekt. Z aktuálních údajů Indexu prosperity a finančního zdraví[1] vyplývá, že 26 % z celkových výdajů obyvatel ČR připadá na výdaje na domácnost. Ve srovnání s ostatními zeměmi evropské sedmadvacítky nás to řadí až na nelichotivé 22. místo. „Jsou to právě renovace budov a snížení jejich energetické náročnosti, co může výrazně přispět k menšímu zatížení rodinných rozpočtů,“ uvádí Marta Gellová, ředitelka aliance Šance pro budovy. V případě některých domácností nejsou renovace jen otázkou úspor, ale také nevyhnutelnou nutností. Více než 8 % populace žije v domácnostech, do kterých zatéká nebo se potýkají s vlhkostí zdí a podlah.

Dle posledních dostupných údajů[2] disponují byty postavené do roku 1970 jen v 26 % zateplenými střechami a jen necelých 40 % z nich má zateplené stěny. „Ve srovnání s novější výstavbou je nedostatečné zateplení starších bytů jasně patrné. U výstavby zahájené po roce 2015 už hovoříme o zateplení střech zhruba v 80 % a zateplené stěny má více než 90 % bytů. Obecně nejčastěji využívaným energetickým úsporným prvkem jsou tepelně izolační okna, což platí i pro starší budovy,“ říká Marta Gellová a dodává, že účinná jsou pouze komplexní energeticky úsporná opatření. Podrobnému srovnání přínosů jednotlivých energeticky úsporných opatření se věnuje i analýza Česko v datech.[3] Roční spotřeba domácností představuje 31 % veškeré spotřeby energií v Česku, což převyšuje dokonce i celkovou spotřebu průmyslového sektoru.

Spolehlivá data, reforma poradenského systému a státní podpora jako klíčové prvky

Odborníci se shodují, že s ohledem na cíl dosažení bezemisního bytového i nebytového fondu do roku 2050 jsou aktuální míra i tempo renovací nedostatečné – tempo renovací je potřeba až ztrojnásobit, aby bylo reálné tohoto cíle dosáhnout. Více než polovina[4] Čechů žije v domech, které byly postaveny před rokem 1980 a jsou stále v původním stavu. Studie ukázala, že dva miliony bytů nemají zateplené zdi, milion nemá izolační okna a 700 tisícům chybí jakékoli zateplení.

„Základem jsou spolehlivá data, která podpoří naši snahu o renovaci budov v Česku a zachytí náš posun. Proto připravujeme velké mapování budov v Česku, které ukáže jak potenciál úspor v budovách, tak možný efekt investic. Renovace totiž nejsou pouze o úspoře peněz a energie, ale i o zlepšení vnitřního prostředí a zdraví jejich obyvatel,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček s tím, že návrh strategie plánuje MPO předložit vládě ke konci letošního roku.

Pro zrychlení tempa renovací je důležité vytvořit prostředí, které bude dostatečně motivovat. To ostatně od členských států EU požaduje i Směrnice o energetické náročnosti budov. „Je důležité renovace propagovat a zdůrazňovat jejich výhody, ale samo o sobě by to nestačilo. Velkou roli hraje i správně nastavený poradenský systém, zachování kontinuity dotačních programů a jejich přizpůsobování aktuálním potřebám obyvatel,“ vysvětluje Marta Gellová.

Strukturovaný poradenský systém je pro dosažení cílů EU v oblasti energetické účinnosti budov zásadní a jeho reforma by měla zahrnovat víceúrovňový přístup. „Bude nutné budovat síť základního poradenství pro předprojektovou přípravu, kde lidé dostanou základní informace s využitím inovativních prvků digitálních technologií, aplikací nebo kalkulaček. V další úrovni musí být připraven pro pokročilejší konzultace systém odborného poradenství se zapojením energetických specialistů a projektantů, kteří pomohou zajistit detailní projektovou přípravu a dohled nad realizační fází,“ popisuje místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Antonín Tesařík.

Novinkou v reformě poradenského systému jsou takzvané renovační pasy, klíčové dokumenty pro plánování renovací. Důraz na maximální úsporu energií a podporu komplexních rekonstrukcí klade i aktuální redesign dotačního programu Nová zelená úsporám.

„Z hlediska motivace je velmi důležitá i pokračující státní finanční podpora, především pro nízkopříjmové skupiny. Je také zapotřebí prosazovat myšlenku, se kterou jsem se ztotožnil, že provedené renovace a energeticky úsporná opatření mohou být zároveň vhodným nástrojem pro ušetření peněz v důchodovém věku, kdy náklady za energie tvoří velkou část výdajů,“ uzavírá Antonín Tesařík.

