Voda z Vltavy pomůže sídlu Úřadu vlády snížit spotřebu energie o desítky procent

Úřad vlády ČR cílí na úsporná energetická řešení svého provozu. Právě vypsal soutěž na využití tepelného potenciálu Vltavy pomocí tepelných čerpadel k vytápění Strakovy akademie. Ambicí úřadu je snížit oproti současnosti spotřebu tepla na vytápění i elektřiny na osvětlení, a to o více než 60 %. Úsporné opatření s využitím obnovitelných zdrojů energie má být v provozu do tří let. Realizací alternativního zdroje tepla chce být Úřad, navíc respektující památkovou ochranu svého sídla, příkladem dobré praxe dalším státním i soukromým institucím.

Za posledních patnáct let Úřad vlády ČR provedl ve svém hlavním sídle sérii úsporných opatření – od renovace oken, zateplení půd až po instalaci tepelného čerpadla na ohřev vody. Díky tomu se mu podařilo snížit spotřebu tepla Strakovy akademie už o více než jednu třetinu.

„Dáváme si vyšší mety, chceme připravovanými novinkami kombinujícími úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů energie ukázat, že i takové historické objekty, jako je Strakova akademie, dokážou realizovat celou mozaiku chytrých řešení a významně tak šetřit za svůj provoz. Novým ambiciózním projektem využívajícím teplo Vltavy pro vytápění Strakovy akademie bychom do tří let měli v porovnání se současností šetřit za vytápění a osvětlení šedesát procent našich výdajů, to je skvělá zpráva,“ informuje vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.

Společně s tímto záměrem proběhne v budovách Úřadu také instalace efektivního systému řízení a monitoringu užívání energie, modernizace osvětlení i další technologická zlepšení. Jejich konečný výčet bude záležet na tom, jaká konkrétní řešení uchazeči Úřadem vypsané soutěže navrhnou.

Cílem projektu je využívat ekologické chladivo (s faktorem globálního oteplování – GWP –pod 150). Jeho chod by měl být zaručen i navzdory zimním teplotám tak, aby jej bylo možné provozovat i při teplotě říční vody klesající ke 3 °C. Celé zařízení by mělo být celoročně v provozuschopném stavu v míře, která umožní krýt běžné i špičkové potřeby tepla. Stávající elektrokotelna tak v budoucnu zůstane jen záložním zdrojem tepla. Účastníci vypsaného řízení budou povinni splnit několik inovativních podmínek a výše uvedené ve svých nabídkách zaručit po dobu pěti let od uvedení do provozu.

„Realizací chystaného projektu mají poklesnout energetické nároky na krytí tepelných potřeb našich budov v hlavním sídle Úřadu vlády až na čtvrtinovou úroveň oproti hodnotám z předešlé dekády, to by byl výjimečný výsledek.Předpokládáme, že realizace projektu bude kofinancována z evropských peněz, konkrétně z programu ENERGov Modernizačního fondu, a dosáhne částky ve vyšších desítkách milionů korun,“ uzavírá Filip Minář, vrchní ředitel Sekce pro právo a ekonomiku Úřadu vlády s tím, že o dalším posunu v realizaci projektu bude veřejnost dále informována.