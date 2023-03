Vláda schválila změnu systému investičních pobídek. Cílem je podpora investic s vyšší přidanou hodnotou

Vláda schválila novelu o investičních pobídkách, která zajistí efektivnější a transparentnější systém schvalování žádostí o investiční pobídky. Namísto vlády bude nově pobídky schvalovat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a další dotčené resorty, zejména Ministerstvo financí. O strategických investicích bude i nadále rozhodovat vláda. Investice bez přidané hodnoty budou nově podporovány pouze v regionech s výraznou nezaměstnaností nad 7,5 procenta. V méně rozvinutých regionech bude možné podpořit investice až 40 % jejich hodnoty, zatímco ve více rozvinutých to bude do 20 %.

Novela zákona o investičních pobídkách reaguje na nedostatky novely schválené v roce 2019. Ta stanovila, že všechny pobídky musela schvalovat vláda, což se ukázalo jako pomalé. To zvyšovalo nejistotu investorů a snižovalo zájem o investice v České republice. „Postupujeme v souladu s naším záměrem podporovat podnikání s vysokou přidanou hodnotou a vytvářením dlouhodobé konkurenční výhody založené na využívání znalostí a inovací. Pro naši ekonomiku je nutné, abychom u nás měli takové investice, které výrazně přispějí k tvorbě hrubého domácího produktu a posunou naši ekonomiku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že programové prohlášení vlády počítá s tím, že investiční pobídky budou mimořádný nástroj určený především pro investice s vysokou přidanou hodnotou.

Systém investičních pobídek se mění také na základě makroekonomického vývoje v kontextu ruské invaze na Ukrajinu, potřeby zvýšení strategické autonomie ČR a potřeby energetické transformace. V této oblasti chce MPO přispět k naplňování energetických cílů českého hospodářství a energetické soběstačnosti pomocí cílenější podpory výroby technologií a zařízení, která budou přispívat k energetickým úsporám a energetické transformaci. Nově nastavené podmínky by tak měly více podpořit investice podnikatelů v oblasti výrobků s energetickým významem pro Česko.

Investiční pobídky se dělí na strategické a nestrategické. Nestrategické investiční pobídky bude schvalovat MPO spolu s dalšímu dotčenými resorty, zejména Ministerstvem financí. Proces tak bude pro všechny žadatele efektivnější a transparentnější. Strategické investiční pobídky se od těch nestrategických liší v tom, že mají kromě slev na dani nárok také na dotaci. O těch bude i nadále rozhodovat vláda. „Nově mezi strategické investice zahrneme také ty, které přispějí k energetické soběstačnosti České republiky. To znamená například projekty na výrobu solárních panelů nebo třeba tepelných čerpadel,“ vysvětluje ministr Síkela.

Vláda také schválila úpravu podmínek pro získání investiční pobídky. Zvýší se požadavky na vyšší přidanou hodnotu podporovaných projektů a rozšíří podmínka vyšší přidané hodnoty na všechny regiony ČR. „Investice bez přidané hodnoty budou moci být podpořeny výhradně v regionech, které se potýkají s výraznou nezaměstnaností nad 7,5 procenta.Toto omezení vychází z faktu, že v regionech s nízkou nezaměstnaností mohou nové investice vést k přechodu zaměstnanců z již zavedených firem do nově vzniklých závodů, aniž by to přineslo větší přidanou hodnotou české ekonomice,“ říká ministr Síkela.

Naopak v případě pokročilých inovativních projektů s vyšší přidanou hodnotou a navázáním na výzkum a vývoj je možný negativní efekt podpory přetahování zaměstnanců vyvážen nabídkou lepších pracovních pozic pro české zaměstnance. „Proto podpora těchto projektů není nijak omezena a může být poskytnuta napříč všemi regiony v Česku, i v regionech Ústeckého a Karlovarského kraje. V méně rozvinutých regionech navíc bude možnost prostřednictvím pobídek obdržet až 40 % z celkové investice, zatímco ve více rozvinutých jen 20 %,“ říká ministr Síkela.

MPO zároveň zřídí expertní skupinu, která bude složena ze zástupců svazů, dotčených resortů a odborné veřejnosti. „Expertní skupina bude pravidelně vyhodnocovat systém investičních pobídek včetně podpořených projektů a sledovat aktuální hospodářské trendy. Na základě toho bude předkládat podněty ke změnám nastavených parametrů systému investičních pobídek,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.