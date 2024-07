Vláda schválila novelu zákona o pyrotechnice. Cílem je lepší ochrana

Vláda schválila novelu zákona, která přináší několik důležitých změn v oblasti pyrotechniky. Novela zakazuje prodej pyrotechniky mimo kamenné prodejny s výjimkou nejméně nebezpečné kategorie F1, upravuje prodej pyrotechnických výrobků na dálku, posiluje pravomoc obcí na svém území a stanovuje minimální vzdálenosti od určitých objektů, které při odpalování pyrotechnických výrobků musí být dodržené. Novela zákona o pyrotechnice rozšiřuje požadavek odborné způsobilosti, a to tak, že u pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2, P2 rozšiřuje výčet činností, u nichž se odborná způsobilost bude vyžadovat, a u kategorie F3 požadavek odborné způsobilosti zcela nově zavádí. V případě uvedených pyrotechnických výrobků budou moci orgány dozoru pyrotechnické výrobky zajišťovat a v některých případech i ukládat prodejcům i zákaz činnosti. Prodej těchto výrobků a zacházení s nimi budou nově kontrolovat Česká obchodní inspekce (ČOI) a orgány státní báňské správy.

„Při používání pyrotechniky je nutné klást maximální důraz na bezpečnost. Praxe posledních let prokázala, že je stávající pravidla vhodné upravit tak, aby bylo zajištěno to, že používání pyrotechniky bude bezpečné skutečně pro všechny, koho se týká. Proto jsme připravili novelu zákona, která upraví pravidla pro prodej i nákup pyrotechniky tak, aby zajišťovala skutečně spolehlivou ochranu před neopatrným používáním těchto výrobků, a zároveň vytvořila příznivější prostředí pro podnikatele z oblasti profesionální pyrotechniky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Dodržování těchto pravidel budou kontrolovat Česká obchodní inspekce a orgány státní báňské správy, které mají vyšší personální kapacity a pracoviště po celém Česku, a jsou tedy v rámci dohledu efektivnější."

Pyrotechnické výrobky se rozdělují na zábavní pyrotechniku (F1 až F4), divadelní (T1 a T2) a ostatní pyrotechnické výrobky (P1 a P2). Vyšší číslo u jednotlivé kategorie znamená vyšší riziko při jejím používání.

Především pyrotechnika kategorií F4, T2 a P2 je určena pouze pro profesionály s odbornou způsobilostí. Tato odborná způsobilost byla dosud vyžadována pouze pro omezený výčet činností, jako jsou například nákup, ničení, zneškodňování nebo provádění ohňostrojných prací. Podle novely zákona se bude odborná způsobilost vztahovat také na skladování, vystavování nebo jakékoliv jiné nakládání s těmito kategoriemi pyrotechniky. Zásadní změnou bude nově požadavek odborné způsobilosti, pokud jde o pyrotechnické výrobky kategorie F3.

Tento požadavek bude platit v případě nákupu a odpalování těchto pyrotechnických výrobků, nebude se však týkat hospodářských subjektů. V případě držitele odborné způsobilosti pro pyrotechnické výrobky kategorie F4 a T2 bude platit, že tento držitel se považuje za odborně způsobilou osobu i pro kategorii F3. Zacházet s pyrotechnickými výrobky kategorie F3, F4, T2 a P2 v zákonem stanoveném rozsahu tedy budou moci pouze osoby, které k tomu jsou odborně způsobilé. Potvrzením odborné způsobilosti bude doklad, který vydává Český báňský úřad. Tímto dokladem se bude muset nakupující u prodejce prokázat.

„Usilujeme o to, aby byl Silvestr 2024 posledním, kdy bude možné nekontrolovaně odpalovat petardy a dělobuchy kategorie F3 (prodejná od 21 let) a kategorie F2 (od 18 let) kolem nemocnic, domovů pro seniory, ZOO, chovů zvířat a podobně. Zábavní pyrotechnika do těchto míst, stejně jako do národních parků a české přírody, zkrátka nepatří. Negativní dopad na domácí i hospodářská zvířata je obrovský. Velký stres zažívají psi, kočky, ptáci po vyděšení narážejí do čehokoliv, co mají po cestě a způsobují si zranění. Mimo to ohňostroje způsobují znečištění ovzduší, během Silvestra je až tisícinásobné. Chceme proto zakázat prodej pyrotechniky vyšší než kategorie F1 ve stáncích a celkově zpřísnit prodej petard a rachejtlí z kategorie F3, který bude možný pouze pro odborníky s licencí. Stejný zákaz platí i v okolních zemích, v Německu, Rakousku i Slovensku a v Polsku se o něm aktuálně diskutuje. Nechceme, aby k nám obyvatelé z okolních zemí jezdili nakupovat petardy a rachejtle, protože to často končí zraněním či vznikem požáru, jako se to stalo například u jednoho z požárů v Českém Švýcarku,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Za zacházení s uvedenými pyrotechnickými výrobky bez dokladu o odborné způsobilosti bude fyzické osobě hrozit pokuta až do výše 500 tisíc korun. Dosud se hrozba postihu za nakládání s nimi vztahovala například při prodeji pouze na prodejce, nikoliv však kupujícího bez odborné způsobilosti.

Další změnou bude zákaz prodeje pyrotechniky mimo kamenné prodejny, tedy ve stáncích, na tržištích a přenosných zařízeních, s výjimkou nejméně nebezpečné kategorie F1. Kromě toho, pokud budou mít orgány dozoru podezření na nejzávažnější přestupky, například pokud dojde k prodeji pyrotechnických výrobků v místech, kde bude jejich prodej zakázán, mohou před prošetřením pyrotechnické výrobky prodejcům dočasně zajistit. Zákon výslovně stanoví, v jakých případech bude toto zajištění možné. V případě nelegálního prodeje pyrotechniky, kde se vyžaduje odborná způsobilost, osobě bez tohoto oprávnění, mohou kontroloři prodejcům činnost úplně zakázat, a to až na tři roky.

„Obce budou moci vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou na celém svém území nebo na jeho částí zakážou používání pyrotechnických výrobků, a to po celou dobu nebo po určené časy. Zároveň budou moci obce rozhodnout, že tento zákaz se bude vztahovat pouze na některé kategorie pyrotechnických výrobků,“ říká vrchní ředitel ekonomické sekce Petr Doškář s tím, že při používání pyrotechnických výrobků bude každý povinen dodržet bezpečnostní vzdálenost minimálně 250 metrů od určitých objektů. „Jedná se například o nemocnice, domovy pro seniory, stacionáře, útulky, záchranné stanice, ZOO a další,“ dodává vrchní ředitel Doškář.

Při prodeji na dálku pak bude prodejce povinen vždy ověřit věk osoby, případně jeho odbornou způsobilost, je-li vyžadována. Rovněž tak bude muset učinit při předávání těchto pyrotechnických výrobků. Zákon dále stanoví, že pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 a P2 lze předávat pouze na určitých místech.