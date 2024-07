Vláda rozhodla o preferovaném dodavateli nového jaderného zdroje. Zahájí jednání o stavbě dvou bloků v Dukovanech

Vláda udělala další podstatný krok k výstavbě nových jaderných zdrojů v Česku. Na zasedání ve středu 17. července 2024 potvrdila výběr preferovaného dodavatele pro tento strategicky důležitý projekt, kterým je společnost Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP). Na základě nabídek od dvou uchazečů francouzské EdF a korejské KHNP a jejich pečlivého ohodnocení vláda rovněž rozhodla o tom, že zahájí jednání o výstavbě dvou bloků v lokalitě Dukovany a o možnosti zasmluvnit závazné opce na další nové zdroje v Temelíně. Tento projekt zajistí energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky na několik desetiletí dopředu. Rozhodnutí vlády o preferovaném uchazeči posílí energetickou nezávislost země a nabídne obrovské příležitosti pro tuzemský průmysl i ekonomiku.

„Rozhodujeme o projektu na další desítky let. Česká republika musí být co nejvíce energeticky soběstačná a české domácnosti i česká ekonomika musí mít zajištěny dostatečné dodávky energií za přijatelnou cenu. Tento projekt nám to zajistí a s tím i vysokou kvalitu života, prosperitu i konkurenceschopnost naší ekonomiky,“ řekl předseda vlády České republiky Petr Fiala a dodal: „Naším cílem bylo přijít s takovým řešením, které bude ekonomicky racionální a zajistí dostatek energie za přijatelnou cenu. Nabídka korejské společnosti KHNP tyto parametry splňuje. Zároveň přinese významný impuls pro rozvoj české ekonomiky díky zapojení českého průmyslu v rozsahu zhruba 60 procent.“

Obě nabídky byly porovnány podle stejného kritéria, a to ceny na vyrobenou megawatthodinu, za jakou by vyráběl elektřinu nový blok od každého z uchazečů, při zohlednění všech známých rizik, která jsou s nabídkami obou uchazečů spojena. Do hodnocení jednotlivých nabídek bylo zapojeno zhruba 200 expertů, kteří postupovali v souladu s doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Při preferované variantě, tedy výstavbě dvou bloků v jedné lokalitě zároveň, je nabízená cena u preferovaného uchazeče okolo 200 miliard korun za jeden blok.

„Jedná se o skutečně historický projekt. Proto jsme velmi pečlivě prověřili hodnocení nabídek od skupiny ČEZ a zvážili veškeré možnosti dalšího postupu. Je jednoznačné, že preferovaný uchazeč nabídl lepší cenu a spolehlivější záruky kontroly nákladů, stejně jako harmonogramu celého projektu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Vláda rozhodla také o tom, že s preferovaným uchazečem bude zahájeno jednání o výstavbě dvou bloků v lokalitě Dukovany a zároveň o zasmluvnění opce až na pět let, během kterých bude možné rozhodnout o výstavbě dalších dvou bloků v lokalitě Temelín.

„Nyní nám jádro zajišťuje více než třetinu naší spotřeby elektřiny a v budoucnosti by to měla být zhruba polovina. Proto je pro nás jeho rozvoj naprosto zásadní. Varianta výstavby dvou bloků v jedné lokalitě zároveň zajistí, že mnohé práce nebude nutné provádět dvakrát, a umožní využít úspory z rozsahu, takže povede k výraznému snížení nákladů. Konkrétně asi o dvacet procent na jeden blok. Proto jsme tuto variantu zvolili. O případném využití opce na výstavbu dalších dvou bloků bude možné rozhodnout mimo jiné v návaznosti na rozvoj české energetiky,“ doplnil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že dlouhodobě usiluje o co nejširší zapojení českého průmyslu do následné realizace projektu.

Kromě zásadního rozvoje české energetiky se totiž tento projekt stane také důležitým impulsem pro českou ekonomiku. „Podle některých odhadů přinese každá koruna investovaná do výstavby jaderných bloků až tři koruny pro českou ekonomiku prostřednictvím navazujících investic. Znamená to také vznik kvalifikovaných pracovních míst a následně i zásadní příjmy pro státní veřejné finance,“ vyjmenoval ekonomické výhody projektu ministr financí Zbyněk Stanjura.

Dle rozhodnutí vlády z ledna 2024 pracuje na modelu financování dalších bloků pracovní skupina právě pod vedením ministerstva financí, návrh modelu bude schválen do konce letošního roku. „Nyní máme schválený model veřejné podpory a financování pro první blok. Ten zahrnuje kombinaci několika nástrojů, které zajistí ekonomickou životaschopnost projektu a ochranu investora před vnějšími riziky. Jde především o státní půjčku v podobě návratné finanční výpomoci se splatností 30 let, která navíc nebude úročená před spuštěním provozu nových bloků. Dále jde o ochranu investora před externími riziky a závazek k výkupu elektřiny po dobu 40 let za předem stanovenou cenu při dodržení principu dvoustranného vyrovnávacího režimu vůči cenovému vývoji na trhu,“ popsal ministr financí Zbyněk Stanjura.

Evropská komise schválila model veřejné podpory pro projekt nového bloku v Dukovanech již na konci dubna letošního roku. Veřejná podpora umožňuje, aby byl projekt finančně životaschopný a atraktivní pro investora, zajišťuje návratnost státní půjčky a v neposlední podporuje přechod České republiky k nízkouhlíkové energetice. Financování formou návratné finanční výpomoci je pro projekt výhodnější z hlediska úroků, což znamená, že významně snižuje náklady na celý projekt, a tím cenu elektřiny pro spotřebitele. Návratná finanční výpomoc předpokládá během výstavby nového jaderného zdroje 0% úrok, po zahájení provozu úrok 1 % nad úrok, za který si půjčil finance stát, minimálně však 2 %.

„Díky tomu, že jsme včas poptali i opce na další bloky, získali jsme možnost srovnání, ale také daleko výhodnější cenové podmínky pro Česko,“ uvedl k výběru generální ředitel a předseda představenstva Skupiny ČEZ Daniel Beneš a dodal: „Máme jasně stanovený harmonogram, který počítá s pevným termínem zahájení i dokončení výstavby, a je pro nás důležité, aby se k němu vybraný dodavatel pod hrozbou sankcí zavázal. Nabídka preferovaného uchazeče v tomto směru lépe vyhověla.“

Výběrové řízení bylo zahájeno 17. března 2022. Úvodní nabídky EDF, KHNP a WEC (na jeden blok v Dukovanech s nezávaznou opcí na další tři bloky – EDU6 a ETE 3 + 4) byly doručeny k 30. 11. 2022. Doplněné nabídky podali uchazeči k 31. 10. 2023. V lednu 2024 vláda rozhodla o vyzvání dvou uchazečů (EDF a KHNP) k doplnění aktualizovaných nabídek o závaznou opci na výstavbu až tří dalších jaderných bloků (EDU 6 a ETE 3 + 4). Oslovení uchazeči je předložili do 30. 4. 2024. Společnost EDU II předala 14. 6. 2024 Ministerstvu průmyslu a obchodu hodnoticí zprávu jako podklad k finálnímu rozhodnutí vlády o preferovaném uchazeči.

Nyní bude následovat jednání s preferovaným dodavatelem mimo jiné o opci na více bloků, ale také o zapojení českého průmyslu. V prvním čtvrtletí příštího roku se podepíše smlouva s dodavatelem. Zajištění stavebního povolení je plánováno do roku 2029 a zahájení zkušebního provozu do konce roku 2036, komerční provoz začne v roce 2038. Dodržení harmonogramu výstavby je pod smluvními pokutami.

Posuzování vedl tým společnosti Elektrárna Dukovany II a na posuzování obdržených nabídek se během celého tendru podílelo celkem 206 hodnotitelů a expertů nejen z EDUII, ale i ze Skupiny ČEZ a poradenských společností.

Veškerá dokumentace spojená s nabídkami uchazečů čítá přibližně 200 000 stran dokumentů. Celkový čas strávený posuzováním nabídek dosáhl zhruba 900 člověkoměsíců, což odpovídá 200 tisícům člověkohodin. Zadavatel odeslal jednotlivým uchazečům cca 2 700 dotazů а na všechny obdržel odpovědi.