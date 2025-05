Česká solární energetika na rozcestí. Pokud neprosadíme výrazné změny, rozvoj obnovitelných zdrojů se zastaví, zaznělo na Solární konferenci

Před tuzemským solárním sektorem leží řada výzev, které ovlivní další směřování solární energetiky. Jelikož zájem o domácí fotovoltaiky postupně ochlazuje, musí roli hlavního tahouna převzít velké projekty solárních elektráren. V opačném případě Česko nebude připraveno na řízený odchod od uhlí. Tomu se věnoval letošní ročníkkonference Solární energie a akumulace v ČR. Zaměřil se i na příležitosti dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů, které ve velkém umožní akumulace a agregace flexibility.

Potřebnému růstu solární energetiky v tuzemsku brání řada překážek, které dusí velký potenciál jejího rozvoje. V porovnání se západoevropskými, ale i sousedními státy z regionu střední a východní Evropy, se Česko v tomto směru řadí mezi nejméně úspěšné země. Největší výzvu představuje výstavba velkých solárních projektů, bez které se česká energetika do budoucna neobejde. „Svět dále zažívá solární boom, který doprovází obrovské množství inovací a investic. I Česko má možnost si na to sáhnout, podaří-li se odstranit překážky. Konference ukazuje možné směry v oblastech technologie, ekonomiky, legislativy a řadě dalších důležitých témat. Mám radost, že je událost opět dvoudenní za účasti dvou ministrů a místopředsedy poslanecké sněmovny,“ uvedl u příležitosti zahájení letošního ročníku Solární konference Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Devátého ročníku největší tuzemské události věnované fotovoltaice a akumulaci se zúčastnili například ministr životního prostředí Petr Hladík, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček nebo místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

„Česká energetika musí stát na jádru a obnovitelných zdrojích. Naše geografická poloha a technologické zázemí má své limity. O to více musíme masivně investovat do naší vyspělosti a maximálně využít náš potenciál, který zatím zkrátka nevyužíváme. Válka na Ukrajině ukázala, že jsme zaspali a neinvestovali jsme do potřebných technologií,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

„Slíbili jsme 100 tisíc solárních instalací na střechách rodinných domů, nyní jich je přes 200 tisíc. Velmi efektivně pomáhá nastavení podmínek Nové zelené úsporám. Musíme v tomto financování, komplexních renovací bytových domů, pokračovat. Zároveň máme nyní otevřenou také první dotační výzvu na rozvoj bateriových úložišť a jsem moc rád, že po diskusi s Asociací AKU-BAT a Solární asociací budeme i do budoucna podporovat výstavbu nových instalací a bateriových úložišť,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Naše energetika musí stát na nízkoemisních zdrojích – jádru a OZE. Průběžně musíme udělat vše pro to, abychom tyto dva pilíře dobudovali. Mezitím musíme vyřešit stabilitu a energetickou soběstačnost. Ze solárních investorů se ale musí sejmout nálepka škůdců, baronů. Investoři potřebují spolupráci státu, stabilitu a příznivé podmínky,“ zdůraznil místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

Akumulace a flexibilita otevírají příležitost

Konference se tak letos zaměřuje na jednotlivé faktory, která budou pro další rozvoj moderní energetiky klíčové. Například jakými cestami nastavit stabilní podnikatelské prostředí v podobě odbourání bariér povolování nových elektráren, zavedení akceleračních zón, efektivního nastavení dotačních titulů, většího zapojení samospráv nebo systematické podpory akumulace, která umožní fotovoltaiky efektivněji a ekonomičtěji využívat.

Právě témata spojená s ukládáním energie a flexibilním využívání elektřiny patří na letošní konferenci mezi jedny z hlavních. „Další důležitý krok pro rozvoj moderní energetiky, v podobě přijetí novely Lex OZE III, máme konečně za sebou. Nyní je potřeba se v dalších měsících maximálně zaměřit na vyřešení zejména připojování baterií a OZE ze strany provozovatelů distribučních soustav a dále dotáhnout slibně připravené prováděcí vyhlášky. Cílem je, aby nejpozději od začátku účinnosti novely od 1. října letošního roku bylo vše nezbytné připraveno a nová bateriová úložiště mohla být připojena. Právě tomu, společně s praktickými kroky v oblasti agregace flexibility, se letošní ročník Solární konference široce věnuje, a je skvělou zprávou, že tato témata konečně v tuzemské energetice silně rezonují,“ řekl Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

Česko tak po letech nečinnosti, kdy chyběla potřebná legislativa pro rozvoj ukládání energie, stojí na prahu boomu akumulace. „Tuzemský trh s akumulací totiž zažívá obrovský rozmach. Jak dokládají informace ze strany provozovatelů distribučních i přenosové soustavy a od našich členů, je vysoce pravděpodobné, že v dalších letech instalovaná kapacita akumulace výrazně přesáhne hranici 5 GWh, kterou do roku 2030 predikovala loňská studie MAF. Investoři se tak musí připravit na to, že trh se službami výkonové rovnováhy pro ČEPS je kapacitně omezený a bude již brzy naplněn. Ve svých plánech a obchodních strategiích by proto měli počítat také se zaměřením na obchodní flexibilitu,“ dodal Jan Fousek.

Technologické trendy, repowering i bezpečnost

Letošní konference se zaměřuje také na trendy moderní energetiky, jako je praxe se sdílením elektřiny, zajištění bezpečnosti solárních elektráren i bateriových úložišť, otázka jejich recyklace nebo tuzemské využití agrovoltaiky – zemědělství v kombinaci s výrobou zelené elektřiny ze solárních panelů.

Jedním z diskutovaných témat je také repowering, tedy postupná obnova starších fotovoltaik novými komponenty, které prodlužují jejich životnost a zároveň zvyšují výkonnost. „Solární konference se každý rok věnuje nejaktuálnějším výzvám a inovacím, které formují tuzemský fotovoltaický sektor, a rok 2025 není výjimkou. Jsme hrdí, že se společnost LONGi letos poprvé účastní jako generální partner. Témata jako repowering jsou klíčová a těší nás, že můžeme přispět pohledem na to, jak může nejnovější solární technologie výrazně zvýšit účinnost a zlepšit dlouhodobou ziskovost solárních elektráren,” doplnil ​​Adrian Kočan, generální manažer LONGi pro východní Evropu.

„Do energetiky jsme vstoupili prostřednictvím solární energie, a to výstavbou tehdy deváté největší fotovoltaické elektrárny na světě. Dnes jsme připraveni nejen na repowering našich elektráren, ale i na jejich propojení s dalšími zdroji energie. Chceme tvořit moderní energetiku a věřím, že diskuse v rámci solární konference přispějí k nastavení stabilních a dlouhodobě udržitelných podmínek pro její rozvoj,“ sdělila Darina Merdassi, členka představenstva E.nest Energy patřící do skupiny Decci.

Plány, legislativní novinky a nové trendy rozebírali vrcholní zástupci organizací jako ČEPS, ERÚ, ČEZ, Solární asociace, Svaz moderní energetiky, Asociace AKU-BAT, distribučních společností a řada dalších účastníků.