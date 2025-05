Vláda předkládá zákon, který má urychlit povolování obnovitelných zdrojů

Česká republika se dlouhodobě potýká s jedním z nejpomalejších povolovacích procesů pro obnovitelné zdroje energie (OZE) v Evropě. Dalším zásadním legislativním krokem ke změně by měl být nový Zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Vládní návrh nového zákona čeká na projednání v parlamentu.



Podle Komory obnovitelných zdrojů energie je klíčovým bodem návrhu zákona zavedení povinného poplatku z vyrobené elektřiny pro obce, na jejichž území budou nové větrné elektrárny umístěny. Cílem nového poplatku je ochrana trhu a podpora obcí a investorů při jednáních o spolupráci včetně finančních kompenzací, které vyvažují zásah větrné elektrárny do okolní krajiny. Tento přístup má stabilizovat vztahy mezi investory a obcemi a motivovat obce k aktivní spolupráci na rozvoji OZE. Poplatek je nastaven tak, že nebrání případným individuálním dohodám obce s investorem (a nerozlišuje, zda bude obec zahrnuta či nikoliv do akcelerační oblasti).

„Obce by měly přejít do aktivního partnerství a na rozvoji větrné energetiky se podílet. Zákonem garantovaná pravidelná platba garantuje obci základní příjem. Poplatek nevylučuje individuální dohody s obcemi, zajišťuje ale přiměřený přínos místním i náklady na veřejnou podporu. Je to tedy pozitivní zpráva pro spotřebitele elektřiny u větrné elektrárny i jinde. Návrh přirozeně motivuje k využívání možných větrnějších lokalit,“ uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

„Rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných elektráren, se stává klíčovou součástí energetické transformace České republiky. Obce, na jejichž katastru tyto projekty vznikají, přitom hrají nezastupitelnou roli. Věříme, že pouze férová a otevřená spolupráce mezi investory a samosprávami může přinést oboustranný užitek – jak v oblasti udržitelné energetiky, tak ve prospěch kvality života místních obyvatel,” řekl Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.



Zákon vyvažuje zájmy státu na rozvoji OZE se zájmy obcí prostřednictvím:

Zavedení poplatku z vyrobené elektřiny placeného výrobcem elektřiny z větru, který má přímý ekonomický prospěch z provozu elektrárny.

Výnosu z poplatku určeného z 98 % pro dotčené obce, zbylá 2 % obdrží obce s rozšířenou působností, které budou poplatky spravovat.

Možnosti obcí snižovat poplatek (koeficientem) až na nulu, pokud s investorem sjednají jiné kompenzace nebo přínosy.

Důležité parametry:

Výše poplatku: 50 Kč za každou MWh vyrobené elektřiny.

Základ poplatku: výrobená elektřina (po odečtení technologické vlastní spotřeby).

Předmět poplatku: nově budované větrné elektrárny umístěné v nezastavěném území (samozřejmě v souladu s platnými předpisy).

Rozdělení výnosu: podle instalovaného výkonu, pokud je výrobna na území více obcí.

Použití výnosu: zákonem není stanoveno, dle uvážení obce.

Celá pozice Komory OZE je k dispozici ke stažení.