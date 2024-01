Vláda odložila projednání zákona o EU ETS. Průmysl je znepokojen

Vláda na svém jednání 3. ledna 2024 odložila jednání o změně zákona, který upravuje pravidla obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Vrátí se k němu během ledna.

Jsme ve skluzu

Vláda neprojednala návrh novely zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. Na tiskové konferenci po jednání vlády to v úterý uvedl ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády, Michal Šalomoun.

Změnou zákona o obchodování s emisními povolenkami se vláda zabývala kvůli transpozici evropské směrnice, která měla být implementována do národní legislativy do konce uplynulého roku. „Jsme v mírném deficitu,“ připouští Šalomoun s tím, že evropská směrnice vyšla během loňského května a navíc se odkazuje na další nařízení, která se projednávala až v průběhu legislativního procesu. „Na to, jak to bylo složité, Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zázračně rychle,“ dodává Michal Šalomoun, který nepředpokládá, že by Česko mělo čelit pokutě ze strany Unie.

Vláda jednání nad novelou přerušila proto, že podle Šalomouna ministři potřebují prodiskutovat některé body, ke kterým by se měli vrátit v průběhu ledna. „K rozporům došlo již během připomínkového řízení a víceméně se týkaly diskuze ohledně toho, zdá má o výnosu rozhodovat vláda nebo má mít vlastní poradní orgán a nechat to na něm,“ vysvětluje ministr pro legislativu.

Souhlasné stanovisko vláda zaujala k návrhu, aby byl posunut termín, do kterého je povinné vyřadit z obchodování takové množství povolenek, které odpovídá vykázanému a ověřenému množství emisí v předchozím roce . „Návrh trochu zmírňuje tlak, takže se termín přesunout ze 30. dubna na 30. září,“ uvádí Michal Šalomoun.

Průmysl potřebuje jistotu

Rozčarování nad tím, že jednání bylo odloženo, vyjádřil Svaz průmyslu a dopravy ČR, který novelu vnímá jako kompromis přijatelný pro všechny zúčastněné strany. „Novela... je potřebná pro včasnou implementaci změn, které mají vstoupit v platnost již v první polovině roku 2024,“ uvádí svaz v tiskové zprávě.

V novele dochází ke změnám například ohledně bezplatné alokace emisních povolenek, souvisejících plánů klimatické neutrality nebo lhůt pro vyřazení povolenek. Podle svazu je potřeba mít co nejdříve jistotu v nastavení nových pravidel pro obchodování v systému EU ETS i ve využívání prostředků z obchodování s emisními povolenkami, které by podle něj měly být plně použity na klimaticko-energetické účely a kompenzace dotčených průmyslových odvětví.

„Jsou to právě průmyslové firmy, které cenu za emisní povolenky platí. Proto je v evropské legislativě zakotven princip, aby byly tyto prostředky použity na dekarbonizaci, mimo jiné i firem, které povolenky hradí. Vzhledem k enormním investičním nákladům na dekarbonizaci českého hospodářství, které v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu budou muset být vynaloženy, je nezbytné, aby novela zákona zajistila využití všech výnosů z dražeb emisních povolenek na opatření a dekarbonizaci hospodářství v souladu s evropskou legislativou. Jiné postupy by ohrožovaly úspěšnost transformace průmyslu a vůbec naplňování cílů Green Dealu,“ uvádí Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.