V Temelíně zavezli palivo do reaktoru prvního bloku

Přesně 163 palivových souborů umístili energetici do reaktoru odstaveného prvního bloku. Po necelých čtyřech dnech v neděli odpoledne skončilo zavážení paliva. Plánovaná odstávka prvního bloku je v závěrečné třetině a energetici aktuálně připravují zpětnou montáž reaktoru.

Zavážení probíhalo pod vodou a dálkově ovládaný stroj umísťoval palivové soubory na přesně stanovené pozice, které zajistí rovnoměrný vývin tepla a omezí vliv neutronů na nádobu reaktoru. Z celkový 163 palivových souborů je 42 nových, nejstarší budou v reaktoru pracovat už čtvrtým rokem. Přestože jde pro energetiky už o standardní manipulaci, přistupují k ní s maximálním důrazem na bezpečnost.

„S pracovní tyčí zavážecího stroje naši specialisté pohybují velmi opatrně, do deseti centimetrů za vteřinu. Nejpomalejší je pak usedání vlastního souboru na pozici, to je do pěti milimetrů za vteřinu. Na vše přitom dohlíží ještě kontrolní fyzik, který hlídá, že daný soubor je umístěn na správné místo,“ upřesnil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Během čtyř dní se zavážecí stroj v podstatě nezastaví. Zavezení jednoho souboru trvá přibližně dvacet minut. Manipulace probíhají nepřetržitě 24 hodin denně. Stroj přitom mezi bazénem a vedlejším reaktorem přibližně pět kilometrů. Vedle čtyřčlenné obsluhy zavážení paliva sleduje i kamera Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Bezpečnostní kontroly provádí i český jaderný dozor.

V harmonogramu odstávky mají energetici téměř 16 tisíc činností včetně 82 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o první plánovanou odstávku v Temelíně. Dvouměsíční odstávka druhého bloku začne ve druhé polovině srpna.