03/2025

V Praze se uskutečnilo 4. setkání Národní environmentální reportingové platformy

25. 3. 2026| zdroj: CENIA0

17549175986_76f3c9125b_c
zdroj: Flickr

Dne 19. března 2026 se v sídle České informační agentury životního prostředí (CENIA) v Praze uskutečnilo 4. setkání Národní environmentální reportingové platformy (NERP), která sdružuje poskytovatele a zpracovatele dat o životním prostředí v České republice.

CENIA ve spolupráci s řadou resortních i meziresortních organizací (např. ČHMÚ, MŽP, akademická sféra a další) dlouhodobě zajišťuje sběr, validaci a publikaci dat o životním prostředí, včetně jejich využití v hodnotících publikacích, mapových službách a informačních systémech. Platforma NERP vytváří prostor pro koordinaci těchto aktivit, sjednocování datových standardů a zvyšování kvality environmentálního reportingu.

Byla vytvořena v rámci projektu Optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí, jenž postupně rozvinul spolupráci mezi institucemi nad rámec pouhého každoročního předávání dat. Důraz je kladen také na konzultace, oponentury a odhalování nekonzistencí v datech, stejně jako na efektivnější metodiku jejich sběru a zpracování.

V úvodní části setkání byly představeny aktuální novinky v oblasti zpracování a publikace dat, zejména rozvoj Dataportu a nástrojů pro publikaci otevřených dat. Tyto aktivity jsou součástí širšího rozvoje datové infrastruktury, která zahrnuje mimo jiné portál ENVIROMETR – environmentální data na jednom místě nebo tematické výstupy dostupné na webu SDG data.

Účastníci byli rovněž informováni o harmonogramu odevzdávání dat za rok 2025 a souvisejících metodických změnách, které směřují ke zefektivnění celého procesu. Součástí programu bylo také představení Zprávy o životním prostředí ČR 2024, která hodnotí vývoj jednotlivých složek životního prostředí na základě indikátorů a slouží jako podklad pro tvorbu veřejných politik. Zpráva nově zahrnuje i hodnocení na krajské úrovni.

Odborný blok se zaměřil na konkrétní příklady práce s daty. Představen byl mimo jiné výzkum využívající vydru říční jako bioindikátor kontaminace vodních ekosystémů a dále procesy zpracování dat o zdrojích znečišťování ovzduší v rámci systémů ČHMÚ. Závěrečná část setkání byla věnována workshopu zaměřenému na využití nástrojů umělé inteligence v environmentálním reportingu, včetně jejich praktických aplikací a souvisejících regulatorních aspektů.

Přehled předchozích setkání platformy NERP je dostupný na stránce Konference, semináře a workshopy NERP. Setkání potvrdilo význam platformy NERP jako prostoru pro sdílení zkušeností a koordinaci činností v oblasti environmentálních dat a reportingu.

