V německé vládě probíhá spor ohledně využití zemědělské půdy pro stavbu solárů

Mezi německými ministerstvy hospodářství, zemědělství a životního prostředí probíhá spor o využití zemědělské půdy pro výstavbu solárních elektráren. Zatímco ministerstvo hospodářství vedené vicekancléřem Robertem Habeckem chce zemědělskou půdu pro tyto účely využít, obě zbylá uvedená ministerstva mají výhrady.Informaci přinesl zahraniční server Clean Energy Wire.

Solární elektrárny mají Německu pomoci s dosažením cíle 80% podílu OZE na spotřebě elektřiny do roku 2030 a následným dosažením uhlíkové neutrality v elektroenergetice do roku 2035. Do roku 2030 má proto vzrůst jejich instalovaný výkon z necelých 67 GW na 215 GW.

Aby bylo této hodnoty dosaženo, potřebuje Německo významně zrychlit tempo rozvoje těchto zdrojů a do roku 2026 dosáhnout ročního nově instalovaného výkonu 22 GW. Pro srovnání, loni byly v Německu uvedeny do provozu solární elektrárny o instalovaném výkonu 7,2 GW, letos země cílí na 9 GW.

Polovina nových solárních elektráren má být na zemi

Podle zahraničního serveru Clean Energy Wire plánuje ministerstvo hospodářství uvedený cíl 22 GW nových solárních elektráren ročně po roce 2026 naplňovat z poloviny pomocí elektráren umístěných na zemi, kdy by většina byla budována právě na polích a loukách.

Proti tomuto plánu se nicméně staví německá ministerstva zemědělství a životního prostředí, podle kterých by se budování solárních elektráren na zemědělské půdě mělo omezit.

Na stranu ministerstva hospodářství se pro změnu staví Spolkový svaz energetiky a vodohospodářství (BDEW), podle kterého představují solární elektrárny jeden z hlavních prvků transformace německé energetiky a jejich rozvoj proto nesmí být omezován nedostatkem prostoru. Mimo to by dle asociace měly být více využívány inovativní koncepty, jako je agrovoltaika.