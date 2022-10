V Evropě se víc potravin vyhodí, než doveze, tvrdí studie

Podle nové zprávy se neuvěřitelných 153 milionů tun potravin v EU ročně vyhodí. Evropská komise čelí tlaku, aby do roku 2030 snížila plýtvání potravinami na polovinu a zlepšila potravinovou bezpečnost.

V minulém roce se do EU dovezlo téměř 138 milionů tun zemědělských produktů, což stálo 150 miliard eur. Ještě větší množství potravin se v EU ročně vyplýtvá. Zpráva ekologické organizace Feedback EU odhaduje, že jde o 153 milionů tun potravin. Oproti předchozím odhadům se jedná o dvojnásobné množství, což je dané dostupnějšími údaji o plýtvání potravinami na farmách. Oficiální údaje EU stále většinu potravinového odpadu na farmách vylučují z měření a hlášení členských států EU.

Plýtvání potravinami stojí evropské podniky a domácnosti 143 miliard eur ročně a způsobuje nejméně 6 % celkových emisí skleníkových plynů. Usuzuje se, že 20 % produkce evropských potravin se v současnosti vyplýtvá. Pokud by došlo ke snížení plýtvání potravinami na polovinu do roku 2030, mohlo by se tím ušetřit 4,7 milionu hektarů zemědělské půdy.

Ceny dolů nepůjdou

„Je skandální, že v době krize, kdy stoupají ceny potravin a životních nákladů, se v EU potenciálně vyhazuje více potravin, než se doveze. EU má nyní obrovskou příležitost stanovit právně závazné cíle, jak do roku 2030 snížit plýtvání potravinami na polovinu strategií Z farmy na vidličku, aby se vypořádala s klimatickými změnami a zlepšila potravinovou bezpečnost,“ uvádí Frank Mechielsen, ředitel společnosti, která studii vypracovala.

Podle organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) srpnu byly v srpnu globální ceny potravin o 8 % vyšší než před rokem, což částečně způsobila válka na Ukrajině. Ceny pšenice, kukuřice a sojových bobů letos dokonce překonaly rekordy z roku 2008, kdy vrcholila světová finanční krize.

Podle analytika trhu s obilím a bývalého hlavního ekonoma FAO, Abdolreza Abbassiana, skončila éra levných potravin a i po ukončení rusko - ukrajinské války zůstanou ceny potravin pravděpodobně vysoké. „Vzhledem k energetické situaci, situaci v oblasti hnojiv, nejistotám ve světě, včetně dopravy a přepravy, nemluvě o klimatických změnách, musíme přijmout fakt, že se ceny potravin nevrátí na úroveň, na kterou jsme byli zvyklí,“ říká Abbassian.

Olivier De Schutter, spolupředseda Mezinárodního panelu expertů na udržitelné potravinové systémy a zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva, uvedl, že problémem je, že zemědělsko-potravinářský průmysl historicky považoval odpad za výhodný. "Na obou koncích potravinového řetězce je nákladné plýtvání omezit. Výhodné je prodávat lidem více jídla, než potřebují," uvádí. "I data spotřeby jsou nastavena tak, aby donutila lidi nakupovat více, než mohou skutečně spotřebovat."

