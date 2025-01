V Davosu bylo spuštěno nové Globální fórum pro energetickou transformaci

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová během Světového ekonomického fóra v Davosu společně s mezinárodními partnery zahájila Globální fórum pro energetickou transformaci. Fórum propojí partnery z celého světa, včetně Brazílie, Kanady, Jihoafrické republiky, Keni, Peru, Spojeného království a dalších, s cílem podpořit ambiciózní klimatické cíle a pomoci zemím, které čelí výzvám při přechodu na čistou energii.

Fórum se zaměří na tři klíčové cíle. Prvním je udržení globálního závazku k energetické transformaci a integrace těchto cílů do národních klimatických plánů před nadcházející konferencí COP. Druhým je převod těchto závazků do konkrétních projektů, například zajištění energie pro nedostatečně obsluhované komunity nebo rozvoj nových čistých průmyslových odvětví. Třetím cílem je odblokování investic prostřednictvím chytrého financování, nástrojů ke snížení rizika a přilákání soukromého kapitálu.

Von der Leyenová zdůraznila, že ačkoli globální investice do čisté energie dosáhly v loňském roce rekordních 2 bilionů dolarů, výzvy přetrvávají. Afrika, která má 60 % nejlepších světových solárních zdrojů, získává pouhá 2 % investic. K vyřešení této nespravedlnosti podpořila kampaň „Scaling up Renewables in Africa“. Prezidentka rovněž vyzvala ke zrychlení výroby a rozvoji infrastruktury, což vyžaduje spolupráci vlád, firem a investorů – což je hlavní přidanou hodnotou nového fóra.