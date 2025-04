V Brně zahájilo činnost České polovodičové centrum

Česká republika podnikla strategický krok k posílení své pozice v polovodičovém sektoru. Nově vzniklé České polovodičové centrum (Czech Semiconductor Centre – CSC) propojí akademickou sféru s průmyslem, podpoří inovace a usnadní vývoj čipů pro malé a začínající podniky.

Nabídne jim mentoring, finanční poradenství i přístup k pilotním linkám, a přispěje tak k rozvoji polovodičového ekosystému v ČR. Zároveň se stane součástí evropské sítě center, která mají za cíl posílit technologickou soběstačnost Evropy.

Jedná se o klíčový krok pro český i evropský polovodičový sektor. Vznik centra naplňuje cíle Národní polovodičové strategie, která vznikla s ohledem na nutnost posílení evropské i české soběstačnosti v oblasti čipů pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem vlády a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jejím cílem je mimo jiné právě vybudování národního kompetenčního centra a zvýšení počtu odborníků, čemuž CSC výrazně napomůže.

Realizace CSC je současně podporována evropskou iniciativou „Čipy pro Evropu“, která si klade za cíl posílit technologické kapacity a podporovat inovace v oblasti návrhu a výroby pokročilých čipů, a přispívá tak k dosahování cílů stanovených pro celou EU v Evropském aktu o čipech.

„Založení Českého polovodičového centra je strategickým krokem pro budoucnost naší země. Jde o klíčový projekt, díky kterému si Česká republika udrží konkurenceschopnost, ale i bezpečnost a technologickou suverenitu v době, kdy o tyto hodnoty probíhá globální zápas. Česko má díky tomu všechny předpoklady, aby hrálo v tomto klíčovém odvětví evropskou ligu,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

„Vznik Českého polovodičového centra je výsledkem systematického úsilí členů zakladatelského konsorcia, které trvalo více než půldruhého roku. Během této doby bylo třeba pečlivě profilovat zaměření centra do oblastí, v nichž má český polovodičový průmysl potenciál skutečně úspěšně konkurovat nejen v evropském, ale i v celosvětovém měřítku.

Podařilo se soustředit, propojit a sladit zájmy všech, kdo se v ČR v polovodičovém odvětví pohybují na platformě Národního polovodičového klastru. Ať už jde o průmysl, státní správu, regiony nebo vysoké školy, které mají nelehký úkol – zajistit dostatečné personální kapacity pro český polovodičový průmysl prostřednictvím svých absolventů, na čemž VUT usilovně pracuje, například otevřením specializovaných studijních programů,” řekl Ladislav Janíček, rektor Vysokého učení technické v Brně.

Právě VUT, pro které jsou polovodiče významnou strategickou oblastí, koordinovalo přípravu Českého polovodičového centra a zároveň bude po nějakou dobu jeho sídlem. „Nesmírně si cením konstruktivní spolupráce mezi členy konsorcia, která zrod centra provázela, ale i podpory, které se záměru na vytvoření centra dostávalo z řad politických reprezentací, ale také regionů – zejména Jihomoravského kraje. Jsem velmi rád, že koncept centra, které dnes slavnostně otevíráme, není jen obyčejným kompromisem, ale skutečným odrazem odborného potenciálu a kompetencí, které v naší zemi v polovodičové oblasti máme.

I proto má centrum reálnou příležitost přispět k posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky v tomto odvětví a podpořit i naplnění cílů nově přijaté Národní polovodičové strategie. Ta vznikala paralelně s přípravou centra za významného přispění členů jeho zakladatelského konsorcia. Přál bych si, aby se v naší zemi na cestě k ekonomice s přidanou hodnotou, postavené na znalostech a inovacích, dařilo realizovat projekty stavějící především na odbornosti a kompetencích. Stejně jako se to, věřím, podařilo v případě Českého polovodičového centra,” dodal Ladislav Janíček.

České polovodičové centrum má podobu šestičlenného konsorcia, jehož součástí jsou dvě největší české technické univerzity – VUT a ČVUT, společnosti onsemi a Codasip, Národní polovodičový klastr (CNSC) a inovační agentura JIC. Financování centra je pro první čtyři roky jeho činnosti zajištěno z prostředků evropské iniciativy Čipy pro Evropu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. „Ministerstvo školství podporuje výzkum a vzdělávání v oblasti polovodičových technologií.

Vznik Českého polovodičového centra jsme podpořili i finančně, protože ho vnímáme jako důležitý krok ke zvýšení konkurenceschopnosti Česka nejen v oblasti polovodičů, ale i dalších klíčových digitálních technologií. Věřím, že tato podpora posílí spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem a přispěje k lepšímu postavení České republiky v evropském prostoru,“ doplnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Centrum zapojuje ČR do vznikající evropské sítě kompetenčních center. Podobná kompetenční centra budou vznikat ve všech členských státech EU a sehrají klíčovou roli v podpoře malých a středních podniků v oblasti polovodičových technologií. České polovodičové centrum bude aktivně spolupracovat s dalšími evropskými kompetenčními centry, což potvrzuje i Společné prohlášení o centrech kompetencí pro polovodiče, vydané aliancí Silicon Europe.

„Zahájení Českého polovodičového centra považuji za klíčový krok k posílení strategické nezávislosti Evropy. Pandemie covid-19 jasně ukázala, jak zranitelná může být naše ekonomika při výpadku dodávek z Asie, což narušilo celé dodavatelské řetězce. Proto je nezbytné rozvíjet vlastní kapacity a prohlubovat spolupráci mezi evropskými státy.

Stejně důležitá je však i intenzivní spolupráce s demokratickými partnery a globálními lídry mimo EU, jako jsou USA, Tchaj-wan, Korea a Japonsko, kde jsme věnovali nemalé úsilí k posílení vztahů. Věřím, že tento projekt významně přispěje k tomu, aby se Česká republika stala vyhledávaným partnerem pro výzkum a inovace v této strategicky důležité oblasti,“ uvedl k otevření centra Marek Ženíšek, ministr pro vědu, výzkum a inovace.

Kompetenční centrum bude poskytovat kvalifikované služby dle požadavků Čipy pro Evropu v oblasti návrhu čipů, zejména pro začínající a malé firmy. Soukromým firmám poskytne mentoring, finanční poradenství, přístup k pilotním linkám a k celoevropské designové platformě. To podnikům umožní rychlejší a levnější vývoj nových produktů, usnadní testování i malosériovou výrobu.

Romano Hoffman, IMEC, vedoucí konsorcia Design platformy uvedl: „Gratuluji významným členům CNSC ke startu CSC, velmi se těším na vytvoření řady synergií mezi CSC, clusterem a Design platformou. Budeme společně usilovat o růst evropské fabless design komunity.”

CNSC se podílí na Národní polovodičové strategii, vývoji polovodičového ekosystému ČR a jeho globalizaci, je součástí Silicon Europe, semi.org. „Úsilí významných členů ČVUT, VUT, Codasip, onsemi a dalších členů clusteru využít Pilíř I. EU ChipsAct k posílení pozice ČR v oblasti návrhu čipů a odstranění aktuálních bariér je korunováno úspěchem – významným podílem ČR i na architektuře panevropské návrhové platformy, ale také na koordinaci evropské sítě kompetenčních center, které je CSC součástí. Vnímáme Pilíř I. jako velkou příležitost další globalizace spolupráce nejen pro všechny členy clusteru, ale i pro úspěšnou realizaci cílů Národní polovodičové strategie,“ okomentoval Stanislav Černý, president CNSC.

JIC přináší do Českého polovodičového centra zkušenosti s rozvojem inovačního ekosystému. „V oboru jsme pomáhali psát úspěšné příběhy firem jako Dynanic a Nenovision a nyní chceme podpořit vznik alespoň šesti nových polovodičových startupů, pomoct firmám získávat investice pro jejich rozvoj a usnadňovat přenos znalostí z univerzit. Tento přístup považujeme za klíč k posílení konkurenceschopnosti Česka i Evropy v polovodičovém průmyslu,” okomentoval Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC.

Dalším klíčovým úkolem centra je zajištění kvalifikovaných pracovníků pro polovodičový sektor. Centrum se proto zaměří na rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávání v oblasti návrhu a výroby čipů, prohloubení spolupráce mezi univerzitami a soukromými společnostmi, podporu talentů a přilákání nových studentů do mikroelektroniky a příbuzných oborů. V této oblasti bude centrum úzce spolupracovat právě s VUT a ČVUT, jejichž rolí je především zajišťovat vzdělávání v oblasti polovodičů a navrhování čipů za účelem zásadního posílení kapacit lidských zdrojů pro polovodičový průmysl v ČR.

„Polovodiče a čipy jsou velmi důležitou a aktuální technologií. ČVUT rozvíjí své aktivity na tomto poli jak v mezinárodním měřítku, tak v tom českém, a přípravu odborníků pro polovodičový průmysl vnímáme jako jeden ze zásadních úkolů,“ sdělil rektor ČVUT Vojtěch Petráček. „Česko má v tomto odvětví skvělé předpoklady být významným evropským partnerem. Kvalitní výzkum a přítomnost světových lídrů v oblasti polovodičů, k nimž patří společnosti onsemi či Codasip, nám k tomu dávají nejlepší příležitosti,“ doplnil prorektor ČVUT Radek Holý.

Konkrétní zaměření centra vychází z existující specializace hlavních hráčů v polovodičovém průmyslu v ČR, jeho profilace odráží především jedinečné postavení firmy onsemi, největšího výrobce polovodičů v ČR, a firmy Codasip, předního tvůrce polovodičových návrhových aplikací. „V onsemi si uvědomujeme, že prohlubování spolupráce průmyslu se školami a výzkumnými institucemi má nejen smysl, ale je v dnešním moderním světě doslova nutností. Mladým lidem je třeba ukázat, že technologie a inovace jsou motorem dalšího rozvoje Česka, a nabídnout jim kvalitní technické vzdělání, které je tou nejlepší investicí do jejich vlastní budoucnosti. S univerzitami úzce spolupracujeme už desítky let a nadále jsme připraveni maximálně podporovat jejich další rozvoj, například zapojením našich odborníků do přípravy nových studijních oborů i do samotné výuky,“ uvedl Aleš Cáb, viceprezident společnosti onsemi.

„S rostoucí celosvětovou poptávkou po polovodičích musí Evropská unie v tomto stěžejním odvětví zaujmout vedoucí postavení, aby zajistila technologickou suverenitu, hospodářský růst a národní bezpečnost. Investicemi do výzkumu, vývoje a partnerství může Česká republika přispět ke snížení závislosti na externích dodavatelích a nastavit globální standard pro inovace. Jako přední dodavatel RISC-V (pozn. red. otevřený standard pro návrh procesorů) bude Codasip silně přispívat k úspěchu centra,“ doplnil Karel Masařík, zakladatel a ředitel pro inovace společnosti Codasip, který byl zároveň vybrán ředitelem centra.

To, že České polovodičové centrum vzniklo právě na Jižní Moravě ocenil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. „Jsem rád, že centrum vzniká právě na jižní Moravě. Díky Brnu a jeho okolí patříme mezi nejvíc inovativní regiony v Evropě – máme tu silné univerzity, špičkové IT firmy a hlavně lidi, co umí věci rozhýbat. Díky všem, kteří se o to zasadili.“