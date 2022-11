USA vyčlení na podporu dlouhodobých úložisť elektřiny 350 milionů dolarů

Americké Ministerstvo energetiky podpoří projekty dlouhodobých úložišť energie až 350 miliony dolarů. Úložiště ovšem musí být schopna dodávky elektřiny alespoň po dobu 10 hodin. Cílem je snížit cenu dlouhodobých úložišť o 90 % během následující dekády a umožnit tak lepší zapojení obnovitelných zdrojů do energetického mixu. Přihlášky mohou žadatelé podávat do začátku března příštího roku.

Americké Ministerstvo energetiky (DOE) oznámilo, že podpoří až jedenáct demonstračních projektů dlouhodobých úložišť elektrické energie (LDES - Long-Duration Energy Storage). Ta musí být schopna dodávat uloženou energii po dobu 10 až 24 hodin, ale samozřejmě i déle. Úložiště mají umožnit další rozvoj obnovitelných zdrojů energie a pomoci zemi k dosažení uhlíkové neutrality.

„Pokrokové technologie skladování energie jsou klíčem k tomu, aby energie vyrobená z obnovitelných zdrojů – jako je vítr a slunce – byla dostupná pro nepřetržité využití. Jsou také zásadní pro dosažení uhlíkové neutrality a dosažení ambiciózních klimatických cílů prezidenta Bidena,“ uvedla americká ministryně pro energetiku Jennifer M. Granholmová.

Částka, kterou ministerstvo připravilo v rámci zákona o infrastruktuře, je až 350 milionů dolarů (zhruba 8,25 miliardy Kč). DOE přitom zafinancuje až 50 % nákladů každého projektu. Ty musí oznámit svůj zájem do poloviny prosince, termín pro podání úplných přihlášek je pak 3. března 2023.

Dramatické snížení nákladů

Ministerstvo si klade za cíl zejména snížení cen skladovací technologie, a to o 90 % během příštích deseti let, ve srovnání s letoškem. Kromě toho ministerstvo očekává řadu takzvaných komunitních výhod. Projekty by tak měly prokázat investice do národní pracovní síly, zapojení komunit a místních pracovníků, a prosazovat rozmanitost, spravedlnost a začlenění.

"DOE podniká obrovské kroky ke snížení nákladů a prodloužení doby využitelnosti skladované energie tak, aby čistá, spolehlivá a cenově dostupná elektřina byla dosažitelná kdykoli a kdekoli všem, zejména Američanům žijícím v odlehlých a nedostatečně obsluhovaných komunitách," dodala Granholmová.