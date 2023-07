Tepelná izolace z odpadního papíru čili upcycling z Brandýsa

Recyklace z odpadního papíru, získávání celulózového vlákna, které pak slouží k výrobě tepelné izolace pro budovy je ukázkou oné recyklace, kterou by si všichni přáli, a které je zatím v celé Evropě jako šafránu. Ve společnosti CIUR v Brandýse nad Labem funguje již léta.

Mnozí z vás jistě na škole zažili sběr papíru. Sbírali jsme všichni od prvňáčka po maturanta. Téměř nikdo se ale neptal a dosud neptá, co se děje s již přečtenými novinami a časopisy? Co se děje se starou krabicí od bot či vajec?

Firma CIUR vyrábí více než 60 druhů různých produktů jejichž základem jsou vlákna z recyklovaného papíru. Po jeho zpracování, má následné použití produktů široký oborový záběr. Jako první v roce 1991 začal CIUR vyrábět celulózovou (tepelnou a akustickou) izolaci, která našla své přední místo v oblasti stavebnictví, přesněji ve speciálním oboru – zateplování.

„Jelikož celulózové vlákno má unikátní vlastnosti a naše výroba se stala proslulá specializací na jeho získávání, přišlo mnoho nových zákazníků. Ti na základě dalších požadavků rozšířili naše portfolio o další produkty,“ odpovídá ředitel výroby a výzkumu, Ing. Mojmír Urbánek, na otázku, jak a kdo přichází s nápady na další a další produkty.

V současnosti využívá společnost všechny druhy papíru. Má vlastní technologické zařízení, kde surovinu shromažďuje, drtí, třídí i míchá přesně podle specifické potřeby výroby, ke každému výrobku individuálně. Specialitou je především zpracování papíru, který papírny nemohou efektivně dále využívat. Jsou to například prokladová plata na vajíčka, voskované papíry apod.

Papír je v současnosti považován za ekologickou alternativu k mnoha obalům z polyethylenu a ostatních plastů. Jeho použití v době e-shopových nákupů strmě roste. Z hlediska shromažďování, manipulace a zpětné recyklace je odpadní papír zlatým grálem oběhového hospodářství. Důkazem je i nedávná covidová krize, která ukázala, jak markantně si zvýšila poptávka po papírových obalech.

Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš

Firma CIUR se proto neustále snaží udržovat tradici kontaktů a výkupu papíru ze škol. To, co se děti naučí v raném věku, je obvykle provází po zbytek života. Osobně bychom v nás samých měli vypěstovat pocit, že vše, co hodíme do odpadu, buď někde zaskládkují bez užitku nebo sami tuto cennou surovinu vytřídíme a dáme ji novou šanci na nový život. Jde o důležitou součást našeho života, změnu myšlení a chování k tomu, co se děje okolo nás.

Drancování planety po dlouhé desítky let je naprosto neregulované a se strmým nárůstem počtu obyvatel na planetě, bychom potřebovali takové planety rovnou tři. Ochrana přírody je již samozřejmostí. Ochranu nerostného bohatství planety Země bychom si měli vypěstovat také. Proto apelujeme na vyšší kvalitu jak separace, tak recyklace.