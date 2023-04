Temelín vyrobil nejvíc elektřiny za první tři měsíce

Hned dvě výrobní maxima překonala v prvním čtvrtletí letošního roku Jaderná elektrárna Temelín. Hodnotou 4 756 056 MWh dosáhla nevyšší čtvrtletní výroby za první tři měsíce roku od začátku provozu v roce 2000. V neděli 26. února výrobou 53 059 MWh překonala i historické denní maximum. Navíc v lednu elektrárna zaznamenala druhou nejvyšší měsíční výrobu za 268 měsíců dosavadního provozu.

Za tři měsíce vyrobil Temelín tolik bezemisní elektřiny, kolik by jen jihočeských domácnostem vystačilo na více než tři roky. Přitom energetici loni nezvýšili výkon reaktoru ani dosažitelný výkon bloků. Pracovali především na efektivitě vlastního provozu, tedy snížení vlastní spotřeby elektřiny. Pomohla tomu například loňská modernizace blokové výměníkové stanice na druhém bloku.

„Díky této úpravě dokážeme efektivněji vyrábět teplo pro areál a nedaleký Týn nad Vltavou. V rámci celého výrobního cyklu to znamená více vyrobené elektřiny. Bezpečnost a efektivita jsou oblasti, na které se dál budeme při provozu jaderných elektráren zaměřovat,“

uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Podle vedení elektrárny pomáhá i optimální provozní nastavení. To se od loňského roku odvíjí i od výsledků moderní matematické metody zpracování velkých dat (Big data). „Díky využití provozních a meteorologických dat z posledních let dokážeme najít optimální nastavení cirkulačních čerpadel, která vhání vodu do chladicích věží,“ doplnil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Vysoká temelínská výroba je výhodná i z hlediska přenosové soustavy. Kryje se totiž s vysokou spotřebou, která je typická právě pro zimní měsíce. „V našich zeměpisných šířkách je zimní spotřeba o čtyřicet procent vyšší než v létě, a v mrazech se rozdíl ještě prohlubuje. Spotřeba roste s každým stupněm pod nulou v průměru přibližně o 0,5 procenta,“ podotknul Ladislav Kříž, hlavní mluvčí Skupiny ČEZ.

Aktuálně je v Temelíně v provozu pouze druhý blok. Na prvním běží od 7. dubna plánovaná dvouměsíční odstávka pro výměnu paliva. Během ní energetici vymění čtvrtinu paliva, zkontrolují bezpečnostní systémy a další klíčová zařízení a provedou 82 investiční akcí zaměřených na modernizaci elektrárny. Celkově mají v harmonogramu odstávky téměř 16 tisíc. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o první plánovanou odstávku v Temelíně. Dvouměsíční odstávka druhého bloku začne ve druhé polovině srpna.